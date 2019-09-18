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Все про:ГЭС (59) продажа (422) ФГИ (536) Трубаров (18)

 Фонд госимущества продал Первомайскую ГЭС за 107,7 млн грн, - Трубаров

Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллиона гривен.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава ФГИ Виталий Трубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Успешная продажа. Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллионов гривен при стартовой цене в 64,6 млн", - говорится в сообщении.

В аукционе приняли участие три участника.

"Победитель - ООО "ЕМЗА" - предложило цену более 36 млн грн выше от ближайшего ценового предложения", - заявил Трубаров.

Трубаров отметил, что покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.

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Фонд госимущества продал Первомайскую ГЭС за 107,7 млн грн, - Трубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149159
 
 
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ООО "ЕМЗА"
Размер уставного капитала: 545 357,58 грн.а купили за 107 милионов ФГИ продал имущественный комплекс Первомайской ГЭС за 107,7 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 4735 красавы
ФГИ продал имущественный комплекс Первомайской ГЭС за 107,7 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 5740 Одобряет
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ООО "ЕМЗА"
Размер уставного капитала: 545 357,58 грн.а купили за 107 милионов красавы
Одобряет
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ЕМЗА ОООСфера деятельности:Хозяйственные товары - производство, продажаАдрес:Московский, просп., 23, Киев, Украина
Другие объекты по этому адресуТелефон:+38(044)4109500 +38(044)4949311Хозяйственные товары - производство, продажа.
http://www.yadres.com/pages/1/171/9931

мылом походу торгуют
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Интересно сколько стоит построить такую же новую?
А потом сравнить
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убыточная была? или поломаная?
что там теперь изменится кроме того что бабло за электричество мимо бюджета пойдёт?
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Часть города стабильно всегда обеспечивала и обеспечивает. Сам оттуда. Любил летом попрыгать стой споруды в воду....
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Ггг, "на 36 000 000 больше ближайшего предложения" - смотри лахи какие не умеют торговацца Фонд госимущества продал Первомайскую ГЭС за 107,7 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 2705
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а что хотели услышать от вора трубарова??????????? для того и поставили зебратия
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надо еще аэс прадать и в энергетике украины наступит ренессанс
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Южноукраинскую АЭС тоже продавайте, **** мелочиться
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Первомайська ГЕС встрановлена потужність 2,8МВт тепер порахуйте скільки коштує електроенергія з цієї ГЕС за рік використання хоча б у половину потужності ...то що ви там "продали" ЗЕйо...ща ...може подарували ...ні ?
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про "покупця" з 500000 "капіталу ...Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 18.09.2019) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕМЗАСкорочена назва ТОВ "ЕМЗА"Статус юридичної особи
(cтаном на 18.09.2019) Не перебуває в процесі припиненняКод ЄДРПОУ 24093058Дата реєстрації 31.10.2000 (18 років 10 місяців)Уповноважені особи ПШЕНИЧНИЙ РОМАН ВІКТОРОВИЧ - керівникРозмір статутного капіталу 545 357,58 грн.
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А зачем продаются стратегические предприятия, они что были для государства убыточные, можно узнать?
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Некий Марко Кравченко планомерно скупает ГЭС. Он же в 2016 через «ЭМЗУ» купил Мигейскую ГЭС. Фонд государственного имущества Украины продал Мигейскую ГЭС
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Но только тогда порохоботики не визжали, а сидели тихо-тихо...
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Так порохоботов толко 8% их не слышно. А чего зебилы языки в жопу засунули теперь?
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ну да не слышно. только порохоботов и слышно.
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А как так получается зебилы же большенство? Почему зебилы не возмущаются сейчас?
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Интересно, как это у них получается так:

ООО "ЕМЗА"
Размер уставного капитала 545 357,58 грн.


В активе конторы, купившей ГЭС за 100 лимонов 546 тисяч гривен, Карл.Ну явная ж прокладка. Но фонд госимущества это не интересует и это уже не первая ГЭС, которая куплена этой конторой.
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не знаю. Они вроде из Житомира. Но сейчас живут в Киеве.
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Вряд ли эти "воротилы" энергорынка для себя их покупают.
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Это уже пятую ГЭС Марко Кравченко и Дмитрий Никулин купили. При Порошенко купили четыре. Конкурс по продаже Мигейской ГЭС выиграла ООО "ЭМЗА"
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Только тогда это было мародерство, а сейчас мудрый план великого зе? Нигде тебе не жмёт зебил?
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Я не за кого. Просто не люблю брехунов и несправедливость.
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Да ладно... а где тут справедливость? Где эти земрази которые визжали о мародере при аналогичной сделке? Тоесть это справедливо, что они сейчас засунули языки в жопы либо одобряют зе?
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Возьмут кредит в госбанке и на него "купят" ГЭС! Потом перепродадут ее , а себя объявят банкротами...В итоге ни денег , ни ГЭС у государства...
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