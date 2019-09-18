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 Прибывшие на Донбасс российские военные крайне недолюбливают "новых граждан РФ". Растет количество конфликтов и перестрелок, - ГУР

Командование ВС РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских высших военно-учебных заведений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В то же время, как отмечают в украинской разведке, для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через неконтролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ.

При этом, как сообщает ГУР Минобороны Украины, новоприбывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к т.н. "новым гражданам России", работающим в системе тылового обеспечения противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С октября в оккупационных войсках на Донбассе смогут служить только лица, оформившие паспорта РФ, - разведка

"В связи с этим возросло количество применения оружия при возникновении конфликтных ситуаций. В частности, 15 сентября с.г. при попытке применить оружие в общественном месте во время спора с представителями т.н. "местных правоохранительных органов", был тяжело ранен российский оккупант", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3149124
 
 
 Топ комментарии
 
тю...как жеж так? а нам через пол года там выборы проводить! да, нардеп Яременко???
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А їхтамнєти не долюблюють обдроченчів ! От така руцька малоросія !😆
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А їхтамнєти не долюблюють обдроченчів ! От така руцька малоросія !😆
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Один чих Трампа(сожжение "кропуса днр" ) и Путин делает вот так:


А потом Маха Захаха делает вот так:

А потом Путин на Франции с Микроном делают во как:


Но для этого нам нужен в кресле мин МЗС - кто-то такой как ...... ну там как бы ..... наверное как тот вот что ----

Прибывшие на Донбасс российские военные крайне недолюбливают "новых граждан РФ". Растет количество конфликтов и перестрелок, - ГУР - Цензор.НЕТ 8923
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тю...как жеж так? а нам через пол года там выборы проводить! да, нардеп Яременко???
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Как по мне везде где не голосуют в большинстве за ПЕС выборы проводить смысла нет Прибывшие на Донбасс российские военные крайне недолюбливают "новых граждан РФ". Растет количество конфликтов и перестрелок, - ГУР - Цензор.НЕТ 5013
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Він сам покаже приклад ,і буде балатуватися в Криму !😆
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Чому б не відправити нардепа яременка на передову, для організації підготовки до виболів. Прибулі на Донбас російські військові вкрай недолюблюють "нових громадян РФ". Більшає конфліктів і перестрілок, - ГУР - Цензор.НЕТ 7357
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а зі сторони України...відводять війська...не стрелять в атвет...міст розміновують
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Так перестреляйте их нафик, ото я бы терпел "новых граждан".
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Рабы ненавидят своих рабов.....

И это наука для нашего днобасского народца.

Кстати, для меня будет знаком "сдачи", если эту эмблему Контрразведчиков изменят.
Это будет просто знак - "прихади братья".
Это реально будет "красная линия". Кроме этого герба, силовики не имеют ничего(за "честь" - не базарю).
Кроме этого знака, не остается ничего. И да, туристические агентства будут работать "наполную".
Ибо никто не видит "каната" шоб вітянуться из пропасти.
хочу ошибаться, но Рашка нас таки доконала походу.
будет "чудо" если кто-то вытянет. это объективно. если шо. и не только Рашка постаралась то....
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А прибывшие в кацапию тихие и спокойные
Прибулі на Донбас російські військові вкрай недолюблюють "нових громадян РФ". Більшає конфліктів і перестрілок, - ГУР - Цензор.НЕТ 982
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Гады кто им разрешил гумус вывозить?Прикапывать на месте и точка.
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Новый аэропорт Днепру не светит , новый мост в Станице Луганской строят . Где справедливость ?
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Думаю ,будет отвод войск и со стороны ОРДЛО.Потому и загоняют сюда кадровых,чтобы исключить эксцессы на время переговоров.Не знаю насколько правда ,но проскочила информация от миссии ОБСЕ о начале работ на противоположной стороне моста в Станице Луганской и подъездах к нему и явно не на деньги ОРДЛО(в кармане- вошь на аркане),а на денюжку орды.Население орды сейчас готовят информационно к разводу войск.Дай Бог ,чтобы наши хлопцы перестали гибнуть..Вроде на октябрь запланирован нормандский формат по обсуждению обмена и формулы Штайнмайера.Диалог с врагом нужен,чтобы люди не гибли.Ура-патриотам желательно стулить пельку и поменьше разглашать тайны.
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А местные уже являются кормильцами Запоребрика? Или пока разметают гуманитарку ООН?
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...растет количество конфликтов и перестрелок(с). И кроме того пять лет подряд ГУР сообщает нам, что там растет пьянство и дезертирство, а также дезертирство и пьянство. И что местное население жутко их всех ненавидит и потому растет мордобой в местных наливайках. В итоге, по самым скромным подсчётам, лугандонское войско разбежалось ещё в прошлый четверг и, выходит, Донецк практически наш. Хоп и в дамки, то есть наши вороженьки сами по себе сгинули легко и просто. Ну как роса на солнце. И так пять лет подряд.
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