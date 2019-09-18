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Все про:коррупция (7495) криптовалюта (24) ГСАУ (9) ГБР (567)

 Чиновники ГСА использовали рабочее оборудование для майнинга криптовалюты и ведения интернет-магазинов, - ГБР

Государственное бюро расследований ведет производство о незаконном использовании мощностей и электроэнергии Государственной судебной администрации для майнинга криптовалюты.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении двум работникам госпредприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации, которые наладили работу майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании ГСА. Эти факты подтверждены экспертным заключением", - заявил Труба.

Во время следственных мероприятий при осмотре дата-центра "Информационных судебных систем" ГСА было обнаружено вредоносное программное обеспечение. Следователи также зафиксировали незаконное использование мощностей и электроэнергии Государственной судебной администрации.

Сумма ущерба устанавливается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149135
 
 
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При Порошенко такого точно не было!!! Судами теперь рулит портнов!!!
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При Порошенко такого точно не было!!! Судами теперь рулит портнов!!!
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заставить возместить ущерб и на нары
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А фотография к статье Зелененькая...…. Креативно!!!!
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Может пора сокращать количество чиновников в Украине? Они не только успевают брать взятки и вести свой бизнес а и еще майнить криптовалюту на работе за счет народной електроенергии
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А если еще учесть. что ГСА содержится за народные деньги- расстрелять .
И в этом бардаке в госструктурах КМУ собирается перейти на электронный документооборот .
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