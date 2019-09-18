 Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация "Сирена". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области в Facebook.
Сообщение об обнаружении тел работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию сегодня около 12:20.
Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.
Все обстоятельства преступления устанавливаются.
В городе введена специальная полицейская операция "Сирена".
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".
Николаеве.
Утром в среду, 18 сентября, на электронную почту патрульной полиции г. Николаева пришло письмо от неизвестного автора, подписанного как бойцы революционной организации «Борьба».
В письме «революционеры» угрожают провести сегодня в Николаеве несколько массовых терактов. В частности, один человек должен зайти в один из корпусов Николаевского национального университета (бывший пединститут) и совершить самоподрыв. Одновременно другой террорист «откроет огонь по выбегающим из университета студентам из охотничьего ружья».
даже пустив "газ" не так просто попасть внутрь...(ну во всяком случае так должно быть...)
или все же сэкономили на безопасности?
соболезнование семьям!
Неужели почувствовали, что ветер переменился?
73, ви це зробили разом! готуйте-ся
Чем хуже будет украинцам, тем им лучше.
Почитайте их комменты: они все время грозят, что час возмездия близок