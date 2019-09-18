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Все про:таможня (1478) убытки (188) ГФС (3421) ГБР (567)

 Житомирских таможенников подозревают в нанесении убытков государству в сумме 900 тыс. грн, - ГБР

Следователи теруправления Государственного бюро расследований разоблачили масштабные злоупотребления должностных лиц Житомирской таможни ГФС. Их действия нанесли государству убытки в сумме 900 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, руководитель отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и двое его подчиненных осуществляли таможенное оформление нефтепродуктов по недостоверной классификации, как следствие - оформление товаров осуществлялось по заниженным таможенным ставкам.

Согласно результатам экспертизы, такие действия таможенников в 2019 году нанесли госбюджету ущерб на сумму 900 тыс. грн.

Руководителю отдела таможенного оформления и двум его подчиненным сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 и ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Житомирской области, оперативное сопровождение - отдел по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Службы безопасности Украины в Житомирской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149172
 
 
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Серьезно? У них столько салаты на корпоративе стоили...
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Вообще то посмотри поступления в бюджет от таможни, после вояжей и кукарекания зеленой шмаркли про контрабанду. Упали в 2 раза.
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если раньше не крал только ленивый, то в пятилетку застоя и ленивые массово присоединились к этому старинному движению. даже теоретически, искоренить это уже невозможно.
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"крал" - как-то грубовато))) шабашка - прикольнее и не обидно
(отвыкнут... только в следующих поколениях)))) особенно от шабашек в крупных размерах))))
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"900 тыс. грн." - это наверное "в день"?!! Житомирских таможенников подозревают в нанесении убытков государству в сумме 900 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 3864
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Можете смело писать 900 млн грн. Сильно не ошибётесь
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