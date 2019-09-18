 Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы ФГИ, а также принял ряд других кадровых решений. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
В частности, правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представления премьер-министра Украины о назначении Сенниченко Дмитрия Владимировича Председателем Фонда государственного имущества Украины.
Правительство также назначило ряд заместителей, которыми стали:
В Министерстве инфраструктуры:
- Форсюк Наталья Валерьевна - заместителем министра,
- Клитына Александра Петровна - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства:
- Николайчук Сергей Анатольевич - заместителем министра;
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц:
- Ильяшенко Алексей Владимирович - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;
В Министерстве юстиции:
- Горовец Евгений Николаевич - первый заместитель министра,
- Банчук Александр Анатольевич - заместителем министра,
- Онищук Ольга Николаевна - заместителем Министра по вопросам государственной регистрации,
- Лищина Иван Юрьевич - заместителем министра - уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.
Правительство также провело ряд увольнений. В частности, в Министерстве экологии и природных ресурсов уволены заместители министра Вакараш Виктор Михайлович и Полуйко Василий Юлианович. В Министерстве инфраструктуры - Довгань Виктор Николаевич с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.
Насвит Олег Илиодорович уволен с должности первого заместителя Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в связи с достижением пенсионного возраста, а также Вятрович Владимир Михайлович - с должности председателя Украинского Института национальной памяти по соглашению сторон.
Кроме того, Правительство согласовало временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Потапенко Владимира Ивановича.
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.
Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків.
...
.
.
Это так же верно, как и то что Северная Корея выигала прошлый чемпионат мира по футболу.
Не веришь? Спроси ЛЮБОГО из Северной Кореи.
но то была девушка и вообще мы с ней обо всем уже давно забыли и не о чем говорить.
а так да - мощный список!
один я сумую?
це сироти (с)
Вертолёт заправленным держите, небось.