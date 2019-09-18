 Зеленский назначил Резникова представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Об этом говорится в Указе Президента №701 / 2019, передает Цензор.НЕТ.
"Уполномочить РЕЗНИКОВА Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.
Алексей Юрьевич Резников - украинский юрист, партнер "ЮФ "Астерс" (с ноября 2018г.), заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (с апреля 2016 по сентябрь 2018 гг.), заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета (с июня 2014 по декабрь 2015 гг.), адвокат, заслуженный юрист Украины.
Напомним, 13 августа Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.
https://lenta.ru/articles/2014/02/11/poetry/
Зебилы ничем не отличаются от лукашистов...
Канун исхода празднует народ!
Еврейское казачество восстало!
На Багклвлй был переворот!
В казачий круг сошлись мы втихомолку
Блюдя законы всех Великих Смут.
Прикрыли мы папахами ермолки
И в седла приторочили Талмуд.
Никто не шел на должность атамана -
Ведь атаман поскачет первым в бой.
Потом избрали Леву Киссельмана.
Он взял за это денег - Божешь мой!
А есаулом выбрали мы Каца
За твердость духа и огромный нос.
Он в Знамя нам не разрешал сморкаться
И отвечать вопросом на вопрос.
Вот грянул бой. А что мы можем сделать?
Кругом враги - а вдруг они сильней?
Свои ряды мы развернули смело
И боевых пришпорили коней.
Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть - не люба казаку!
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с конской гривой на скаку.
Наш атаман догнал нас на кобыле:
"Я умоляю в бой вернуться вас!"
А кони были в перхоти и в мыле
И казаки не слухали приказ..
Тут вышел Кац: «Шолом браты-казаки!
Кто в бой пойдет - представлю к орденам!
А тот, кто откупился от атаки -
Тот подвозить снаряды будем нам!»
Мы не сдались на уговоры эти:
Там пулемет, а кто у нас герой?
Наш Рабинович скрылся в лазарете,
Сказав, что ранен прямо в геморрой.
На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал.
Мы защищали нашего раввина -
Он нам патроны бойко продавал.
Но враг силен и были мы разбиты
Едва успевши распродать обоз.
Мы записались все в антисемиты -
Так был решен еврейский наш вопрос!
Вперед друзья! Вперед, пора настала!
Канун исхода празднует народ!
Еврейское казачество восстало!
На Банковой был переворот!
Вот все, как при Ялынковиче. Только там хоть как-то, но Донецк, а при ЗЕлынковиче хоть как-то, но цеплялись интересы Коломоя.
Рєзнік, Десантник. 1984- 1986 проходив службу у ВДВ - повітряно десантних військах.
У 2004 р. - адвокат кандидата на пост Президента України В. Ющенка у Верховному Суді України у справі про визнання виборів Президента України недійсними («третій тур»).
(Це коли донецькі прихильники ***** зробили першу спробу виконати забаганку *****, зробити Януковича президентом України)
А профессионалы в этом правительстве есть ?
Может всё же такие переговоры должны вести профессиональные дипломаты ?