 Депутаты Киевсовета подали в НАБУ заявление о вероятных злоупотреблениях Кличко при строительстве Шулявского моста

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее обращение они занесли сегодня в приемную НАБУ.

Под обращением поставили подписи: Илья Сагайдак, Юрий Вахель, Алексей Руденко, Святослав Кутняк, Прохор Антоненко и Александр Поживанов.

Авторы обращения считают, что Кличко способствует разворовыванию средств, выделенных на строительство инфраструктурных объектов города.

"В прошлом году был проведен тендер на строительство нового путепровода на Шулявке. На этом тендере в результате сговора выиграла компания, которая входит в орбиту бывшего народного депутата Максима Микитася. Антимонопольный комитет доказал сговор в ходе тендера, доказал, что были предоставлены поддельные документы о том, что две фирмы, которые вышли в финал конкурса, были между собой связаны. Несмотря на это Кличко попросил стопроцентную предоплату для строительства путепровода для компании, выигравшей тендер. После того, как фирма-застройщик получила почти всю предоплату, а это 600 млн грн, на сегодняшний день выполнено всего 10% работ. А оставшуюся сумму подрядчик направил на свои коммерческие проекты, а именно на часть здания завода "Арсенал", где сооружает торгово-развлекательный центр за деньги киевской общины", - сказал Сагайдак.

Кроме того, по его словам, после этого мэр Киева направил дополнительно 114 млн грн на финансирование Шулявского путепровода.

"Это - преступление, поскольку нет никакого обоснования сметы. Это просто хотят украсть деньги. И получается так, что застройщик с 600 млн выполнил работы на 46 млн, а ему добавили еще 114, а никакого движения на строительной площадке нет. Все это свидетельствует о конфликте интересов и хищении денег", - заявил Сагайдак.

Также депутат Киевсовета добавил, что Кличко хочет провести "последнюю коммерческую сессию Киевсовета". "Если сессия будет проведена и Кличко еще дополнительно выделит 230 млн на Шулявский путепровод, мы начнем процедуру объявления ему недоверия", - пообещал он.

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