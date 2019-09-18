 Житомирских таможенников подозревают в нанесении убытков государству в сумме 900 тыс. грн, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, руководитель отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и двое его подчиненных осуществляли таможенное оформление нефтепродуктов по недостоверной классификации, как следствие - оформление товаров осуществлялось по заниженным таможенным ставкам.

Согласно результатам экспертизы, такие действия таможенников в 2019 году нанесли госбюджету ущерб на сумму 900 тыс. грн.

Руководителю отдела таможенного оформления и двум его подчиненным сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 и ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Житомирской области, оперативное сопровождение - отдел по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Службы безопасности Украины в Житомирской области.

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