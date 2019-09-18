 Кабмин уволил Вятровича с должности главы Института нацпамяти. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я завершил срок на посту главы Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет… Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей. Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг:
- Украина свободна от тоталитарной символики;
- Архивы КГБ открыты;
- Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлено: они признаны борцами за независимость;
- Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;
- Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом.
Уверен, работа Института должно продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти", - написал он.
Вместе с тем, Вятрович отметил, что следует продолжать работу по популяризации истории: "Это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее".
"Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы.
Спасибо всем, кто был рядом на протяжении пяти лет. Мы сделали много. Как сказал первый из реабилитированных по новому закону многолетний политзаключенный Иван Мирон: "Украина становится Украиной".
Отметим, ранее об увольнении Вятровича сообщил нардеп от "Слуги народа" скандально известный Максим Бужанский.
"Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович", – написал он на своей странице в Facebook
Украинский институт национальной памяти – научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабмине. Руководитель УИНП назначается и увольняется с должности распоряжением правительста.
хавайте, здобули
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які саме віхи з історії українського народу ви вважаєте "святковими"? 8 березня? 7 листопада?
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*-*.