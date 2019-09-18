 "Я не знаю, кто там заказчик, но выглядит странно в день приезда МВФ", - Арахамия о поджоге дома Гонтаревой

Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что оно выглядит странно. Я не знаю, кто там заказчик, но выглядит странно в день приезда МВФ. Если кто-то хотел бы нанести вред, то он бы делал это тихо", - считает нардеп.
Он добавил, что считает, что это произошло не случайно в день приезда МВФ.
"Сейчас все следственные органы, правоохранительные, настроены показать какой-то быстрый результат расследования", - отметил нардеп.
По словам Арахамия, это событие может повлиять на инвестиции в страну и ее репутацию.
"Я думаю, что это может повлиять (на предоставление кредита от МВФ. - Ред.). Я занимаюсь инвестициями и скажу, что вчера вся западная пресса очень в негативном контексте освещала эти события с Украины. Это мешает поднятию нашего инвестиционного рейтинга, это мешает стране. Я считаю, что нужно действительно провести нормальное и быстрое расследование и найти этих людей, кто бы они ни были, потому что это очень плохой удар по репутации страны", - отметил председатель фракции "Слуга народа".
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки - рассказывает АТОвцам с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне, и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки, связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости о3,14денения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет. Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все». Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное. Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку», и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сцут, или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам 3,14да.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными е*альниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
Препятствие только одно: армия (включая мобрезерв). Олигархам нужно послушное стадо, а не территория на которой идёт партизанское сопротивление.
Может, не надо было сносить Пороха ? Ему Запад доверял, а вашу шайку считает арлекинами на побегушках у Бени и других местных феодалов.
Бо мвф в эти дни не приезжал)