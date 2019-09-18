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 Политика Украины
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Все про:Газ (9137) Россия (73886) Евросоюз (12588) Алексей Оржель (5)

 Контракт с РФ на 10 лет, транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно, - Украина на переговорах будет поддерживать позицию ЕС

Украинское правительство во время трехсторонних переговоров о транзите российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины будет поддерживать позицию, озвученную Еврокомиссией.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам заседания правительства 18 сентября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"У нас есть позиция, озвученная господином Шефчовичем (вице-президент Еврокомиссии. - Ред.). Мы поддерживаем. Там были названы определенные объемы и сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию", - сообщил Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле сомневаются, что трехсторонние переговоры по газу 19 сентября дадут какой-то конкретный результат

Отметим, что речь идет о предложении относительно параметров будущего контракта на транзит газа. В Еврокомиссии предложили, чтобы этот контракт был заключен сроком на 10 лет, в течение которых Украина должна обеспечить транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября.

"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", - добавил Оржель.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149155
 
   
 Топ комментарии
 
а толку теперь от вонючего Севернапатока Контракт с РФ на 10 лет, транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно, - Украина на переговорах будет поддерживать позицию ЕС - Цензор.НЕТ 3116 читай: В субботу, 14 сентября, «Газпром» снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза 10 сентября. Вступили в силу ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из «Северного потока»

https://ukraina.ru/exclusive/20190914/1024991795.html
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Кому ты объясняешь??? Контракт із РФ на 10 років, транзит 60 млрд кубометрів газу щорічно, - Україна на переговорах підтримуватиме позицію ЄС - Цензор.НЕТ 5037Он в слове )(уй три ошибки делает,а ты ему азы єкономики
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Чому Європа не купує газ на кордоні України та кацапії?
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А по факту заключат на период пока кацапы не построют свой вонючий северный поток...
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Так а как же "геть вiд Москви" по заветам Пороха ?
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а толку теперь от вонючего Севернапатока Контракт с РФ на 10 лет, транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно, - Украина на переговорах будет поддерживать позицию ЕС - Цензор.НЕТ 3116 читай: В субботу, 14 сентября, «Газпром» снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза 10 сентября. Вступили в силу ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из «Северного потока»

https://ukraina.ru/exclusive/20190914/1024991795.html
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Газ у москвы можна было не покупать. Но от транспортировки в Европу отказаться нельзя никак. Во первых деньги. Во вторых давление Европы. Когда постоют СП2 - наша труба потеряет актуальность...
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Отлично , можно прокачивать кацапский газ и получать по 3 млрд $ или можно не прокачивать газ и получать ничего , что выбрать ?
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Так ты поддерживаешь значит, тогда с тобой все понятно.
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Мы получаем 3 млрд $ с бюджета кацапов и получаем 3 млрд $ в наш бюджет , это "торговля на крови" Контракт с РФ на 10 лет, транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно, - Украина на переговорах будет поддерживать позицию ЕС - Цензор.НЕТ 2413
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А как же твой пост выше про заветы Пороха?. Или, когда прокачивали при Порохе - это плохо, а при Кокаинисте - это хорошо.
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Кому ты объясняешь??? Контракт із РФ на 10 років, транзит 60 млрд кубометрів газу щорічно, - Україна на переговорах підтримуватиме позицію ЄС - Цензор.НЕТ 5037Он в слове )(уй три ошибки делает,а ты ему азы єкономики
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Ты случайно не с фильма "Тупой еще тупее", очень похож.
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чтобы получать 3 млрд за прокачку, надо прокачивать больше 200 млрд кубов.

а при прокачке 60 млрд кубов вся проплата уйдёт на себестоимость прокачки.
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Транзит 110 млрд кубов через Украину = 3 млрд долларов. Так в договоре до 2020 года прописано. Если меньше 110 млрд кубов, все равно 3 млрд (но надо судиться, если не отдают деньги). Если больше, то доплата.
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эти мифические 3 миллиарда за прошлый или позапрошлый год где можно посмотреть ? )))
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Иван Арнольдович!Убедительно вас прошу,пиво Шарикову не предлагать
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Жаль , но подпишут , как скажет Кацапстан .Это у нас . как всегда, при всех властях .
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Чому Європа не купує газ на кордоні України та кацапії?
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60 лярдов цифирь от куйла... ибо согласно подписанных грязьпромом контрактов с гейропейскими подельниками ,даже при введении в эксплуатацию потока - мощностей грязбпрома для поставок обемов газаза.которые уже прописаны в контрактах с гейропейскими подельниками,сливалами Украины в окупанта не хватает ....но Украине лапшу твари втирают...
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Хорошая основа для переговоров с Газпромом. Украина и ЕС имеют общую позицию , кому, кроме Москвьі , єто не нравится ?
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В ЕС рулит Германия, если ты не в курсе. А стратегический интерес Германии - стать крупнейшим европейским хабом и еще более усилить влияние на другие страны. Нравится это кому-то или нет, но это так
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для сильнейшего из равных это слабая позиция
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сольется зеля.
это тема транзита и там нет проблем при одном, ВАЖНОМ условии
это прямые закупки газа у рф по юлиному, или страшнее, ценнику...
и об этом почему то зеленка помалкивает.
старый трюк мошенников - переключить внимание )))))
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