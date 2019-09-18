 Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

ГПУ подозревает экс-замминистра в превышении власти и служебных полномочий с целью препятствования проведению собраний, митингов и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций в центральной части Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в Киеве. Подозрение выдвинуто по ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ст. 27, пп. 1, 5 и 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Суд 16 сентября удовлетворил ходатайство прокуратуры о его заочном аресте.

В официальном сообщении не называется имя подозреваемого, но квалификация правонарушений указывает на бывшего заместителя министра Виталия Захарченко - Виктора Ратушняка.

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Ратушняк был назначен заместителем главы МВД 13 января 2012 года, уволен 4 марта 2014 года. По неофициальным данным, он скрывается в России.