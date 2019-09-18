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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1220) Яременко Богдан (17) Слуга народа (309)

 В следующем году мы хотим провести местные выборы по всей Украине, включая оккупированные территории, - нардеп Яременко

Украина планирует в следующем году провести местные выборы по всей территории, включая оккупированные.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы стремимся к выборам в органы местной власти в рамках Минских договоренностей в следующем году по всей территории Украины и, в том числе, как это предусматривают Минские договоренности, на оккупированных территориях.

Сможем ли мы это реализовать, есть ли у других сторон переговорного процесса такая же воля, как у Украины, и такое же желание мира, и в том числе к проведению выборов, как маленького этапа наступления мира, мы увидим, это покажут переговоры", - заявил нардеп.

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Яременко убежден, что украинская сторона будет сохранять риторику Президента Владимира Зеленского во время переговоров в "нормандском формате".

"У меня нет никаких сомнений, что позиция Украины на переговорах будет именно такой, как ее определил Президент и министр иностранных дел", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контрилируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3149118
 
 
 Топ комментарии
 
Незавидный выбор Зеленского Виталий Портников
Зеленский может отказаться от капитуляции. Но тогда ему нужно будет сказать своему электорату правду об обмане.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что на войне наживаются, а потому, что Россия хочет гибели Украины.
И извиниться. И продолжить защищать Украину от врага.
Я не сомневаюсь, что часть электората Зеленского примет эти извинения, президенту в этом случае удастся сохранить власть и даже популярность.
Но Зеленский должен быть готов к тому, что большая часть его сторонников начнёт метаться в поисках нового Верховного Коллаборанта.Вам бы бюджет сверстать без денег ВМФ...
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Цікаво, коли ренегат Яременко говорить "ми", він має на увазі лише зелене цунамі, чи все-таки пуцина.
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зливайте воду ... бані масони,
чи як вас там.

сійчас .. вам буде
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Цікаво, коли ренегат Яременко говорить "ми", він має на увазі лише зелене цунамі, чи все-таки пуцина.
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Незавидный выбор Зеленского Виталий Портников
Зеленский может отказаться от капитуляции. Но тогда ему нужно будет сказать своему электорату правду об обмане.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что на войне наживаются, а потому, что Россия хочет гибели Украины.
И извиниться. И продолжить защищать Украину от врага.
Я не сомневаюсь, что часть электората Зеленского примет эти извинения, президенту в этом случае удастся сохранить власть и даже популярность.
Но Зеленский должен быть готов к тому, что большая часть его сторонников начнёт метаться в поисках нового Верховного Коллаборанта.Вам бы бюджет сверстать без денег ВМФ...
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Фигня все это. Его придурковатНый электорат и не такую хуцпу прохавает.
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Сейчас вся рать ЗЕ бросится заговаривать главное - А ГДЕ ДЕНЬГИ ВЗЯТЬ без помощи МВФ - на выборы, на улучшение инфраструктуры Дперед ними , вообще на все обещанное... Ведь МВФ не поверит судам Украины оправдавшим Беню...
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новый выхлоп ОТ ЗВЕРУШКИ БЕНИ
Глава Офиса Президента Андрей Богдан убежден, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было выгодно держать пленников в Российской Федерация для влияния на ведущих политиков мира. Об этом он рассказал в интервью украинской службе BBC.
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Если львовский рагуль такое сморозил, то сам себе на голову насрал: получается, Пороху нужно было "влиять на ведущиих политиков мира", а зе!ко манде пох.
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а порошенко сам був олігархом і що
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А кто считать будет в ОРДЛО, точно не Центризбирком
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Аваков, как обычно, выступит гарантом честных выборов !!!

