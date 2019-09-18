EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  190  17
Материалы по теме:
Все про:ВР (23683) ЦИК (3328) Арахамия (60) Качура (2)

 Рада в четверг может назначить новую ЦИК, но есть некоторые заминки от фракций с кандидатами, - Качура

Верховная Рада в четверг, 19 сентября, может рассмотреть представление президента по формированию нового состава Центральной избирательной комиссии, если все фракции подадут свои кандидатуры.

Об этом сказал в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

По его словам, есть где-то 60% вероятности того, что вопрос ЦИК будет рассмотрен в четверг.

"Большая вероятность того, что будет рассмотрен (вопрос ЦИК. - Ред.), но этот вопрос также коррелируется со всеми фракциями. Не только наша фракция принимает все эти решения, я знаю, что есть некоторые заминки от некоторых фракций со своим кандидатами. После того, как пройдет процедура, президент подаст, комитет безотлагательно рассмотрит все эти кандидатуры, одобрит и потом уже будет в стенах парламента", - отметил Качура.

Он выразил надежду, что этот вопрос рассмотреть за последние три пленарных дня, которые остались.

О том, что вопрос ЦИК могут рассмотреть в четверг сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"Завтра будет о прокуратуре, о судах, о приватизации, о паевой взнос, возможно о ЦИК и о столице", - отметил нардеп.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" предложила кандидатуру Глущенко на должность члена ЦИК, а ОПЗЖ - Мирошниченко и Дубовика

Источник: https://censor.net.ua/n3149127
 
 
 Топ комментарии
 
Є такий анекдот, в якому вчителька просить Василька провідміняти дієслово «вибирати». Василько, не задумуючись:Я вибираю, він, вона вибирає, ми вибираємо.
А «вони»?
Ви про ЦВК? Та вони плювати на нас хотіли.
 показать весь комментарий
 
я надеюсь, Кивалов, Лукаш, и Портнов будут в составе новых лиц ЦИК?
 показать весь комментарий
 
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, снят с должности.
Скабеевьі, Соловьев-Шапиро и прочая, прочая, антиукраинская шелупень сегодня бухают.

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Теперь еще и ЦИК будет подчиняться зеленскому. Но он же вроде говорил, что идет только на один срок? Рада в четверг может назначить новую ЦИК, но есть некоторые заминки от фракций с кандидатами, - Качура - Цензор.НЕТ 6742
 показать весь комментарий
 
 
Є такий анекдот, в якому вчителька просить Василька провідміняти дієслово «вибирати». Василько, не задумуючись:Я вибираю, він, вона вибирає, ми вибираємо.
А «вони»?
Ви про ЦВК? Та вони плювати на нас хотіли.
 показать весь комментарий
 
 
я надеюсь, Кивалов, Лукаш, и Портнов будут в составе новых лиц ЦИК?
 показать весь комментарий
 
 
Естественно! Нужно чтобы порохоботы бесились! Ха!
 показать весь комментарий
 
 
назначения во все ветви власти происходят с космической скоростью, скоро мы сможем узнать, за кого будет лаять новый ЦиКовский Тузик
 показать весь комментарий
 
конечно непонятно, все зависит каких псов выдвинут от себя тюлька, порохохряк, метверчук и тупорылый певец и сумеют ли их ручные собаки вовремя накинуть намордник на старшего Барбоса зелибобы, чтобы не выл в унисон с властью.
 показать весь комментарий
 
чушь собачья - от миноритарных фракций ничего, абсолютно ничего не зависит
 показать весь комментарий
 
Цик, задється, пропорціно фракціям формується. отже кого б не висунули ті четверо, у зебені більшість буде.
 показать весь комментарий
 
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, снят с должности.
Скабеевьі, Соловьев-Шапиро и прочая, прочая, антиукраинская шелупень сегодня бухают.

 показать весь комментарий
 
 
30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты. 10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.
Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.

Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки - рассказывает АТОвцам с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне, и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки, связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости о3,14денения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет. Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все». Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное. Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку», и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сцут, или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам 3,14да.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными е*альниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
 показать весь комментарий
 
 
Мы же не позволим ему вырасти?
Навпаки, ще й як дозволимо, на жаль. Бо наслідки цієї пошесті стануть наочними для Зє-бидлоти лише наприкінці 1 кварталу 2020-го, якщо не пізніше. А до того часу воно буде рости й ширитися.
 показать весь комментарий
 
На михайлове чудо блазні вирішили розважитись з новим ЦИК. прикольно. Рада в четверг может назначить новую ЦИК, но есть некоторые заминки от фракций с кандидатами, - Качура - Цензор.НЕТ 9788
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх