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 Политика Украины
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Все про:Юрчишин (38) Антикоррупционный суд (481)

 Изменения в закон о ВАКС позволят уменьшить количество дел на одного судью от 100 до 10-12, - Юрчишин

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал, что законопроект о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде, за который сегодня Рада проголосовала во втором чтении, позволит уменьшить нагрузку на судей Антикоррупционного суда.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ в кулуарах парламента.

"Что сегодня позволили изменения в подсудности Высшего антикоррупционного суда это то, что вместо 100 дел на одного судью сейчас будет 10-12 де. И это позволит рассматривать их качественно, и эти дела действительно по топ-коррупции и дела уровня Романа Насирова, или Онищенко и подобных. Действительно серьезный ущерб по этим делам нанесен бюджету. Нам нужна скорость или качество? Я за то, что нам нужно качество. Хотя очень надеюсь, что в первой половине следующего года мы уже увидим решения суда, как приговоров, так и оправдательных", - отметил нардеп.

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Напомним, ранее сегодня парламент одобрил правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3149138
 
 
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надо не дела вешать на судей, а камни им на шею и отправлять всех на встречу с Му-му.
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Теперь на судью-взяточника можно будет не 100 дел открыть, а всего 10-12?
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коротше, судити будуть довго. Якісно вони не вміють. А значить довго і неякісно. Чекати треба 50 років, доки Зеленський не помре на президентському троні.
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Дом гонтаревой сожгли негодяи . В стране национальный траур ,а вы со своими изменениями в закон о ВАКС . Совесть у вас есть ?
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Ну тепер судді тарифи переглянуть , не будуть же, вони робить собі збитки !😆
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соотношение обвинительных и оправдательных приговоров будет примерно 1 к 99 из 100....
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ця пропорція насправді залежить від системи та організації досудового розслідування. У системах подібних нашій, велика кількість випровдальних вироків не можлива. Є країни де головним є судове слідство і фактичне розслідування відбувається у суді, там відповідно і інша пропорція.
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Судді судять справедливо, а не якісно чи неякісно. Словоблуд.
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Взагалі то ні. Судове рішення має бути законним. А ось закон якому воно відповідає - справедливим, але це більше до ВРУ.
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суперово, а коли звичайний українець дочекається на розгляд своєї справи у суді? Чи бидло може почекати... пів року, рік, п'ять..
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