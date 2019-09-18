EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  119  10
Материалы по теме:
Все про:ВР (23683) журналистика (2457) НСЖУ (37)

 Рада проведет парламентские слушания по безопасности журналистов

Верховная Рада приняла решение провести парламентские слушания на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" 6 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

За принятие проекта постановления №2129 проголосовали 335 депутата при минимально необходимых 226.

Кабинет Министров должен подготовить информационно-аналитические материалы к слушаниям до 28 октября.

На слушания будут приглашены представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных и международных организаций, ученых и экспертов, а также журналисты из числа работников общеукраинских и региональных средств массовой информации.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 16 сентября в Офисе Президента состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В стране, где каждые 4 дня бьют журналистов, нужно начинать не с регулирования, а с защиты свободы слова, - Решетилова

Источник: https://censor.net.ua/n3149125
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что их безопасить,все они работают на больших и жирных шишек и прекрасно себя чувствуют,обезопасьте людей от грабительских тарифов,от взяточников и высоких налогов.
 показать весь комментарий
 
Так сначала они должны понять кто такие люди. А то вот есть доказательство, что женщина - это не человек:
"Предположим, что женщина - это человек.
Тогда молодая женщина - это молодой человек.
Но всем известно что молодой человек - это не женщина.

Мы пришли к противоречию. А значит наши изначальные предположения были неверны."
 показать весь комментарий
 
Нужно издать закон чтобы журналисты получали только минимальную зарплату 90% налог на прибыль, а то никакой ответственности за свое враньё...
 показать весь комментарий
 
Это сигнал, что бы не сували свои журналистские носы в их темные дела. Вон уже жгут дома честных банкиров и заместителей начальников из калашей стреляют среди бело дня Рада проведет парламентские слушания по безопасности журналистов - Цензор.НЕТ 5296
 показать весь комментарий
 
 
Результаты засекретят! Бенина свобода слова - такая.

"В Офисе президента провели первое заседание совета по свободе слова. Результаты засекретили"
 показать весь комментарий
 
якщо заговорили про "безпеку"--значить обмежать журналістську діяльність
 показать весь комментарий
 
чтобы журналист себя безопасно чувствовали главное это вести репортажи на безопасном расстоянии, а то за необоснованные матюги в божьем храме могут и кадилом навернуть.
 показать весь комментарий
 
Выдавать материалы журналистам прям в АП на первом єтаже в окошке.
Пускай печатают зеленую правду и ниче не боятся)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх