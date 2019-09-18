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 Политика Украины
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Все про:ВР (23683) законопроект (2147) комитет (424) ВСУ (344)

 Применение оружия в особый период и материальная ответственность военных: комитет по нацбезопасности рекомендовал к принятию 3 законопроекта и распоряжение

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении четыре законопроекта: о применении оружия и техники в особый период, о материальной ответственности военнослужащих, о прохождении военной службы (касательно дезертирства) и о назначении стипендий ВР курсантам.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения ВСУ и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период". Законопроектом предлагается законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены.

Также рекомендуют проголосовать в первом чтении за проект закона №1225 "о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, его задачей является определение четкого механизма определения ущерба, причиненного государству, определение лиц, виновных в причинении ущерба и привлечения их к материальной ответственности.

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Кроме того, комитетом рекомендовано поддержать в первом чтении законопроект №1227 "О внесении изменений в Закон Украины "о воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы". В частности, законопроектом предлагается признать военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины. Кроме того, документ предлагает сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.

Кроме того, комитет рекомендовал Раде поддержать в первом чтении проект распоряжения председателя Верховной Рады "О назначении стипендий Верховной Рады Украины курсантам и слушателям высших военных учебных заведений и высших учебных заведений, имеющих военные учебные подразделения, на 2019-2020 учебный год".

Источник: https://censor.net.ua/n3149177
 
 
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Это что теперь если убить повстанца, то можна загреметь в тюрьму? Применение оружия в особый период и материальная ответственность военных: комитет по нацбезопасности рекомендовал к принятию 3 законопроекта и распоряжение - Цензор.НЕТ 2684
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Плюс материальный ущерб (казенные БП, ГСМ потрачены).
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Вже повстанца? А не кремлівського коллаборанта - сепаратиста?
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Ну да, это же "один нарот" хохла-малоросы(ака 73%) и кацапы, так что повстанцы
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нажаль, тепер вони постанці. Зе! власною персоною їх так назвав...
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Може треба такий пункт?
-Про притягнення до кримінальної відповідальності військовозобов"язаних осіб, які не явились до воєнкомату більше 3 разів. Применение оружия в особый период и материальная ответственность военных: комитет по нацбезопасности рекомендовал к принятию 3 законопроекта и распоряжение - Цензор.НЕТ 3007
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вы что это, на святое замахнулись?! Застосування зброї в особливий період та матеріальна відповідальність військових: комітет із нацбезпеки рекомендував до прийняття 3 законопроєкти і розпорядження - Цензор.НЕТ 7642
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Ні, це буде як «протест протів бурятоубійствєнной войньі»...
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зеленые устав боевой службы пересматривают?
кому же еще применение оружия не регулировать как уклонистам и клованам,
надеюсь военные аплодируют.
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Капитуляция - особый период. Зебилы трудятся...
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закона №1225 "о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, его задачей является определение четкого механизма определения ущерба, причиненного государству, определение лиц, виновных в причинении ущерба и привлечения их к материальной ответственности.

это о тех, кто наживается на оборонке или о тех, кто в бою потерял алюминиевую ложку???
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надеюсь, на реализацию излишнего военного имущества это не распространяется?
Застосування зброї в особливий період та матеріальна відповідальність військових: комітет із нацбезпеки рекомендував до прийняття 3 законопроєкти і розпорядження - Цензор.НЕТ 2481
Кстати, что-то давно не видно главного специалиста этой тематики с лицом Ганнибала Лектора. Бухает, наверное...
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А что с законопроектом 2141 о военных пенсиях?!
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Сепаратистам ОРДЛО? А що, хіба Україна їм не платить пенсії ?
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Правильно, стралять в "повстанцев" это преступление!
Не для того 73% населения, выбрали преЗЕдентом малороса, что б кацапии противостоять.
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А «повстанєц імєєт право наносіть в ответ боєвиє травми.»...
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