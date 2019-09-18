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Все про:бешенство (54) карантин (181) Миргород (21)

 Лиса покусала трех человек в Миргороде: горсовет ввел карантин из-за бешенства

В курортном Миргороде на Полтавщине с 17 сентября ввели карантинные меры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Миргородского горсовета, 13 сентября на улице Сорочинской обнаружили лису, которая покусала трех человек. Лаборатория ветеринарной медицины провела исследования и подтвердила, что животное болело бешенством.

"Комиссия утвердила мероприятия по дальнейшему страхованию территории от распространения бешенства, и разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закупила 93 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства, - Минздрав

Ветеринары обратились к жителям Миргорода с просьбой немедленно сделать прививки домашним и бездомным животным, живущим рядом. В случае необычного поведения животных специалисты просят немедленно обращаться к ветеринарным врачам.

Источник: https://censor.net.ua/n3149131
 
 
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Якщо це були виборці Зєєєлі, то мені шкода тваринку!
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Порохоботские дебилы как всегда на службе , отрабатывайтк свои законные 15000грн от свина Лиса покусала трех человек в Миргороде: горсовет ввел карантин из-за бешенства - Цензор.НЕТ 1740
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А куда мне прийти,получить эти бабки?!
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Та які 15тис? Воно дзявкає, бо коритце забрали. Це голодний гавкіт. )))
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У бешенства длинный инкубационный период. Т.ч. лиса подхватила заразу еще при хряке-мародере. Бу-га-га.
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Посмотри на хряка - он давно болен бешенством. У сказа просто длительный инкубационный период, осенью все проявится. Гы.
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Конечно, конечно. Ведь все хорошее, что с нами случается это заслуга зеленского, а все, что случается плохое - это вина Порошенко!


Да и вообще, я не верю, что этот милый лисенок мог кого-то покусать Лиса покусала трех человек в Миргороде: горсовет ввел карантин из-за бешенства - Цензор.НЕТ 4876
Лиса покусала трех человек в Миргороде: горсовет ввел карантин из-за бешенства - Цензор.НЕТ 9145
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И совсем нет. И ЗЕ не белый и не пушистый и к нему претензии есть. Вот только не надо валить на него все проёбы хряка-мародера, как вы это массово делаете. Я за справедливость, а она не терпит двойных стандартов. Ты поняла підлога?
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наверное в лесу тарифы на коммуналку уже повысились
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доречі, нехай мишебраття розкажуть що означає російське слово "сказ"
для підтвердження родинної близкості
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Вся колонна туристов из Швейцарии, после остановки и оказания помощи в виде разъяснений - "ой, а вот такого никогда не было", продолжила свой путь к яме в Верхнепадалке, дабы послушать вопли о том что один советник из армии УНР любил творчество Менхеля(он называл себя любящим плавать в озере возле Женевы)........

Мне смешно это упражнение - "введи туристов", но по дороге туристы обратятся к дантисту за страховкой - (зубы крошатся на "дорогах")
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А точно выяснили, что это лиса, а не Зебилы????
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Так лисы реагируют на запах шаурмы с перегаром.
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"Не хотела писать этот пост. Ситуация личная и не моя, но очень интересная, и я думала её уже дня три.
Моя звёздочка пробовала работать по специальности в реабилитационном центре - психолог жи, уже даже с дипломом - и не ужилась там. Поскольку абсолютное большинство владельцев и сотрудников подобных заведений - сами бывшие в употреблении.
Так вот, одним из камней преткновения случился именно этот повод. Что независимый психолог не может понять зависимого пациента. Я сразу оговорюсь, что нарколог - это другое. Это детоксикация организма физическим способом. Промывка тела, так сказать. А психолог - это тот, кто промывает потом мозги, обучая организм жить в трезвом уме и не брать каку в руки, рот и всякие остальные отверстия.
Настя приехала ко мне под впечатлением:
- «Для того, чтобы работать или руководить подобным центром, нужно 15 лет колоться», прикинь? То есть пока одни люди учатся, строят свою жизнь, другие эту жизнь ломают, ширяются, а потом покупают диплом и считают себя умнее… Видите ли, я не понимаю зависимых и обесцениваю их старания.
- А ведь она права, Насть. Мы реально не понимаем зависимых. И дело не в дипломах. И не в ширке. Даже не в опыте. Есть люди зависимые и независимые. Неважно от чего. От водки, героина, ЛСД, никотина, кофе, сахара, религии. Ты наблюдала их в концентрации - они инфантильны. Неважно - он гений или идиот.
Независимый человек, когда что-то будет ему мешать или не нравиться, или ломать ему что-то в жизни, он спросит себя: - Что я делаю не так, и как мне это изменить?
А потом сделает вывод и изменит свою жизнь, свои привычки. Или не изменит. Но это будет его решение.
Зависимый человек в такой ситуации будет искать виноватого. Родители гнобили, начальник - козёл, работа нудная, возможностей не дали - барыги… Жена плешь проела… Поэтому я пью, колюсь, сижу на таблетках или игровых автоматах. Или на всём сразу.
Лиса покусала трех человек в Миргороде: горсовет ввел карантин из-за бешенства - Цензор.НЕТ 1115Независимый человек будет жить дальше.
Зависимый человек в лучшем случае сменит свою зависимость. Наркоту и алкоголь заменит религией. Там строгий Бог и ритуалы понятные. Будет жить в своём манямирке, стараясь не выходить в мир, где есть независимые люди. Потому что одно их существование - уже обесценивание всей жизни зависимого.
У нас казино на каждом шагу. Алкоголь и табак продаются свободно. Все стены исписаны адресами, где купить что-то интереснее. Но далеко не все становятся игроманами, наркоманами и алкоголиками.
Когда я слышу про наркотик подскока и всякие там выдумки о вреде марихуаны - мне смешно.
Потому что я курила и это в том числе. И кое-что повеселее. Я пила алкоголь. Мне нравится в казино, могу даже там залипнуть - атмосфера и все дела. Это, правда, про настоящее казино, а не вот эти забегаловки в подворотнях с космическими лото.
Я выходила неудачно замуж. Я искала свою религию.
И всё это не сделало меня зависимой.
Я могу изменить свою жизнь, если это будет нужно.
Не пить алкоголь, потому что за руль. Бросить курить, потому что мне воняет. Не нюхать кокаин, потому что неоправданно дорого и толку особо нет. Не курить гашиш, потому что мне не нравится потеря контроля над собой.
Уйти от мужа, потому что, единожды ударив, он ударит и второй раз обязательно. Это нельзя прощать.
Зависимые люди на такое не способны. И мы действительно друг друга не поймём.
P.S. И сюда всуну политику. Таких инфантилов у нас подавляющее большинство. Просто многие сидят на игле телевизора и чужого мнения. Поэтому у нас так много вот тех «космолото», МММ случился в рецидиве и работал бы дальше, да Мавроди помер. Но много аналогичных организаций лохов по интересам. А так же разных молебных домов с изобилием ох*ительных историй.
И вот вообще непонятно, что с этим всем делать. Хоть действительно на Аляску уезжай. Или в Монтану куда-нибудь…"
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