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 Политика Украины
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Все про:Крым (21880) ОБСЕ (3757) США (15354) крымские татары (2172)

 Осуждаем неправомерную характеристику крымскотатарских правозащитников как "террористов и экстремистов", - миссия США в ОБСЕ поддержала Украину

США на совещании ОБСЕ осудили заявления пропагандистов, назвавших мирных крымскотатарских правозащитников "террористами и экстремистами".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter миссии США при ОБСЕ.

"Мы осуждаем неправомерную характеристику мирных крымскотатарских правозащитников как "террористов и экстремистов" прооккупационными голосами на HDIM-2019. Мирное сопротивление жестокой российской оккупации является источником вдохновения для всех, кто любит свободу. Крым - это Украина", - говорится в заявлении.

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Осуждаем неправомерную характеристику крымскотатарских правозащитников как террористов и экстремистов, - миссия США в ОБСЕ поддержала Украину 01

Напомним, делегация Украины 17 сентября покинула зал заседаний, где в рамках совещания ОБСЕ обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

Позже украинская делегация приняла решение все же не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ после консультаций с партнерами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149139
 
 
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на самом деле ето полный назад всеми машинами...
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