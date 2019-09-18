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 Киевские новости, Общество
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Все про:НАБУ (2876) Киевсовет (1162) Кличко (2737) мост (511)

 Депутаты Киевсовета подали в НАБУ заявление о вероятных злоупотреблениях Кличко при строительстве Шулявского моста

Шестеро депутатов Киевского городского совета обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно возможных злоупотреблений Киевского городского головы Виталия Кличко во время строительства Шулявского путепровода.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее обращение они занесли сегодня в приемную НАБУ.

Под обращением поставили подписи: Илья Сагайдак, Юрий Вахель, Алексей Руденко, Святослав Кутняк, Прохор Антоненко и Александр Поживанов.

Авторы обращения считают, что Кличко способствует разворовыванию средств, выделенных на строительство инфраструктурных объектов города.

"В прошлом году был проведен тендер на строительство нового путепровода на Шулявке. На этом тендере в результате сговора выиграла компания, которая входит в орбиту бывшего народного депутата Максима Микитася. Антимонопольный комитет доказал сговор в ходе тендера, доказал, что были предоставлены поддельные документы о том, что две фирмы, которые вышли в финал конкурса, были между собой связаны. Несмотря на это Кличко попросил стопроцентную предоплату для строительства путепровода для компании, выигравшей тендер. После того, как фирма-застройщик получила почти всю предоплату, а это 600 млн грн, на сегодняшний день выполнено всего 10% работ. А оставшуюся сумму подрядчик направил на свои коммерческие проекты, а именно на часть здания завода "Арсенал", где сооружает торгово-развлекательный центр за деньги киевской общины", - сказал Сагайдак.

Кроме того, по его словам, после этого мэр Киева направил дополнительно 114 млн грн на финансирование Шулявского путепровода.

"Это - преступление, поскольку нет никакого обоснования сметы. Это просто хотят украсть деньги. И получается так, что застройщик с 600 млн выполнил работы на 46 млн, а ему добавили еще 114, а никакого движения на строительной площадке нет. Все это свидетельствует о конфликте интересов и хищении денег", - заявил Сагайдак.

Также депутат Киевсовета добавил, что Кличко хочет провести "последнюю коммерческую сессию Киевсовета". "Если сессия будет проведена и Кличко еще дополнительно выделит 230 млн на Шулявский путепровод, мы начнем процедуру объявления ему недоверия", - пообещал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149156
 
   
 Топ комментарии
 
Хитрожо..ые лохи подмазываются к Богдану, в надежде, что их оставят у кормушки!
Депутаты Киевсовета подали в НАБУ заявление о вероятных злоупотреблениях Кличко при строительстве Шулявского моста - Цензор.НЕТ 6945
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О вероятных?
Хм,а зе вероятно работает мальчиком по вызову.
Документы где?
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И это педальное чмо нам на Майдане шо-то вякало про европейский курс? Каждый день новые зашквары. Смотрел на днях расследование по гостиничному комплексу его брата, где в соседнем здании "библиотеки" устроили склад продуктов, но педалька типа на морозе.

Лучше бы он оставался великим спортсменом, а не становился великим позором Депутаты Киевсовета подали в НАБУ заявление о вероятных злоупотреблениях Кличко при строительстве Шулявского моста - Цензор.НЕТ 184
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О вероятных?
Хм,а зе вероятно работает мальчиком по вызову.
Документы где?
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"Авторы обращения считают" вот эти?

А я считаю,что зебнявый ведет антиукраинскую пропаганду и у меня есть куча видео с этим!
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Хитрожо..ые лохи подмазываются к Богдану, в надежде, что их оставят у кормушки!

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Стали бы они устраивать такой демарш, если бы не смекнули, что Кличко-всьо?
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Вова самвсєм не маріанєтка *олігархів*, он варавать сам нє будєт, і другім нє даст:Кабинет министров на заседании в среду, 18 сентября, согласовал временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Владимира Потапенко.
Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, Владимир Потапенко занял должность и.о. главы правления "Центрэнерго" в июле.
После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.
Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".
Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.
"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149152
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И это педальное чмо нам на Майдане шо-то вякало про европейский курс? Каждый день новые зашквары. Смотрел на днях расследование по гостиничному комплексу его брата, где в соседнем здании "библиотеки" устроили склад продуктов, но педалька типа на морозе.

