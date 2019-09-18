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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (329) Зеленский (2863) назначение (1481) Минск (1277) Резников (1)

 Зеленский назначил Резникова представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом говорится в Указе Президента №701 / 2019, передает Цензор.НЕТ.

"Уполномочить РЕЗНИКОВА Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

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Алексей Юрьевич Резников - украинский юрист, партнер "ЮФ "Астерс" (с ноября 2018г.), заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (с апреля 2016 по сентябрь 2018 гг.), заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета (с июня 2014 по декабрь 2015 гг.), адвокат, заслуженный юрист Украины.

Напомним, 13 августа Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3149162
 
 
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Ще один патріот України батьківщина якого Зємля Абєтаванная і квоти на українську мову "гадкіє" . Таких в першій сотні СНН 76 штук . "Камо грядеші " Україно і 73% кишково - шлункових зєбілів ?
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Йоханый стыд... И это вот говно тоже считает, что отличается от кацапов?
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Йоханый стыд... И это вот говно тоже считает, что отличается от кацапов?
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Зебилы пробивают дно, отличное рвотное!
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уууууууууууу яку срань тіки не зроблять ааааааааа
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суспільство хворе і живе в якійсь паралельній реальності
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В симпатии к Лукашенко признавались поэты как в Белоруссии, так и в России (подборку посвященных ему стихов можно найти, например, здесь). Белорусского президента называли «Александром победоносным, неординарно благородным, несгибаемым атлантом» (Инка Орлова), патриотом со «стальной рукой», который «сохранил и прославил страну», готов защитить свой народ от любых врагов и «НАТО порвать на закуску» (Валерий Спиридонов). Называли даже «царем», который, «космос озирая, смотрит, важный, как Екатерина Вторая» (Александр Рассохин).

https://lenta.ru/articles/2014/02/11/poetry/

Зебилы ничем не отличаются от лукашистов...
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Вперед друзья! Вперед, пора настала!
Канун исхода празднует народ!
Еврейское казачество восстало!
На Багклвлй был переворот!

В казачий круг сошлись мы втихомолку
Блюдя законы всех Великих Смут.
Прикрыли мы папахами ермолки
И в седла приторочили Талмуд.

Никто не шел на должность атамана -
Ведь атаман поскачет первым в бой.
Потом избрали Леву Киссельмана.
Он взял за это денег - Божешь мой!

А есаулом выбрали мы Каца
За твердость духа и огромный нос.
Он в Знамя нам не разрешал сморкаться
И отвечать вопросом на вопрос.

Вот грянул бой. А что мы можем сделать?
Кругом враги - а вдруг они сильней?
Свои ряды мы развернули смело
И боевых пришпорили коней.

Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть - не люба казаку!
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с конской гривой на скаку.

Наш атаман догнал нас на кобыле:
"Я умоляю в бой вернуться вас!"
А кони были в перхоти и в мыле
И казаки не слухали приказ..

Тут вышел Кац: «Шолом браты-казаки!
Кто в бой пойдет - представлю к орденам!
А тот, кто откупился от атаки -
Тот подвозить снаряды будем нам!»

Мы не сдались на уговоры эти:
Там пулемет, а кто у нас герой?
Наш Рабинович скрылся в лазарете,
Сказав, что ранен прямо в геморрой.

На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал.
Мы защищали нашего раввина -
Он нам патроны бойко продавал.

Но враг силен и были мы разбиты
Едва успевши распродать обоз.
Мы записались все в антисемиты -
Так был решен еврейский наш вопрос!
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сорри за орфографию!
Вперед друзья! Вперед, пора настала!
Канун исхода празднует народ!
Еврейское казачество восстало!
На Банковой был переворот!
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Це гавкає паршива шавка, яка ще вчора рвала дупорот за гройсманенка. )))))
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Я же хаварил, шо телявива не резинавая. Зеленський призначив Резнікова представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 765 Зеленський призначив Резнікова представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 765 Зеленський призначив Резнікова представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 765
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Ще один патріот України батьківщина якого Зємля Абєтаванная і квоти на українську мову "гадкіє" . Таких в першій сотні СНН 76 штук . "Камо грядеші " Україно і 73% кишково - шлункових зєбілів ?
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Уволить Бессмертного с политическим опытом и патриотизмом, чтобы назначить вот это Зеленський призначив Резнікова представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 7659
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2008 р. - представник інтересів Б.Фуксмана і О. Роднянського у справі про відчуження їхніх частин групи «Студія 1 + 1» компанії Central European Media Enterprises.

Вот все, как при Ялынковиче. Только там хоть как-то, но Донецк, а при ЗЕлынковиче хоть как-то, но цеплялись интересы Коломоя.
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Сюдячи з біографії, людина проукраїнського спрямування.
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Ну особо проукраинского, кроме места рождения, я там не нашел. Но вроде юрист толковый, раз его не сожрали в 2008 году.
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Ну чому. Біографія, у нього краща, не те, що у деяких сцикунів.
Рєзнік, Десантник. 1984- 1986 проходив службу у ВДВ - повітряно десантних військах.
У 2004 р. - адвокат кандидата на пост Президента України В. Ющенка у Верховному Суді України у справі про визнання виборів Президента України недійсними («третій тур»).

(Це коли донецькі прихильники ***** зробили першу спробу виконати забаганку *****, зробити Януковича президентом України)
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Oпять юрызд.
А профессионалы в этом правительстве есть ?

Может всё же такие переговоры должны вести профессиональные дипломаты ?
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АЛО, ЦЕНЗОР, почему ни слова о том, что фейсбук закрыл большую ботоферму зели которая говнила порошенка? 16 числа был отчёт, где новость? Или подобное не подобает показывать зебилам?
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Подтверждаю. Особенно заметно это на Цензоре, Как пример: на этой ветке 15-петикантропов и 3-нормальных. Зеленський призначив Резнікова представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 3106
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Я правильно понял это очередной единоверец Зельмана?
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Тотальное засилие цапов у власти. Зебил несет Украину пуйлу на блюде з голубой каемочкой Зеленський призначив Резнікова представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 9853
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