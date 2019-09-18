 В следующем году мы хотим провести местные выборы по всей Украине, включая оккупированные территории, - нардеп Яременко

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы стремимся к выборам в органы местной власти в рамках Минских договоренностей в следующем году по всей территории Украины и, в том числе, как это предусматривают Минские договоренности, на оккупированных территориях.

Сможем ли мы это реализовать, есть ли у других сторон переговорного процесса такая же воля, как у Украины, и такое же желание мира, и в том числе к проведению выборов, как маленького этапа наступления мира, мы увидим, это покажут переговоры", - заявил нардеп.

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Яременко убежден, что украинская сторона будет сохранять риторику Президента Владимира Зеленского во время переговоров в "нормандском формате".

"У меня нет никаких сомнений, что позиция Украины на переговорах будет именно такой, как ее определил Президент и министр иностранных дел", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контрилируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.