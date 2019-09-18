 Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания с РФ $1,3 млрд убытков из-за оккупации Крыма

"Этим постановлением было удовлетворено заявление банка о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража по компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, от 26 ноября 2018 года.

Указанные исполнительные листы являются основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около 1,3 млрд долл. США плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы банка.

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Теперь финучреждение занимается необходимыми процессуальными действиями "для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков".

Напомним, что 26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов США.

После получения решения арбитража Ощадбанк, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, подавал иск в Киевский апелляционный суд о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража. В июле 2019 года Киевским апелляционным судом вынесено решение об удовлетворении заявления Ощадбанка.