 Рада в четверг может назначить новую ЦИК, но есть некоторые заминки от фракций с кандидатами, - Качура

Об этом сказал в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

По его словам, есть где-то 60% вероятности того, что вопрос ЦИК будет рассмотрен в четверг.

"Большая вероятность того, что будет рассмотрен (вопрос ЦИК. - Ред.), но этот вопрос также коррелируется со всеми фракциями. Не только наша фракция принимает все эти решения, я знаю, что есть некоторые заминки от некоторых фракций со своим кандидатами. После того, как пройдет процедура, президент подаст, комитет безотлагательно рассмотрит все эти кандидатуры, одобрит и потом уже будет в стенах парламента", - отметил Качура.

Он выразил надежду, что этот вопрос рассмотреть за последние три пленарных дня, которые остались.

О том, что вопрос ЦИК могут рассмотреть в четверг сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"Завтра будет о прокуратуре, о судах, о приватизации, о паевой взнос, возможно о ЦИК и о столице", - отметил нардеп.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

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