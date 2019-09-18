 Депутаты Киевсовета подали в НАБУ заявление о вероятных злоупотреблениях Кличко при строительстве Шулявского моста

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее обращение они занесли сегодня в приемную НАБУ.
Под обращением поставили подписи: Илья Сагайдак, Юрий Вахель, Алексей Руденко, Святослав Кутняк, Прохор Антоненко и Александр Поживанов.
Авторы обращения считают, что Кличко способствует разворовыванию средств, выделенных на строительство инфраструктурных объектов города.
"В прошлом году был проведен тендер на строительство нового путепровода на Шулявке. На этом тендере в результате сговора выиграла компания, которая входит в орбиту бывшего народного депутата Максима Микитася. Антимонопольный комитет доказал сговор в ходе тендера, доказал, что были предоставлены поддельные документы о том, что две фирмы, которые вышли в финал конкурса, были между собой связаны. Несмотря на это Кличко попросил стопроцентную предоплату для строительства путепровода для компании, выигравшей тендер. После того, как фирма-застройщик получила почти всю предоплату, а это 600 млн грн, на сегодняшний день выполнено всего 10% работ. А оставшуюся сумму подрядчик направил на свои коммерческие проекты, а именно на часть здания завода "Арсенал", где сооружает торгово-развлекательный центр за деньги киевской общины", - сказал Сагайдак.
Кроме того, по его словам, после этого мэр Киева направил дополнительно 114 млн грн на финансирование Шулявского путепровода.
"Это - преступление, поскольку нет никакого обоснования сметы. Это просто хотят украсть деньги. И получается так, что застройщик с 600 млн выполнил работы на 46 млн, а ему добавили еще 114, а никакого движения на строительной площадке нет. Все это свидетельствует о конфликте интересов и хищении денег", - заявил Сагайдак.
Также депутат Киевсовета добавил, что Кличко хочет провести "последнюю коммерческую сессию Киевсовета". "Если сессия будет проведена и Кличко еще дополнительно выделит 230 млн на Шулявский путепровод, мы начнем процедуру объявления ему недоверия", - пообещал он.
Хм,а зе вероятно работает мальчиком по вызову.
Документы где?
А я считаю,что зебнявый ведет антиукраинскую пропаганду и у меня есть куча видео с этим!
Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, Владимир Потапенко занял должность и.о. главы правления "Центрэнерго" в июле.
После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.
Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".
Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.
"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149152
Лучше бы он оставался великим спортсменом, а не становился великим позором
- Целями применения "мата"... Украинец матерится, когда что-то тяжёлое на ногу уронит, или его "вконец достанут", а русский не "матерится" - он матом разговаривает...
Послушал Пояркова... Он - "не русский"... Мат - исключительно "в точку", и именно там, где он необходим... Прошёлся по "Блазню" "асфальтным катком", и везде - "в тему"...
Тільки от чи розуміють вони що на заході бізнесмени не ідіоти? Й ніхто гроші в країну з таким "верховенством права" вкладати не буде?
Похоже будет очередной долгострой
Не, ну явно меньше 10%
"о вероятных злоупотреблениях"- Кличко, Порошенко, Оборонпром, Гройсман, Яценюк, Гонтарева.... подставляй кого хочешь и вперед, крути на Г+Г, быдло схавает. Проще всего сидеть в норе, не высовывать нос и ничего не делать, как шмаркля, и рейтинг 80%. И сразу появились комментаторы, которых уже не было 4 месяца-вышли на работу.
30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты. 10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки- рассказывает АТОвцям с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости оп#зденения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет.
Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все».
Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное.
Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку» и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сц#т или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам п...а.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными хлебальниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?