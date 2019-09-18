 "Я не знаю, кто там заказчик, но выглядит странно в день приезда МВФ", - Арахамия о поджоге дома Гонтаревой

Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что оно выглядит странно. Я не знаю, кто там заказчик, но выглядит странно в день приезда МВФ. Если кто-то хотел бы нанести вред, то он бы делал это тихо", - считает нардеп.

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Он добавил, что считает, что это произошло не случайно в день приезда МВФ.

"Сейчас все следственные органы, правоохранительные, настроены показать какой-то быстрый результат расследования", - отметил нардеп.

По словам Арахамия, это событие может повлиять на инвестиции в страну и ее репутацию.

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"Я думаю, что это может повлиять (на предоставление кредита от МВФ. - Ред.). Я занимаюсь инвестициями и скажу, что вчера вся западная пресса очень в негативном контексте освещала эти события с Украины. Это мешает поднятию нашего инвестиционного рейтинга, это мешает стране. Я считаю, что нужно действительно провести нормальное и быстрое расследование и найти этих людей, кто бы они ни были, потому что это очень плохой удар по репутации страны", - отметил председатель фракции "Слуга народа".

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.