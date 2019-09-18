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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9135) газовые переговоры (959) Еврокомиссия (845) переговоры (3686) Россия (73886)

 В Кремле сомневаются, что трехсторонние переговоры по газу 19 сентября дадут какой-то конкретный результат

В Кремле не ждут достижения конкретных договорённостей от предстоящей встречи Еврокомиссия-Украина-РФ по газовой проблематике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - сказал он.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, удастся ли сторонам договориться с учетом политического значения этих переговоров.

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"Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные ведомства будут договариваться", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ воздержался от ответа на вопрос, ждет ли Кремль сближения позиций на этой встрече, переадресовав его в Минэнерго.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября.

"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", - добавил Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/n3149147
 
 
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Вангую контракт на 1 год или сколько там нужно времени шоб закончить трубу северного потока... на не выгодных для нас условиях
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Комиссия то трехсторонняя, т.е. на нас будет давить еще и Европа продажная.
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Европа не будет мерзнуть зимой, по этому контракт заключат в любом случае, даже на год... надавят
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В Украине электричество не знают куда девать .
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Знают куда. За границу по дешовке нашу електроенергию толкают. Зато нам не дают больше 5 кВт и то только по 1,7грн.
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Никуда лапти не денутся. К ограничению заполнения СП2 добавились ограничения по опалу. У Украины - козыри! Главное, что б Зеленые Пейсы не прогнулись!
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Ни Коболев, ни Витренко на продление существующего контракта на 1 год не пойдёт!
Они - профессионалы своего дела и патриоты.
Вот если их зебня заменит, тогда это будет свидетельствовать о готовности сдать национальные интересы.
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Евросоюзу давно потрібно проявити характер!! А тих хто сомнівається нікуди не запрошувати, чого дарма час витрачати і газ їм повністю залишити. Тоді зразу всі сумніви пройдуть бо бюджет затріщить...
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https://newrezume.org/news/2019-09-15-33278 - Россия это большой вонючий сарай

На днях известный французский актер кино Жерар Депардье так прокомментировал свой отъезд из России Canal+: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае».


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т.е. в крымле хорошо понимают, шо они потные падлы и с ихними падлючими
требованиями дела не будет - ну шо ж - в етом есть резон.....
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отрицательный результат это тоже результат))... весной заломим выше цену за транзит)
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