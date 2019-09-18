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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Николаевская область (892) Нацполиция (10093) убийство (5343)

 Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация "Сирена". ФОТОрепортаж

Полиция расследует обстоятельства гибели трех человек, тела которых были найдены в Николаеве на АЗС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области в Facebook.

Сообщение об обнаружении тел работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию сегодня около 12:20.

Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация Сирена 01

Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

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Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация Сирена 02

В городе введена специальная полицейская операция "Сирена".

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация Сирена 03
Фото: Нацполиция/ Facebook

Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация Сирена 04

Источник: https://censor.net.ua/n3149153
 
 
 Топ комментарии
 
еееей!!! Лохторат!!!! Як вам реалії по-зєлєбєнівськи???? Класс??? Розгул кримінатітету та всі українофоби- тут...майже...Переділ власності почався!!! Зачиняйте двері і пильнуйте за своїми дітьми! А в цей час ваш клоун збирає нараду, як вгодити бєні, який пограбував державу на 470 мільярдів баксів, та сплатити(!!!!) йому "моральні збитки"(!!!!) за ним же пограбований Приват(!!!) А насправді пограбовані 20 мільйонів вкладників банку!! За грабіж- виплата "неустойки"! І наголошую, що вртували банк за наші податки!!! і "преміальні" за пограбунок бєні також виплатять з наших податків!!! Ви зробили це разом!!!
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Зелений це наслідки того що ти залаишив на посаді Сабакова..Буде гірше і тобі і Україні. А через деякий час твій рейтинг буде як у ПАРАШАєнка..десь 8%
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С чего это бандота разгулялась?
Неужели почувствовали, что ветер переменился?
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не ну в натуре позор эпоха так скзат дебилов наступили и вот никогда не было такого и опять все тоже и так же ай-яяяя- й как некрасиво....товарищ...Ав..такой замечательный человек
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Зелений це наслідки того що ти залаишив на посаді Сабакова..Буде гірше і тобі і Україні. А через деякий час твій рейтинг буде як у ПАРАШАєнка..десь 8%
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У зеЛеной падали через годик юудет рейтинг 5%.а Пороха еще хвалить будем!
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Бойцы революционной организации «Борьба» угрожают массовыми терактами в
Николаеве.

Утром в среду, 18 сентября, на электронную почту патрульной полиции г. Николаева пришло письмо от неизвестного автора, подписанного как бойцы революционной организации «Борьба».
В письме «революционеры» угрожают провести сегодня в Николаеве несколько массовых терактов. В частности, один человек должен зайти в один из корпусов Николаевского национального университета (бывший пединститут) и совершить самоподрыв. Одновременно другой террорист «откроет огонь по выбегающим из университета студентам из охотничьего ружья».
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еееей!!! Лохторат!!!! Як вам реалії по-зєлєбєнівськи???? Класс??? Розгул кримінатітету та всі українофоби- тут...майже...Переділ власності почався!!! Зачиняйте двері і пильнуйте за своїми дітьми! А в цей час ваш клоун збирає нараду, як вгодити бєні, який пограбував державу на 470 мільярдів баксів, та сплатити(!!!!) йому "моральні збитки"(!!!!) за ним же пограбований Приват(!!!) А насправді пограбовані 20 мільйонів вкладників банку!! За грабіж- виплата "неустойки"! І наголошую, що вртували банк за наші податки!!! і "преміальні" за пограбунок бєні також виплатять з наших податків!!! Ви зробили це разом!!!
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походу, стрелки из Акимовки едут в Одессу...
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Враньё. В нашей стране пистолеты могут быть только у сотрудников силовых ведомств. Остальным - запрещено. Не полиция же убила людей на АЗС? Значит, фальшивка.
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т.е. сразу троих уложили и так, что ни один не успел нажать "тревожную кнопку" (обязанную для установки на всех АЗС)... значит - посетил их....свой? раз открыли ? (судя по всему без взлома...иначе все таки успели б как-то среагировать) открыли как минимум две бронедвери...
даже пустив "газ" не так просто попасть внутрь...(ну во всяком случае так должно быть...)
или все же сэкономили на безопасности?
соболезнование семьям!
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С чего это бандота разгулялась?
Неужели почувствовали, что ветер переменился?
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зеля все больше ненависти выплескивает в народ и этот народ съест сам себя)) так держать вован
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То-то я в Лесках не одного мусора не видел - все видать перехватывают ...
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ще зелебоба моста добудує, а згодом дозволить оркам вільно пересуватися по всій країні (після амністії) буде ще похлеще...
73, ви це зробили разом! готуйте-ся
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тепло в них там раз в тенісках одягнуті. їх підступно вбили
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А чо мінти лікарню і АЗС переплутали, що бахіли натягнули !!?!?!? ...придурки.
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Все ясно: соевые бесятся, что они теперь не у власти и что Аваков остался министром, вот и делают гадости . И по-мелкому, и по-крупному.
Чем хуже будет украинцам, тем им лучше.
Почитайте их комменты: они все время грозят, что час возмездия близок
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хм, можливо це повязано з Запоріжям. Утром там, в обід в Миколаїві. Якраз час доїхати.
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