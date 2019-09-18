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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11196) кадры (484) назначение (1481) увольнение (1698) ФГИ (536)

 Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы ФГИ, а также принял ряд других кадровых решений. СПИСОК

Сегодня, 18 сентября, Кабинет Министров Украины принял ряд решений по кадровым вопросам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представления премьер-министра Украины о назначении Сенниченко Дмитрия Владимировича Председателем Фонда государственного имущества Украины.

Правительство также назначило ряд заместителей, которыми стали:

В Министерстве инфраструктуры:

- Форсюк Наталья Валерьевна - заместителем министра,

- Клитына Александра Петровна - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства:

- Николайчук Сергей Анатольевич - заместителем министра;

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц:

- Ильяшенко Алексей Владимирович - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;

В Министерстве юстиции:

- Горовец Евгений Николаевич - первый заместитель министра,

- Банчук Александр Анатольевич - заместителем министра,

- Онищук Ольга Николаевна - заместителем Министра по вопросам государственной регистрации,

- Лищина Иван Юрьевич - заместителем министра - уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.

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Правительство также провело ряд увольнений. В частности, в Министерстве экологии и природных ресурсов уволены заместители министра Вакараш Виктор Михайлович и Полуйко Василий Юлианович. В Министерстве инфраструктуры - Довгань Виктор Николаевич с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

Насвит Олег Илиодорович уволен с должности первого заместителя Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в связи с достижением пенсионного возраста, а также Вятрович Владимир Михайлович - с должности председателя Украинского Института национальной памяти по соглашению сторон.

Кроме того, Правительство согласовало временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Потапенко Владимира Ивановича.

Источник: https://censor.net.ua/n3149141
 
 
 Топ комментарии
 
Осла обрали вожаком
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.

Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків.

...
.
.
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Та щось не бачу я взагалі рейтингу у Зеленського. Може процентів так з 10 і набереться. Що з того, що з іншого боку. А рейтинг то дутий.
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Осла обрали вожаком
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.

Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків.

...
.
.
 показать весь комментарий
 
 
Та щось не бачу я взагалі рейтингу у Зеленського. Може процентів так з 10 і набереться. Що з того, що з іншого боку. А рейтинг то дутий.
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Человек всех увольняет , для "нас" старается . Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы ФГИ, а также принял ряд других кадровых решений - Цензор.НЕТ 2379
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Угу, зато у Пети 99% - инфа 100000%.
Это так же верно, как и то что Северная Корея выигала прошлый чемпионат мира по футболу.
Не веришь? Спроси ЛЮБОГО из Северной Кореи.
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А триденну жалобу , за підпал будиночка Гондарьової , кабмін буде вводить , чи ні ???😈
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от ни одной фамилии раньше не слышал, кроме как Николайчук,
но то была девушка и вообще мы с ней обо всем уже давно забыли и не о чем говорить.
а так да - мощный список!
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У вас, братва Бени Бабломойского, бабки заканчиваются.
Вертолёт заправленным держите, небось.
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