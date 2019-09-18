 Фонд госимущества продал Первомайскую ГЭС за 107,7 млн грн, - Трубаров

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава ФГИ Виталий Трубаров, информирует Цензор.НЕТ.
"Успешная продажа. Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллионов гривен при стартовой цене в 64,6 млн", - говорится в сообщении.
В аукционе приняли участие три участника.
"Победитель - ООО "ЕМЗА" - предложило цену более 36 млн грн выше от ближайшего ценового предложения", - заявил Трубаров.
Трубаров отметил, что покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.
Размер уставного капитала: 545 357,58 грн.а купили за 107 милионов красавы
Одобряет
Другие объекты по этому адресуТелефон:+38(044)4109500 +38(044)4949311Хозяйственные товары - производство, продажа.
http://www.yadres.com/pages/1/171/9931
мылом походу торгуют
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
35.11 Производство электроэнергии
35.12 Передача электроэнергии
35.14 Торговля электроэнергией
А потом сравнить
что там теперь изменится кроме того что бабло за электричество мимо бюджета пойдёт?
(cтаном на 18.09.2019) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕМЗАСкорочена назва ТОВ "ЕМЗА"Статус юридичної особи
(cтаном на 18.09.2019) Не перебуває в процесі припиненняКод ЄДРПОУ 24093058Дата реєстрації 31.10.2000 (18 років 10 місяців)Уповноважені особи ПШЕНИЧНИЙ РОМАН ВІКТОРОВИЧ - керівникРозмір статутного капіталу 545 357,58 грн.
ООО "ЕМЗА"
Размер уставного капитала 545 357,58 грн.
В активе конторы, купившей ГЭС за 100 лимонов 546 тисяч гривен, Карл.Ну явная ж прокладка. Но фонд госимущества это не интересует и это уже не первая ГЭС, которая куплена этой конторой.