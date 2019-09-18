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 Экономика
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Все про:МВФ (2715) транш (212)

 Из-за законопроекта 1210 Украина может не получить очередной транш МВФ, - эксперт

Транш от МВФ в размере 5 млрд долларов, на который Украина рассчитывала в ближайшее время, может быть не предоставлен в силу ухудшения экономического положения.

Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Гаврилечко, в результате вступления в силу налоговых инициатив законопроекта 1210, которым, в частности, предусматривается увеличение налоговой нагрузки на ГОКи приблизительно в 4 раза, Украина может потерять около 30% экспорта. При этом место Украины на экспортном рынке сразу же займут Россия и Турция. По словам эксперта, продукция украинских горняков станет неконкурентоспособной как на внешнем рынке, так и на внутреннем рынке.

"На прошлой неделе "Криворожсталь", точнее замдиректора этого предприятия заявил, что как только этот законопроект будет принят и входные цены на сырье поднимутся, то "Криворожсталь" закроется, потому что будет нерентабельно производить продукцию из такого дорогого сырья. Мало того, мы благополучно можем потерять порядка 30% экспорта. Мы точно потеряем внешние рынки, на которых нас очень быстренько потеснят россияне и турки", - заявил Гаврилечко.

Также, Гаврилечко указал, что Украину ожидают и макроэкономические последствия, в частности, угроза неполучения очередного транша МВФ.

"Под угрозу становится очередной транш МВФ, очередные договоренности, потому что, чтобы получить 5 миллиардов долларов, нужно как-то гарантировать, что они потом вернутся. Если у вас треть экспорта накрывается, то есть не будет валюты, за счет чего вы собираетесь эти деньги возвращать?" - заявил эксперт.

Также Гаврилечко сообщил, что дополнительная налоговая нагрузка на бизнес - это явно проигрышный вариант для украинцев, которые из-за нерентабельности их продукции могут потерять работу.

"Порядка 190 тысяч сейчас работают в горно-металлургической отрасли. Это напрямую… А есть смежники. Смотрите, до миллиона человек могут, по сути, остаться без работы, без заработка", - сообщил экономический эксперт.

Источник: https://censor.net.ua/n3149179
 
   
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Ыксперд гадает на кофейной гуще и МВФ думает по другому. Наоборот рост собираемости налогов увеличит кредитный рейтинг Украины. Просто олигархи не получат сверхприбыли как раньше.
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вот вам нате експерд из под кровати.
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"в силу ухудшения экономического положения"
хэх) оно ухудшается со времен Рюрика Из-за законопроекта 1210 Украина может не получить очередной транш МВФ, - эксперт - Цензор.НЕТ 5624
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Хто там казав, що людська дурість безмежна? А якщо невчитися - вона ще й безмежно шкідлива.
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Ось й прийшли да стартових позицій - обійтись без МВФ ,пам"ятаємо Беніюні поради) а якщо МВФ й не дасть кредиту - ти винний не БЄ й не Гончарук. який йому допоможе домовитись ... А ось оцей закон ... Як не митьем так катанієм ...
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Главное - удовлетворить Ахметкины хотелки .Беня бьёть под дых .Он это умеет.Всё в нашей жизни бренно .И ахметка -тоже.
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Та ладно, Беня бабла подкинет! На хрена нам экспорт и транши МВФ?
Как нас учит Учение о Зеленой шмаркли "Эпоха бедности прошла!!", мы все счастливы, богаты, перестали стрелять, на каждом углу шаурма!
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от шторит подпетюньиков ), на 112 ),експерт) сказал не дадут бабла )
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Глолдні євреї захопили владу для переділу власності.
Чим гірше тим для них краще, у хаосі простіше буде віджимати.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Згадаймо одно з перших інтерв"ю Грдону від Бєні коли той повернувся в Україну?Згадаймо про громадянський конфлік, про відсутність необхідності співпраці з МВФ ... Через пів-року вибори в ОРДЛО обіцяють ... То куди ми йдемо?
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только полный ДЕФОЛТ может спасти Украину - пусть передохнут все ЗЕбилы
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апокалипсис !! ...только он !!! АААААА)))))))))))))))))))
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