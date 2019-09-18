 Применение оружия в особый период и материальная ответственность военных: комитет по нацбезопасности рекомендовал к принятию 3 законопроекта и распоряжение

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения ВСУ и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период". Законопроектом предлагается законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены.
Также рекомендуют проголосовать в первом чтении за проект закона №1225 "о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, его задачей является определение четкого механизма определения ущерба, причиненного государству, определение лиц, виновных в причинении ущерба и привлечения их к материальной ответственности.
Кроме того, комитетом рекомендовано поддержать в первом чтении законопроект №1227 "О внесении изменений в Закон Украины "о воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы". В частности, законопроектом предлагается признать военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины. Кроме того, документ предлагает сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.
Кроме того, комитет рекомендовал Раде поддержать в первом чтении проект распоряжения председателя Верховной Рады "О назначении стипендий Верховной Рады Украины курсантам и слушателям высших военных учебных заведений и высших учебных заведений, имеющих военные учебные подразделения, на 2019-2020 учебный год".
-Про притягнення до кримінальної відповідальності військовозобов"язаних осіб, які не явились до воєнкомату більше 3 разів.
кому же еще применение оружия не регулировать как уклонистам и клованам,
надеюсь военные аплодируют.
это о тех, кто наживается на оборонке или о тех, кто в бою потерял алюминиевую ложку???
Кстати, что-то давно не видно главного специалиста этой тематики с лицом Ганнибала Лектора. Бухает, наверное...
Не для того 73% населения, выбрали преЗЕдентом малороса, что б кацапии противостоять.