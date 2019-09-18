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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2715) поджог (659) Гонтарева (780) Арахамия (60)

 "Я не знаю, кто там заказчик, но выглядит странно в день приезда МВФ", - Арахамия о поджоге дома Гонтаревой

Председатель Фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой не просто так подожгли в день приезда делегации МВФ.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что оно выглядит странно. Я не знаю, кто там заказчик, но выглядит странно в день приезда МВФ. Если кто-то хотел бы нанести вред, то он бы делал это тихо", - считает нардеп.

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Он добавил, что считает, что это произошло не случайно в день приезда МВФ.

"Сейчас все следственные органы, правоохранительные, настроены показать какой-то быстрый результат расследования", - отметил нардеп.

По словам Арахамия, это событие может повлиять на инвестиции в страну и ее репутацию.

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"Я думаю, что это может повлиять (на предоставление кредита от МВФ. - Ред.). Я занимаюсь инвестициями и скажу, что вчера вся западная пресса очень в негативном контексте освещала эти события с Украины. Это мешает поднятию нашего инвестиционного рейтинга, это мешает стране. Я считаю, что нужно действительно провести нормальное и быстрое расследование и найти этих людей, кто бы они ни были, потому что это очень плохой удар по репутации страны", - отметил председатель фракции "Слуга народа".

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3149120
 
   
 Топ комментарии
 
Сама Лєрка і спалила,щоб волати про переслідування і отримати статус біжанця у Британії.Це тільки ідіот не розуміє.
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Некоторые считают, что евреи нарочно душились в газовых камерах, чтобы подвести нацистов под суд.
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.з Гонтаревої зробили жертву..ой--ай...заплачте ще.
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Национализация Приватбанка - была ключевым элементом по очищению банковского сектора. Национализация Приватбанка прошла мирно и законно, под кураторством наших международных партнеров. Аудит и расследование после национализации выявили, что Приватбанк работал как пылесос, выводя деньги вкладчиков на счета связанных лиц. И именно это привело к затратам всех налогоплательщиков в размере 5,5 млрд долларов. И теперь, когда преступник уже близок к наказанию, он получает "политическое окно возможностей", через которое летят бутылки с зажигательной смесью и статьи в Financial Times, где говорят о компромиссе. И они попадают в цель. И те инвесторы, которые еще месяц назад были фанатами новой Украины, начинают говорить о том, что глубоко разочарованы и быть реформатором - это сложнее, чем просто шутить или выглядеть как хипстер. Источник: https://censor.net.ua/b3148918
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А чому Високий Суд Лондона не знайшов ніяких мільярдів доларів виведених Коломойським з свого банку? Був лише невеликий відносно трансфер у розмірі 400млн. дол. у свою закордонну дочку. І тому лондонський суд культурно послав Гонтареву з Порошенком на йух і відмовив у їх позові до Коломойського.
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Що таке приїзд місії МВФ! От зняття п"яти з шістьох сторожів з охорони будинку Гонтаревої саме перед нічью пожежі - оце співпадіння!!! І ще цікаво, що будинок спалахнув одночасно з усіх боків, начебто його хтось довго і сумлінно поливав чимсь горючим.
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Ваня! Ты гениален! Я пожалуй создам петицию на сайте прыЗЕдента о назначении тебя главой МВД Я более чем уверен,абсолютно все люди со страничек Цензора тебя поддержат!
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30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты. 10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.
Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки - рассказывает АТОвцам с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне, и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки, связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости о3,14денения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет. Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все». Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное. Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку», и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сцут, или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам 3,14да.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными е*альниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
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Договор о сдаче Украины давно подписан между российскими и украинскими олигархами.
Препятствие только одно: армия (включая мобрезерв). Олигархам нужно послушное стадо, а не территория на которой идёт партизанское сопротивление.
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>Это мешает поднятию нашего инвестиционного рейтинга, это мешает стране.

Может, не надо было сносить Пороха ? Ему Запад доверял, а вашу шайку считает арлекинами на побегушках у Бени и других местных феодалов.
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Действительно странно, что подожгли именно в день приезда МВФ....другая странность, что Гонтарева , как пишут СМИ недавно застраховала єтот дом (который по сути рухлядь деревянная ) именно от пожара..(конечно может сказать что из-за поджога авто)но, второе совпадение... Третье совпадение - это массовая раскрутка в СМИ темы поджога дома, по сути заурядного случая ..т.к. в Украине в среднем за ОДИН месяц происходит 8 ТЫСЯЧ пожаров..в результате которых за каждый месяц гибнет в среднем 153 человека...т.е. 5 ПЯТЬ человек гибнет на пожарах ежедневно! При этом огромное количество пожаров происходит именно в результате поджогов! О чем никто особо в СМИ не кричит И если вдруг...если вдруг случайно окажется и какое нибудь четвертое совпадение (например Гонтарева будучи богатейшим человеком, сколотившем свое состояние на коррупции и обворовывании украинцев вдруг попросит политического убежища, и вдруг его получит)) то это никак уже не совпадение, а система )
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Сносить будут эту шайку, финансовым бульдозером. Западу они не нужны.
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ага и под машину она бросилась сама и машину ей спалили и дом то же - все сама - во какая - так может и мы войну начали сами - а не цапы?
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А кому сейчас выгодно чтобы МВФ не дал кредит Украине? Конечно же ето Рашка и Парашенко, чтобы обвинить новую власть в економическом крахе
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по их зебильной логике - она себя сама сбила для - не ну так то же можно - но это как то по цапски - как и у нас гражданская война
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А сбитие гонтаревой и поджог машины это нормально.
Бо мвф в эти дни не приезжал)
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