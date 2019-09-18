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 Политика Украины
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Все про:Парубий (2012) увольнение (1698) Вятрович (211) Европейская Солидарность (118)

 Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность"

Партия "Европейская солидарность" считает увольнение Владимира Вятровича с поста директора Института национальной памяти политически мотивированным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Мы сожалеем, что Кабинет министров принял решение об увольнении Вятровича с должности директора Института национальной памяти и считаем его политически мотивированным. Оно свидетельствует об отношении новой власти к тем решениям и украинским ценностям, которые защищал Институт во времена, когда его руководителем был Вятрович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Европейская Солидарность" высоко ценит вклад Владимира Вятровича в политику исторической памяти.

"Он влиял не только на формирование национальной памяти, но и на видение национального будущего. В партии будут рады помочь ему продолжить эту важную работу", - заявили в партии.

"Наша общая задача с общественностью не допустить, чтобы новым главой Института стал представитель реваншистских сил, который начал бы возврат к российскому видению украинской истории. Мы внимательно будем следить за работой новой команды Института и будем требовать неизменности курса на сохранение украинского видения истории", - подытожили в партии.

В свою очередь экс-спикер Верховной Рады, нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий считает увольнение Владимира Вятровича с должности председателя Украинского института национальной памяти бессмысленным.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания оборонного комитета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я имел честь те законопроекты, которые подготовил Институт национальной памяти, ставить на голосование и проводить. И, фактически, почти все эти законопроекты, которые были наработаны, удалось провести через Верховную Раду Украины, приняты решения. Для меня большая честь и большая гордость, что я мог их и проводить, и ставить под ними подпись. И считаю бессмысленным, что эта работа, которую проводил и Владимир Вятрович, и множество других активистов, сегодня так глупо останавливается под политическую конъюнктуру. Когда кто-то хочет противопоставлять старое новому, надо понимать, что Украина это нечто гораздо большее, чем нынешняя политическая конъюнктура", - сказал Парубий.

Он считает, что работа Вятровича "была одним из ключевых направлений создания Украинского государства в последние годы".

Напомним, сегодня руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что завершил свою работу на посту главы УИНП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович

Источник: https://censor.net.ua/n3149168
 
   
 Топ комментарии
 
Нарід не хоче нацпам"яті, він хоче ковбасу по 2,20 в прикуску з сватами.
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Недавно был форум YES в Киеве. Главной темой в этом году была тема "Счастье". Так вот для нынешнего населения Украины счастье это когда скотов сватов и квартал показывают по телевизору!!!
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Та какая нацпамять с зелебенями?

Задача зелебень - уничтожить украинскую самоидентичность.
По этому нужно назначить своего человека Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 8987
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63% жителей львовской области голосовали за Порошенково 2 туре. Потому что Порошенко и Вятрович воплотили все их пожелания (квасной патриотизм в вышиванках, запрет русского языка и т. д.). У 73% украинцев другое видение будущего Украины.
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Та, бачення... Щоб Україна була рязанською областю.
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Украина - это Украина. И в ней ее только Львов, но и Полтава, Днепр, Одесса, Харьков и т. д. У весь украинский народ должен решать, а не кучка ылиты.
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если бы вятрович не трындел по политическим заказам, а занимался национальной памятью,как ему и положено - никто б ему ничего и не сделал
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сьома, тужься тужься болезный, тут водки нет и скажи это своим 73%
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Нарід не хоче нацпам"яті, він хоче ковбасу по 2,20 в прикуску з сватами.
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Недавно был форум YES в Киеве. Главной темой в этом году была тема "Счастье". Так вот для нынешнего населения Украины счастье это когда скотов сватов и квартал показывают по телевизору!!!
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И потоом эти животные удивляются что их имеют все кому не лень...
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Счастье - это бабки. Счастливое население только в богатых странах. У тех кто идет по другому пути - лозунги, псевдопариотизм и т. д. Пример - КНДР.
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плохой пример, счастливое население єто - сємен пердодько.!
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Народ не хочет ,чтобы ему свистели всякую ахинею Вятровичи с Порошенками а сами лазили у народа по карманам .. Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 9474и поэтому пусть Вятровича полечат а потом и пэтю пристроят куда положено ...
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Та какая нацпамять с зелебенями?

