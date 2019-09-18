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 Общество
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Все про:книги (472) Кравчук (871) презентация (72)

 Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории"

В Киеве в здании Национальной академии управленческих кадров культуры и искусств 17 сентября состоялась презентация новой книги первого президента Украины Леонида Кравчука "На перекрестках истории", в которой он описал политическую историю страны в контексте личной жизни и общемировой истории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "ГОРДОН".

Как отметил Кравчук, его книга будет особенно интересна молодым людям, которые не знают, какой была жизнь в СССР. Поэтому упоминание исторических событий сопровождает множество документов и описание предметов, которые были атрибутами жизни – начиная от звездочек октябрят и студенческих зачеток до повседневной одежды и таких бытовых вещей, как авоська.

"Эту книгу надо читать вместе с предыдущей, "Первый про власть". В этих книгах уделяется комплексное внимание политике и власти Украины, описываются ребусы этой власти, которые влияли на жизни людей. К сожалению, власть не смогла сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя счастливыми и удовлетворенными", – сказал президент.

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По его мнению, за годы независимости политическая культура не претерпела существенных изменений и остается на довольно низком уровне.

"Власть в Украине не завершена, а оппозиция случайна. Сформированной оппозиции как таковой у нас нет. Оппозиция – это когда есть одна цель нации и есть разные пути достижения этой цели у политических сил. В постсоветских странах оппозиция – это враждебное отношение к власти, непринятие власти или обида на нее. И сейчас оппозиция формирует свою повестку не через призму интересов украинского народа, а через невосприятие власти, через обиду. Игра слов, намеков, которую они себе позволяют, в итоге означает, что они оскорбляют людей, проголосовавших за эту власть. Надо отказываться от потребности оскорблять оппонентов. У нас нет врагов. Самый страшный враг – внутри каждого из нас", – отметил Кравчук.

"Я верю, что Украина изменится к лучшему в ближайшие семь лет, потому что так захотел народ, молодежь, приведшая к власти людей, которые чувствуют ответственность. Да, они торопятся. Но они торопятся ради людей", – рассказал автор книги.

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Он подчеркнул, что позитивные изменения в стране могут произойти в скором времени.

"Борьба за усиление независимости Украины не останавливается даже на один день. Возникают новые проблемы, меняется влияние внешних факторов. Прошлое еще крепко держит нас в своих объятиях, мешая действовать современными, цивилизованными методами. Это чрезвычайно сложное время, когда соединяется советско-партийное прошлое и современное, которое пробивает себе дорогу. А поэтому в Украине преобладают старые подходы и принципы управления государством. Управленцы и политики рассматривают общество не как источник власти, а как подчиненную себе территорию... Коррупция и бедность народа деформировали его сознание, пошатнули веру в лучшую жизнь, в возможность осуществить настоящий прорыв в мир свободы, демократии", – написал Кравчук в послесловии к книге.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149166
 
 
 Топ комментарии
 
Назвал бы как я просрал ядерное оружие
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Лично для меня Кравчук останется в памяти совсем не благодаря его книге.
Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории" - Цензор.НЕТ 7822
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Назвал бы как я просрал ядерное оружие
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Тут нет ещё одного: Срать не просыпаясь. Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории" - Цензор.НЕТ 4735
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не он один , там данилыч бамаги подписывал , которые никто ныне и в грош не ставит !
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Совесть старика мучает, не спит ночами, только днем, все книги пишет с оправданиями.
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и Черноморское пароходство. Корабли в море продавали. Даже не ждали заходов в порты. Моряки бедные потом добирались из Аргентины и Уругвая без зарплаты. А есть такие, что и умерли там.
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Ну если человек 10 этот шедевр прочитают, то можно считать книгу успешной Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории" - Цензор.НЕТ 1267
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Я верю, что Украина изменится к лучшему в ближайшие семь лет (с)Источник:https://censor.net.ua/n3149166

еще семь лет бардака блеать Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории" - Цензор.НЕТ 697

псы. хорошая книга, надо брать
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Барыга тоже напишет книгу "Как я нае@ал украинцев".
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а "кравчучка" все равно "именной" на века останется...
и такой народной любовью больше ни один през похвастаться не сможет ))))
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даже у буржуев есть такая. только "биччучка" называется )) у мну тоже есть, ей удобно каяк в возить и ей же его вокруг гребель на тутошних речках обносить. вечное изобретение!
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он корень всех зол. не предал тогда свой парт"класс". не стал "переходным" презом постсоциализма, не увёл страну из постсовка. .......... только благадоря его тогдашнему соплежуйству и приходили потом к власти все его послидовныки, каждый последующий, хуже предыдущего, шо и привело в конце концов к сегодняшнему дню.
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На перекрёстках неимоверного движняка из тележек для ручной клади.
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В нормальной, или даже ненормальной стране сидел бы за сдачу национальных интересов и только в Украине он "атець нации". Сальвадор Дали отдыхает...
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А не пише там куди поділася з його відома китобійна флотилія "СЛАВА". І звідки взяло ся в Швейцарії шалле?!!!
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Лично для меня Кравчук останется в памяти совсем не благодаря его книге.
Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории" - Цензор.НЕТ 7822
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только кравчучка намного тяжелее и грязнее. Это тюк с турецким (китайским, польским) барахлом, привязанный к повозке.
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Макарыч, назвал бы лучше "мiж крапельками". У тебя это завсегда получалось, не спорю.
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Пусть напишет

в воспоминаниях о продаже всего Черноморского Пароходства -
330 (ТРИСТА ТРИДЦАТЬ)
кораблей разных классов в т.ч. круизные лайнеры (новые) ,построенные на верфях Германии.

а сел один Директор ЧМП - Кудюкин.
И сдачу всего Ядерного Арсенала , бывшего третьим в мире -
в р а г а м !
187 новейших (и по сегодняшним стандартам) шахтных комлексов Рс - 20 и РС 22
и 2280 единиц тактического ЯО. М.....к

Перший президент Кравчук презентував свою книгу "На перехрестях української історії" - Цензор.НЕТ 980
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Партийная бонза,УКРАВШАЯ победу у Чорновола
Вот тогда у нас был реальнейший шанс стать частью нормального мира
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він написав, як віддавав ядерну зброю, як знищив купонами економіку країни?
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