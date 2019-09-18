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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2863) финансирование (1366) петиция (147)

 Зеленский ответил на петицию об отмене госфинансирования партий: Внесенный мной законопроект - оптимальный компромисс

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене финансирования политических партий из госбюджета, которая набрала на сайте главы государства более 25 тысяч подписей.

Ответ президента был опубликован под самой петицией, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил, что внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", согласно которому финансовую поддержку должны получать только те партии, которые прошли в парламент. Кроме того, в законопроекте предлагается вдвое сократить финансирование политсил, которые прошли 5-процентный барьер на выборах.

"На мой взгляд, такой подход сегодня оптимальный и приемлемый компромисс в решении вопроса борьбы с коррупцией в среде политических партий и рационального использования средств налогоплательщиков", - добавил Зеленский.

Читайте также: Рада приняла за основу законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент

Отметим, право на получение госфинансирования уставной деятельности на данный момент имеют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".

Источник: https://censor.net.ua/n3149171
 
 
 Топ комментарии
 
Так это что петуШарий денег не получит 12 миллионов чтоли за то что за него почти 2.5 % придурков проголосовало?
Зеленский ответил на петицию об отмене госфинансирования партий: Внесенный мной законопроект - оптимальный компромисс - Цензор.НЕТ 7154
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"От это зрада", - по привычке замычал порохоскот..!
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ЗРААААДАААААА, СДАЧА ИНТЕРЕСОВ, ААААААААА
чего не орешь？
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Так это что петуШарий денег не получит 12 миллионов чтоли за то что за него почти 2.5 % придурков проголосовало?
Зеленский ответил на петицию об отмене госфинансирования партий: Внесенный мной законопроект - оптимальный компромисс - Цензор.НЕТ 7154
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ЗРААААДАААААА, СДАЧА ИНТЕРЕСОВ, ААААААААА
чего не орешь？
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Это плохо, теперь у нас все партии будут на содержании олигархов. Уже это проходили.
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А сейчас они не на содержании олигархов разве?
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Сейчас есть партии, которые не на содержании, но теперь их не будет совсем. Ты поняло?
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А сейчас кто их содержит? Кто предсказал министра мвд собакова? Кто это сделал зебил?
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Интересно. Значит я критикую решение ЗЕ и я зебил, а ты поддерживаеш и ... Я думаю, что ты банальный **********. Гы.
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Ты зебил, не первый комментарий пишешь. Эта слащавая «критика» - спектакль для тупорылых зеобабов.
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При всём моём негативном отношении к петушарию, он, всё-же, очень хорошо поработал против мальдивского барыги, за что ему безусловно респект. Так, что я думаю, как и Аваков, он получит от Зеленского свой кусок пирога, просто теперь не напрямую.
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Это за фэйк без признаков аутентификации?
Откуда картинка?
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Фейкификация Лахкто украинского иноформпространства почему-то никогда не вызывала у зерады беспокоикации...
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"От это зрада", - по привычке замычал порохоскот..!
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А кто такая "мна", которая внесла законопроект?
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а он его хоть читал? "Внесеный мной"..Клоун
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Еволюція коментів на Цензорі, прихильники наріка почали в новинах там де про ПОРОХА, забувати називати його ВАЛЬЦМАНОМ!! Е ЗЕБОБИ ПОВЕРНІТЬ ВАЛЬЦМАНА!!! ЧИ ВІН ТАКИ НА ПОСАДІ *********** ТАК І ЛИШИВСЯ!!???
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Ну то есть на следующих выборах ПЕС окончательно пролетает мимо кормушки, что не может не радовать. Потому что когда в беднейшей стране Европы ручная партия миллиардера получает по 4 миллиона долларов из карманов налогоплательщиков, это очень странно смотрится. Я не думаю, что Пэтя сильно обеднеет, если его сброд оторвать от бюджетной сиськи.
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Главное что Коломойский сможет зелебобиков кормить не из своих денег, а из бюджета. Зеленський відповів на петицію про скасування держфінансування партій: Внесений мною законопроєкт - оптимальний компроміс - Цензор.НЕТ 8897
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Чего народец рот разевает? Великому Зеленскому лучше видно какие законы принимать. Людей еще слушать... придумают же. Боты Вольцмана наверное.
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та і правлячу партію фінансувати не треба. З якого дива?
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а работать не пробовали члены партий? Пусть живут на свои членские взносы. Или я их должен кормить?
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молодцы украинцы, изобрели велосипед- теперь у вас только миллиардеры смогут участвовать в выборах
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