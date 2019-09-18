 Контракт с РФ на 10 лет, транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно, - Украина на переговорах будет поддерживать позицию ЕС

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам заседания правительства 18 сентября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"У нас есть позиция, озвученная господином Шефчовичем (вице-президент Еврокомиссии. - Ред.). Мы поддерживаем. Там были названы определенные объемы и сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию", - сообщил Оржель.
Отметим, что речь идет о предложении относительно параметров будущего контракта на транзит газа. В Еврокомиссии предложили, чтобы этот контракт был заключен сроком на 10 лет, в течение которых Украина должна обеспечить транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно.
Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября.
"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", - добавил Оржель.
https://ukraina.ru/exclusive/20190914/1024991795.html
а при прокачке 60 млрд кубов вся проплата уйдёт на себестоимость прокачки.
это тема транзита и там нет проблем при одном, ВАЖНОМ условии
это прямые закупки газа у рф по юлиному, или страшнее, ценнику...
и об этом почему то зеленка помалкивает.
старый трюк мошенников - переключить внимание )))))