 Прибывшие на Донбасс российские военные крайне недолюбливают "новых граждан РФ". Растет количество конфликтов и перестрелок, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В то же время, как отмечают в украинской разведке, для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через неконтролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ.

При этом, как сообщает ГУР Минобороны Украины, новоприбывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к т.н. "новым гражданам России", работающим в системе тылового обеспечения противника.

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"В связи с этим возросло количество применения оружия при возникновении конфликтных ситуаций. В частности, 15 сентября с.г. при попытке применить оружие в общественном месте во время спора с представителями т.н. "местных правоохранительных органов", был тяжело ранен российский оккупант", - сказано в сообщении.