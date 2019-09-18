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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11196) увольнение (1698) Вятрович (211)

 Кабмин уволил Вятровича с должности главы Института нацпамяти. ВИДЕО

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в среду завершил свою каденцию на посту главы УИНП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я завершил срок на посту главы Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет… Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей. Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг:

- Украина свободна от тоталитарной символики;
- Архивы КГБ открыты;
- Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлено: они признаны борцами за независимость;
- Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;
- Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом.

Уверен, работа Института должно продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход", - Вятрович об инициативе поляков о розыске свидетелей "геноцида, совершенного ОУН"

Вместе с тем, Вятрович отметил, что следует продолжать работу по популяризации истории: "Это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее".

"Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы.

Спасибо всем, кто был рядом на протяжении пяти лет. Мы сделали много. Как сказал первый из реабилитированных по новому закону многолетний политзаключенный Иван Мирон: "Украина становится Украиной".

Отметим, ранее об увольнении Вятровича сообщил нардеп от "Слуги народа" скандально известный Максим Бужанский.

"Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович", – написал он на своей странице в Facebook 

Украинский институт национальной памяти – научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабмине. Руководитель УИНП назначается и увольняется с должности распоряжением правительста.

Кабмин уволил Вятровича с должности главы Института нацпамяти 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149134
 
 
 Топ комментарии
 
туди якось малороса прилаштують.
ото і вся національна пам'ять.
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Впервые за много месяцев потери нашей группировки на Донбассе стали большими, чем у оккупационного корпуса

http://rusjev.net/2019/09/18/vpervyie-za-mnogo-mesyatsev-poteri-nashey-gruppirovki-na-donbasse-stali-bolshimi-chem-u-okkupatsionnogo-korpusa/

ви зробили це разом! пірідасти!
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Сначала выморили патриотов двумя голодоморами, даже на донбассе раньше все говорли исключительно на украинском. Потом завезли товарняками скот из параши в шапках ушанках и теплушках. Вот их национальная память для малороссов намного важнее!!! И теперь эта био масса голосует за шария, платформенщиков за смерть и слугу нарида... тьфу
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Тепер українські інтереси будуть захищати євреї. Не здивуюсь, якщо на цій посаді з"явиться Табачник.
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Кого уволил - понятно. А вот кого назначил?
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какое горе. без этого дармоеда петрушкиного нет "национальной памяти".
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усі порохоботи тут шалаш собі влаштували і гадять, і гадять і гадять... цікаво чи розцінки змінились)))
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Чергова портновська підстилка Valery Bobrykov вилізла! У мене вже рука втомилася вас у спам відправляти.
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У малороссов память девичья ! Национальная память им без надобности,тем более на хлеб её не намажешь!
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При уходе Вятрович не сказал о главном своем достижении: институт национальной памяти был превращен в институт национального траура путем уничтожения праздников побед и увеличения числа "скорботных и жалобных" дней; по сути постарались "прибить" радостные государственные праздники, кроме религиозных.
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"уничтожения праздников побед" - побєд над російськими окупантами? чи для зелених чоловічків росіяни не є в Україні окупантами?
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У вас много в голове не своегоm а внушенного вам из прогалицких сми: спросите своих родителей и бабушек, переживших войну с нацистами, кого они считают оккупантами.
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по сути постарались "прибить" радостные государственные праздники...

які саме віхи з історії українського народу ви вважаєте "святковими"? 8 березня? 7 листопада?
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Без проведення дерусифікації українська нація не буде господарем на своїй власній землі. Російськомовні дегенерати творили в Україні злочини, що не мають строку давності. Замовчування цих злочинів та непокарання злочинців також є злочином. Безкарність провокує злочинця до ще більших злочинів.
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Привіт 73%, я готовий повернутись. Дякую вам за можливість розповісти, як деградовані нащадки сифілітичних гуцулів спаплюжили наше велике радянське минуле!
Кабмін звільнив В'ятровича з посади голови Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 8545
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Чомусь здогадуюсь, якої національності буде наступник....
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Як хтось ще не зрозумів куди веде країну Коломийський...
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Вятровичу - дякую! З повагою! Він постійно не давав нашім сусідам забути ганебні сторінки історії, а нашим малоросам - систематично натискав на болючі точки ще не зовсім втраченої совісті. Тому і заважав і тим, і другим.
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Вятровіч жодного разу не згадав про торнадівців, що їх Порошенко з Матіосом посадили п"ять років тому за те, що вони викрили контробанду зброєю Порошенком в Лугандон. 5 років в буцегарні за політику, за бажання захистити свою країну - це вже історична пам"ять?
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Дякую, справді важливі речі були зроблені.
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