Лучше бы он оставался великим спортсменом, а не становился великим позором Депутаты Киевсовета подали в НАБУ заявление о вероятных злоупотреблениях Кличко при строительстве Шулявского моста - Цензор.НЕТ 184
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Пока нет доказательств, не стоит оскорблять человека.
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Лучше бы вы, кремлевские гниды и зеленоопые твари, заткнулись бы навсегда, и отбыли жить в "бохатую" расею, в район больших ******. Там вам и место. А то сидят на диване и рассуждают о том, как Кличко ворует. Вы че, с ним воровали? откуда знаешь? Канал г+г рассказал? Шож вы такие правильные и честные молчали когда янык воровал? А? стремно было отгрести ******** от рыгов? И сейчас молчите о конченных ворах рыгах, которые работают у "правильного" ***********- типа богдана, портнова ( у вас опять виноват Порох, вы просто ущербные какие-то) и еще десятки рыгоаналов -слуг уродов в парламенте. И то что честный -пречестный беня, на которого десятки дел заведены в США и Европе (он падла и смылся из Европы, потому как трындец ему там был бы уже давно) теперь крутит на херу страну, как хочет, тыря миллионы и убытки перенося на государство. Чеь тиут, прихвостни зеленодрысные молчите? А? Тоже ссыкотно? Это вам не ПАП, при котором можно было все говорить и никто не трогал. Вы, дряни, привели к власти конченную мразь, от которой сами скоро завоете. Будут вам и зарплаты, и субсидии, и пенсии, держите карман шире, придурки!
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т.е. тебе какой то пи@ор расскажет что был с твоим папой в контакте, и ты сразу -эх батя батя, лучше бы ты меня не строгал? Где у вас мозг делся, зубожилые? и где ты там на Майдане, невидно тебя!
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- Чем отличается "русский" от украинца?
- Целями применения "мата"... Украинец матерится, когда что-то тяжёлое на ногу уронит, или его "вконец достанут", а русский не "матерится" - он матом разговаривает...
Послушал Пояркова... Он - "не русский"... Мат - исключительно "в точку", и именно там, где он необходим... Прошёлся по "Блазню" "асфальтным катком", и везде - "в тему"...
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Набу - той самий орган який готовий справу відкрити як Портнов навіть чихне? Ці відкриють ))))
Тільки от чи розуміють вони що на заході бізнесмени не ідіоти? Й ніхто гроші в країну з таким "верховенством права" вкладати не буде?
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Правильно все пише. Тиснути за допомогою влади то зловживати владою. А це хоч морально й приємно але веде до дуже поганих наслідків.
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похоже педалий клячко в ближайшее время поедет в Лондон. к кадырову и говнотарьовой на побывку
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А стройка остановилась)
Похоже будет очередной долгострой
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А це вже дуже погано ((( До Шулявки з-за роз'їздів вічна пробка, й була надія що до кінця року хоч щось наладять.
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Последнее время сколько не проезжаю, тишина как на кладбище) даже три калеки не ходит)
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Печально. Это лишний раз говорит о том, что градоначальникам насрать на проблемы киевлян.
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И чтобы не расслаблялись, затеяли ремонт вдоль скоростного трамвая)
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10%? Ачо не 5? Тоесь это всегонавсего демонтаж старого, практичиски все бетонные работы и три пролёта из пяти.

Не, ну явно меньше 10% Депутати Київради подали в НАБУ заяву про ймовірні зловживання Кличка під час будівництва Шулявського моста - Цензор.НЕТ 1086
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а шо тут непонятного - мост просто устал, а виталя. как лучший доктор-мостовед его лечил, а овес то нынче дорог, вот мост и не долечился Депутати Київради подали в НАБУ заяву про ймовірні зловживання Кличка під час будівництва Шулявського моста - Цензор.НЕТ 4936
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Кличко может подать на них в суд за вероятную клевету
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Ребята рассчитывают на свои 10% от суммы украденного по новому закону.
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НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
"о вероятных злоупотреблениях"- Кличко, Порошенко, Оборонпром, Гройсман, Яценюк, Гонтарева.... подставляй кого хочешь и вперед, крути на Г+Г, быдло схавает. Проще всего сидеть в норе, не высовывать нос и ничего не делать, как шмаркля, и рейтинг 80%. И сразу появились комментаторы, которых уже не было 4 месяца-вышли на работу.
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якщо шО, то знайдуться тисячі авторів звернення, що вважають, ніби Зєлєнський сприяє розкраданню коштів українців, які виділені на будівництво інфраструктурних об'єктів України.. - цей шлях внікУди, на радість хйла..
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Хм, комментаторам даже трехдневный аудит неизвестных не нужен. Методички они и без аудита получили, там все однозначно: шаг вправо, шаг влево - вон с пляжа! Сезон набрасывания говна на вентилятор против Клычко открыт, делайте ваши ставки, господа! Но как-то шестеро из горсовета - хиловато будет. Как говаривал Высоцкий "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"
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Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.
30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты. 10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки- рассказывает АТОвцям с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости оп#зденения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет.
Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все».
Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное.
Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку» и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сц#т или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам п...а.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными хлебальниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
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Ну да,ну да. В Дніпрі ще один суперзлодюган обжився,спати Ігарювалєрьєвічу спокійно не дає.https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/2511195078959989
Депутати Київради подали в НАБУ заяву про ймовірні зловживання Кличка під час будівництва Шулявського моста - Цензор.НЕТ 7816
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На "Ланете" стоит камера по Шулявскому мосту - вот уже 4 недели возле моста нет НИКОГО ! Похоже деньгам "сделали ноги" ....
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