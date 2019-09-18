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 Политика Украины, Общество
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Все про:Ратушняк (114) суд (22552) преступления против Майдана (22)

 Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-заместителя министра внутренних дел, которого подозревают по 8 статьям Уголовного кодекса в деле об убийствах активистов Майдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

ГПУ подозревает экс-замминистра в превышении власти и служебных полномочий с целью препятствования проведению собраний, митингов и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций в центральной части Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в Киеве. Подозрение выдвинуто по ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ст. 27, пп. 1, 5 и 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Суд 16 сентября удовлетворил ходатайство прокуратуры о его заочном аресте.

В официальном сообщении не называется имя подозреваемого, но квалификация правонарушений указывает на бывшего заместителя министра Виталия Захарченко - Виктора Ратушняка.

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Ратушняк был назначен заместителем главы МВД 13 января 2012 года, уволен 4 марта 2014 года. По неофициальным данным, он скрывается в России.

Источник: https://censor.net.ua/n3149123
 
 
 Топ комментарии
 
Фігня все це..
В країну повернулись ригі. У владу теж.
Про що можна говорити ?
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Заочно и расстрел не очень болезненный
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Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче

Звереют. Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче - Цензор.НЕТ 5281
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Заочно и расстрел не очень болезненный
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Фігня все це..
В країну повернулись ригі. У владу теж.
Про що можна говорити ?
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Прошлые 5 лет у нас был президентом человек который был министром экономики при рыгах и вы же как-то терпели Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче - Цензор.НЕТ 1537
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Хоча й заочно, це ж класно. Тепер може й очно засудять, скажімо Портнова. А що, до речі, чути про Багатирьову? А там, соромлюсь, сказати вголос, скажу пошепки, на арест чекає ціла череда бувших ригів, а тепер, вони нові обличчя в СН...
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Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче

Звереют. Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче - Цензор.НЕТ 5281
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теперь пытать будут...заочно!...(ну показания выбивать...)
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Це фіглярство. Думаю, влада дурить народ на приватну користь. Відволікає увагу таким способом, повзучи своїм курсом.
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Заочно арестовывают, "очно" отпускают... Круговорот говна в природе.
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с связи с вынесением заочного постановления, заочно премировать состав суда
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Давайте подождем взвращения... когда вернется, как портнов, и пройдет в Раду, как прокурор Мурка, тогда и посмотрим...
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