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 Политика Украины
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Все про:компенсации (275) Крым (21880) Ощадбанк (185) Россия (73886) убытки (188)

 Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания с РФ $1,3 млрд убытков из-за оккупации Крыма

Ощадбанк получил исполнительные документы в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда.

"Этим постановлением было удовлетворено заявление банка о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража по компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, от 26 ноября 2018 года.

Указанные исполнительные листы являются основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около 1,3 млрд долл. США плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы банка.

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Теперь финучреждение занимается необходимыми процессуальными действиями "для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков".

Напомним, что 26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов США.

После получения решения арбитража Ощадбанк, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, подавал иск в Киевский апелляционный суд о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража. В июле 2019 года Киевским апелляционным судом вынесено решение об удовлетворении заявления Ощадбанка.

Источник: https://censor.net.ua/n3149119
 
   
 Топ комментарии
 
А нафтогаз уже отсудил у катсапов 3 млрд баксов? Ато кобалев даже премию себе выписал Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания с РФ $1,3 млрд убытков из-за оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 3865 Чуствую тут будет та же история...
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с 26 ноября 2018 по июль 2019 года киевский аппеляционный суд думал нужны ли госсударству Украина эти деньги?
Зеленского ждали?
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расскажите-похвастаетесь, когда вырвете с них хоть сотку...)))
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зараз ЗЕ-командоси розберуться з цим неподобством.
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с 26 ноября 2018 по июль 2019 года киевский аппеляционный суд думал нужны ли госсударству Украина эти деньги?
Зеленского ждали?
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А нафтогаз уже отсудил у катсапов 3 млрд баксов? Ато кобалев даже премию себе выписал Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания с РФ $1,3 млрд убытков из-за оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 3865 Чуствую тут будет та же история...
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расскажите-похвастаетесь, когда вырвете с них хоть сотку...)))
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во как, чем забирать будут? лаптями, лопатами с блинами или озабоченностью западных партнеров?
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Малувато. Та хоч це заберіть. Чи, зараз розроблять схему, як вивести мордор з-під удару, щоб не псувати пАтепленіє?
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В очередь, сукины дети, в очередь! За акционерами ЮКОСа и нафтогазом будете.
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Про НОГА не забудьте, они первыми уже 20 лет в очереди стоят.
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Заслуга Пороха.
а зеЛеная падаль все разворует..и кацапии вернет деньги
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Шо там с триллионами что у Газпрома отсудили?
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Так премии уже получены и потрачены. Остальное им не интересно...
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