Задача зелебень - уничтожить украинскую самоидентичность.
По этому нужно назначить своего человека Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 8987
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Толи дело при Пете все все было честно и прозоро,никаких политических переслидувань.
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Зебилам память не нужна, хватит сватов. Ну а потом голод и бесчестие как в 30ых
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В чем тут эволюция? Каждые сто лет сдаваться кацапам и дохнуть от голода?
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Портнова поставит Вазелин, он по мнению 73% основа ылиты нации малоросов
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Зе-человечки дуб-инского предложат.этот "пильенер" вернет Украину назад в совок 70-х".
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а он то в чем провинился??
а...беню в жопу не стал целовать.... серьезная провинность )))))
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Почему умных зебилов 92% а Украина самая нищая страна?
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Нет ,просто Вятрович должен быть в институте психиатрии ,при чём не в качестве руководителя а в качестве пациента ,поэтому всё правильно !!! Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 9710
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Наведи пример, за что он должен быть в психушке.
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Ну разве нормальный человек будет предлагать запретить 8 Марта ,оно больное очень сильно ,слушая его бредни в этом даже у не специалиста в области психиатрии не останется ни малейшего сомнения в том ,что этот тип полностью сдвинутый по фазе ...
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а что за праздник 8е марта? день мытой посуды мужем?
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Подобной аргументации я и ждал от недругов не только Вятровича, но украинской истории. Все им уперлось в 8 Марта.
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предложил запретить 8 марта Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 543 ,, пц , вот это повод считать его невменяемым . Всё что не вписывается в традиционную зебильную логику , всё значит - долой, да ?? Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 2753 .
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Та он идиот и враг Украины ,оно даже рот свой поганый бы не открывало за русский язык в реально двуязычной Украине где большинство людей думает и говорит по русски а это падло делало всё, чтобы разделять людей по языковому признаку , его место или на нарах или на дурдоме !
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Ти точно ойбнутий - не заборонити 8 Марта, а зробити його робочим днем, як в усьому цивілізованому світі. Він про твою печінку піклується, кацапе. Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 2330
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Ну да ,все должны ишачить и 8 Марта тоже ,чтобы Вятровичам ,Порошенкам и прочей погани было что жрать и воровать а ХЕР вам уродцам в рот ,чтобы голова не качалась Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 7611 ,НАРОД вынес свой приговор соевой шобле а Зеленский приводит этот приговор в исполнение ! Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 7595
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Пускай Порохатая свинюка сам финансирует его высеры, если так нравится.
Но он его даже в свою вонючую ПЕСдячью партию не взял.
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100 пудов ,, тут и обсуждать нечего. Ни одного повода Вятрович не дал , что бы его нужно было уволить .. Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 6136 .
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....Даже и не знаю . Еще не думал про это .
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реваншистам история не нужна. свинособаки-старшие братья и крапка!
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закрыть весь институт к куям собачьим
память это история, а за историю у нас отвечает министерство образования
родину невозможно заставить любить насильно
кому не нравится чемодан - вокзал - россия
всё
националисты кстати корректно молчат по этому поводу, наверное ждут своего часу
или еще не отямились от того как педро внаглую со своей бригадой и голосом въехал в раду на их электорате)
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Это верно. Нечего пропагандистам переписывать историю под текущую власть, как при коммуняках.
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Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович/Сегодня Украиной правят банкир-вор Коломойский , шоумэн, офшорник - неплательщик налогов Зеленский и барыга Разумков.Им и декомунизация, и национальная украинская память нужны как прошлогодний снег./ Семья Разумкова владеет сетью ломбардов: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Вятрович провокатор, во время войны разделявший народ Украины по нац.признаку. Защищали Украину и погибали за нее кроме украинцев, люди разной национальности: русские, грузины, евреи, и многие другие. Кроме того, значительно осложнял наши отношения с Польшей, Израилем. Вольно или невольно он работал на Пуйло. Гнать его взашей надо и давно.
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тобі, кацапе, стрьомно стало бути кацапом і ти під його впливом вирішив не бути кацапом?
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Значит, Вы плохо владеете информацией. Вам надо бы почитать какие "хотелки" польские, израильские националисты выдвигали Украине. Кстати, с БОЛЬШИМ высокомерием к Украине. Вятрович огрызался.
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ще б пак! щоб віддати україну кацапам, її треба спочатку разукраїнити
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Петики, все в порядке, скоро Вятрович будет в Раде. Посадят двоих ПЕСиков из фракции - и всё!
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