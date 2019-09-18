 Применение оружия в особый период и материальная ответственность военных: комитет по нацбезопасности рекомендовал к принятию 3 законопроекта и распоряжение

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения ВСУ и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период". Законопроектом предлагается законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены.

Также рекомендуют проголосовать в первом чтении за проект закона №1225 "о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, его задачей является определение четкого механизма определения ущерба, причиненного государству, определение лиц, виновных в причинении ущерба и привлечения их к материальной ответственности.

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Кроме того, комитетом рекомендовано поддержать в первом чтении законопроект №1227 "О внесении изменений в Закон Украины "о воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы". В частности, законопроектом предлагается признать военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины. Кроме того, документ предлагает сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.

Кроме того, комитет рекомендовал Раде поддержать в первом чтении проект распоряжения председателя Верховной Рады "О назначении стипендий Верховной Рады Украины курсантам и слушателям высших военных учебных заведений и высших учебных заведений, имеющих военные учебные подразделения, на 2019-2020 учебный год".