 ГБР открыло дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом Адвокат Игорь Головань заявил во время брифинга.
"Мне сообщили буквально вчера, что ГПУ еще 10 сентября направила сюда уголовное производство по моему заявлению, которое касается незаконного сбора информации о лице, информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну", - рассказал он.
"Мы видим, что следователи ГБР, вместо того, чтобы действовать в соответствии с законом, в интересах государства, обслуживают определенные Telegram-каналы, собирают информацию о компаниях, о счетах Петра Порошенко, и все это передается на Telegram-каналы. По этим фактам было зарегистрировано уголовное производство", - отметил он.
17.09.2019 Facebook закрив ботоферму вартістю біля 2-х мільйонів доларів, яка поливала брудом Порошенко
Як офіційно повідомляє Facebook, компанія нещодавно викрила діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії по дезінформації в Україні. В цілому під час цієї операції Facebook виявив та видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп.
Усі видалені акаунти пов'язані з київським PR-агентством Pragmatico. Ця піар прокладка витратила на рекламу та просування своїх ботів та аккаунтів дезінформації $ 1,6 млн. Серед видалених FB-сторінок - лайномети Hyser, Znaj.ua, Politeka. За інформацією Фейсбук сторінками і групами керували фейковий акаунти, їх імена постійно міняли.
пришли мне паследнюю с любой стороны, а то я растерялся...
Портнов піде і сам себе посадить.
Хоча чо. Гонтарева он сама свій будинок спалила же. Тоді і Портнов сам себе посадить. .
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/18/7226653/
Печерский районный суд Киева арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода «Кузня на Рыбальском», ранее принадлежавшему пятому президенту Украины Петру Порошенко, сообщил руководитель отдела по работе со СМИ Государственного бюро расследований Максим Белоусенко в среду, 18 сентября.
«Да, Печерский райсуд арестовал завод Кузня на Рыбальском», - заявил Белоусенко.
Ранее в среду об аресте недвижимого имущества сообщил ряд СМИ. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова уточнила, что арест наложен на недвижимое имущество и корпоративные права предприятия «Кузня на Рыбальском» в рамках расследования дела относительно сделки купли-продажи этого завода.
https://biz.liga.net/all/all/novosti/v-gbr-podtverdili-arest-byvshego-zavoda-poroshenko
Потужна ЗЕреформа в ГРБ усе...
ПОРТЯНКУ сливают как одно дело в унитазе?
ги
Народо население не возможно назвать НАРОДОМ!
они хотят в СОВОК!
Жаль пацанов погибших за это СТАДО...
від слова "апорт"
приносить апортики хмуйлу
Только держите этот секрет в тайне!
Возможно в результате расследования ему удастся выйти на самого себя!
Він сказав, що НЕ ЗНАЄ, хто це робить.
Це буде НАЙКРАЩА реклама статевого вялічія!