 Контракт с РФ на 10 лет, транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно, - Украина на переговорах будет поддерживать позицию ЕС

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам заседания правительства 18 сентября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"У нас есть позиция, озвученная господином Шефчовичем (вице-президент Еврокомиссии. - Ред.). Мы поддерживаем. Там были названы определенные объемы и сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию", - сообщил Оржель.

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Отметим, что речь идет о предложении относительно параметров будущего контракта на транзит газа. В Еврокомиссии предложили, чтобы этот контракт был заключен сроком на 10 лет, в течение которых Украина должна обеспечить транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября.

"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", - добавил Оржель.

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