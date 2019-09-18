 Освобожденным украинским морякам не запрещали въезд в Россию, - Полозов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил российский адвокат моряков Николай Полозов.

"Никаких таких действий по отношению к морякам не выносились и не могли вынести, потому что они до сих пор являются обвиняемыми по уголовному делу, которые расследуется в России. Соответственно это бред: люди теоретически должны явиться по вызову суда, с другой стороны им запрещен въезд. Поэтому информация в СМИ не соответствует действительности", - сказал Полозов.

Напомним, ранее адвокат Дмитрий Динзе в эфире "Громадського Радіо" сообщил, что всем украинским военнопленным и политзаключенным, которые недавно вернулись на родину вследствие обмена, запрещен въезд на территорию РФ. Он назвал этот запрет "пожизненным".

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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