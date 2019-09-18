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 Политика Украины
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Все про:ГТС (909) Нафтогаз (2730) Алексей Оржель (5)

 Кабмин обновил план разделения "Нафтогаза": "Магистральные газопроводы" передали в подчинение Минфину, - Оржель

Кабинет министров Украины обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки, заложили четкую ответственность каждой из сторон (ответственных за выполнение. - Ред.)", - сказал он.

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"В предыдущие годы у нас был определенный конфликт между НАК "Нафтогаз" и Кабинетом министров по поводу взгляда на эту модель. В течение двух последних недель мы сделали компромиссное решение", - цитирует Оржеля lb.ua.

В рамках этой модели компания "Магистральные газопроводы" переведена из подчинения Минэкоэнергии в Минфин, "чтобы не было каких-то элементов влияния".

После перехода оператора ГТС в собственность "Магистральных газопроводов" государство передаст газотранспортную систему в управление этого оператора. Сейчас ООО "Оператор ГТС Украины" находится в 100%-ной собственности "Нафтогаза Украины" и выполняет функцию технической эксплуатации ГТС.

По словам министра, анбандлинг состоится до конца года, и теперь у Украины есть все элементы, чтобы подписать договор интерконнектора и договор транспортировки газа с российской стороной, как этого требуют европейские правила.

Напомним, 22 мая Кабинет министров утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling), которая предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаз". Сама компания настаивала на модели ISO (independent system operator), которая предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.

Источник: https://censor.net.ua/n3149148
 
 
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А мы думали, что Вас в Трускавце и тому и другому научили...
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Мля, что это такое? Чем анбандинг отличается от кунилингуса?
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А, точно, анбандЛинг. Но от этого понятней не стало. Неужели нет аналогов на рідній мові, на худой конец - по русски?
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Мля, что это такое? Чем анбандинг отличается от кунилингуса?
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анбалдинг, там рядом, по соседству. Просто слово с ошибкой написано
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А, точно, анбандЛинг. Но от этого понятней не стало. Неужели нет аналогов на рідній мові, на худой конец - по русски?
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гугл говорит:
(добровольное оперативное само-разукрупнение монолитных промышленных групп на более компактные, подвижные и самостоятельные структуры)

Разделяй и властвуй кароче...
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Мдааа, было непонятно, а теперь стало нихуя не понятно. )))
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Будут нафтогаз раскуркуливать. Газотранспортной системой будет другая контора заниматься. Так как я везде вижу зраду, то могу предположить, что ГТС будут рулить кацапы...
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А мы думали, что Вас в Трускавце и тому и другому научили...
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Да в Житомире даже магазин под маркой "Lidl". Правда, в самой этой сети о нем ни слуху ни духу Кабмін оновив план розділення "Нафтогазу": "Магістральні газопроводи" передано в підпорядкування Мінфіну, - Оржель - Цензор.НЕТ 6734
Кабмін оновив план розділення "Нафтогазу": "Магістральні газопроводи" передано в підпорядкування Мінфіну, - Оржель - Цензор.НЕТ 2574
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Я лучше в Миноре в Депре скуплюсь, там точно кошерное. )))
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Это где такое интересно?Зайду взять пива, хочется почувствовать как милость божья забулькает в желудке.
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Дык я и до сих пор не знаю, что это за дядя. )))
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Че дальше? Продажа газпрому и порезка на лом?
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