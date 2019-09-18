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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17784) Портнов (436) ГБР (567) Головань Игорь (9)

 ГБР открыло дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований приняло заявление адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко о нарушении следователями ГБР украинского законодательства и действиях в интересах замглавы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом Адвокат Игорь Головань заявил во время брифинга.

"Мне сообщили буквально вчера, что ГПУ еще 10 сентября направила сюда уголовное производство по моему заявлению, которое касается незаконного сбора информации о лице, информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну", - рассказал он.

"Мы видим, что следователи ГБР, вместо того, чтобы действовать в соответствии с законом, в интересах государства, обслуживают определенные Telegram-каналы, собирают информацию о компаниях, о счетах Петра Порошенко, и все это передается на Telegram-каналы. По этим фактам было зарегистрировано уголовное производство", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань

ГБР открыло дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань 01
ГБР открыло дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань 02

Источник: https://censor.net.ua/n3149130
 
 
 Топ комментарии
 
Наконец-то на портянку кляузы пошли. Давно пора!!! ГБР открыло уголовное дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4839
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Просто намного чище стало. Много зеленых говнометов исчезло:

17.09.2019 Facebook закрив ботоферму вартістю біля 2-х мільйонів доларів, яка поливала брудом Порошенко

Як офіційно повідомляє Facebook, компанія нещодавно викрила діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії по дезінформації в Україні. В цілому під час цієї операції Facebook виявив та видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп.
Усі видалені акаунти пов'язані з київським PR-агентством Pragmatico. Ця піар прокладка витратила на рекламу та просування своїх ботів та аккаунтів дезінформації $ 1,6 млн. Серед видалених FB-сторінок - лайномети Hyser, Znaj.ua, Politeka. За інформацією Фейсбук сторінками і групами керували фейковий акаунти, їх імена постійно міняли.
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диды у вас клин на методичках?
пришли мне паследнюю с любой стороны, а то я растерялся...
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Наконец-то на портянку кляузы пошли. Давно пора!!!
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- Завтра сядешь в моём кабинете и будешь учить уголовно-процессуальный кодекс от заглавной буквы «У» до тиража и типографии.(с)
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Пфф. Ага.
Портнов піде і сам себе посадить.
Хоча чо. Гонтарева он сама свій будинок спалила же. Тоді і Портнов сам себе посадить. .
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Зе бобіки, фааас!:П'ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань у справі про незаконні виплати суддівської винагороди понад 1000 суддям. У Порошенка поки не кажуть, чому його не було.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/18/7226653/
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ДБР відкрило кримінальну справу про незаконний збір інформації в інтересах Портнова, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1286
Печерский районный суд Киева арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода «Кузня на Рыбальском», ранее принадлежавшему пятому президенту Украины Петру Порошенко, сообщил руководитель отдела по работе со СМИ Государственного бюро расследований Максим Белоусенко в среду, 18 сентября.
«Да, Печерский райсуд арестовал завод Кузня на Рыбальском», - заявил Белоусенко.
Ранее в среду об аресте недвижимого имущества сообщил ряд СМИ. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова уточнила, что арест наложен на недвижимое имущество и корпоративные права предприятия «Кузня на Рыбальском» в рамках расследования дела относительно сделки купли-продажи этого завода.
https://biz.liga.net/all/all/novosti/v-gbr-podtverdili-arest-byvshego-zavoda-poroshenko
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новина давно вчорашня.несіть свіжу зраду
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Це шо?
Потужна ЗЕреформа в ГРБ усе...
ПОРТЯНКУ сливают как одно дело в унитазе?
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Портнов сейчас делает все, что хочет, Вятровича уже выперли с его подачи, 73% вернули власть Овоща и наплевали на погибших на войне. Мусор, а не люди
ГБР открыло уголовное дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1477
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Да уж...
Народо население не возможно назвать НАРОДОМ!
они хотят в СОВОК!
Жаль пацанов погибших за это СТАДО...
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Країну захопили зембі, з сімейства зомбі.
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доречі, aportnov - дуже влучна назва
від слова "апорт"
приносить апортики хмуйлу
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Расскажу военную тайну о том, кто сливал информацию Портнову о состоянии открытых в ГБР дел против Порошенко. Это делал директор ГБР Роман Труба.
Только держите этот секрет в тайне!
Возможно в результате расследования ему удастся выйти на самого себя!
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У Труби, залізобетонне АЛІБІ !
Він сказав, що НЕ ЗНАЄ, хто це робить.
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Труба против Трубы дело открыл.. это как пчелы против мёда..
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Труба не в курсе, он не по расследухе, расходимся - ложный след....
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то есть с фактом состава преступления порохохряк согласен
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Складається враження, що коли татко тебе в дитинстві підкидав догори - ловив через раз. ДБР відкрило кримінальну справу про незаконний збір інформації в інтересах Портнова, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 818
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порох,как шиковал,так и будет шиковать,а вот ты собака безродная ,как был голью перекатной,так им и сдохнешь
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От якщо струк зараз потужно стоїть - піди і зґвалтуй Портнова до смерті. Влаштуй цьому негіднику анальну страту!
Це буде НАЙКРАЩА реклама статевого вялічія!
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Ще якийсь свинохряк прорізався! Адвокат Головань за правду і народ усіх чортів прогоне!
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Гы-гы,Портнов таки достанет жирдяя пороха!!и подружку его гонтареву😁
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