Нацжены будут рассекать по Горловке и Макеевке с лозунгами "Пушилина на нары !!!"
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та не...его обменяют на зачумленные недомладорецпублики...
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ну канечно
он же тоже оккупированная территория
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молодцы, ватники там выберут убийц украинцев,гениально зебилы!
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а ти важаєшь що там живуть одні вбивці. що ти мелешь придурошний
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Сергій , " непридурочний" а хто ж ТАМ тоді бігав на референдум та з триколорними прапорами пуйла звав ,га сергійко ??
Більшість стійких патріотів виїхало звідси , і якщо там є хто за Україну то ії там лишилось ДУЖЕ мало !!
ТО Серед кого зебіли зочуть вибори робити ??
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А успеете вернуть туда 2 млн. беженцев, при том что 3/4 из них туда ехать не хочет?
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пожалуйста - записывайте за ними... дословно!
что б потом ткнуть в нос и попросить отчитаться...
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и когда такое было, шоб они за что-то сказанное отвечали ? ))))))))))))
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И что потом? Кого на место царя посадите?
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отродясь места царя у нас не было.

цари - это у вас
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легче голоса пингвинов в Антарктиде пересчитать, чем голоса жителей Домбабвэ.
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Богдана Яременка ФСБ вело ще до Майдану 2013. Кілька років він вдало прикидався. Тепер прикидатися вже немає сенсу.
Кацапи грають в довгу.
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я навіть готовий поставити 100грн на те, що якщо там таки проведуть( в ордло) вибори, то перше місце з вееличезним відривом отримають зелені шмарклі бєні, друге почесне ЗаЖОП медведчука! бо ментально і ідеологічно вони как бгатья! не кажучи про дружні відносини та спільний бізнес! і да присутність росіян їм не завада
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Зе-тыпилы хотят на оккупированных территориях провести ЧТО УГОДНО!.....
За исключением ОСВОБОЖДЕНИЯ!!!

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От вам і здрастє..
Ви і в Коиму вибори проводитимите і в дамбасє між кацапських танків ?
ЗЛОЧИНЦІ ви.
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"провести местные выборы по всей Украине"... А в Крыму? Крым Украина?
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"Мы стремимся к выборам в органы местной власти в рамках Минских договоренностей в следующем году по всей территории Украины и, в том числе, как это предусматривают Минские договоренности, на оккупированных территориях.Источник: https://censor.net.ua/n3149118

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При Порошенку ніхто не стрємілся ісполнять мінські соглашєнія, термін дії яких до того ж сплив вже давно, а Штанмаєру з його "формулою" заткнули рота одразу, як тільки він її у 2017 році озвучив, і більш ніж два роки, тобто до сьогодні Формулу Штанмаєра ніхто у світі окрім кацапів не згадував навіть, бо знали, що Україна на неї не піде. Ми тут розмірковували ще скільки десятиліть не проводити вибори в ОРДЛО після визволення території, про паспорт негромадянина щось писали, інші фільтраційні заходи для сєпарів та колаборантів тощо, а бачте як воно все стрімко на 180 градусів повернулося: нова зєлємойська ******* вже "стрємітся" провести вибори в ОРДЛО не пізніше наступного року. Залишилося зєлємойському підписати новий мінськ-3 та закріпити формулу Штанмаєра на папері.
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кажуть, прийняли рішення про відведення військ по всій лінії розмежування-маму Рімму хай поселять там.
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ему так сказали озвучить, оно не до конца понимает, что оно сказало
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На Марсе тоже будете проводить местные выборы?
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Ніякиз виборів в ОРДЛО не повинно бути років 15 ! Бо там проживають не українці - а НАСЕЛЕНИЕ , батьків котрих попривозили - приїхали на українську землю !
Що б вони хоч трохи стали лояльні Україні їх портібно ще вчити та підготовлювати
Ось якрах і робота на 15 років / Але зебілам дай скріще - бо вони ж не за Україну турбуються !!
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ОРДЛО в переводе оккупированные территории тоесть ее жители граждане Украины под оккупацией а *зебилы* которые в твоем понимании тоже второй сорт это тоже граждане Украины причем большая часть населения и только ты один тут *титульный* о Родине беспокоишься?! - да чмо ты ничего не стоящее!- тьфу на тебя
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На себе плюнь , дурепа зебільна ! ! Хто в ОРДЛО бігав з триколами , хто пуйла звав ,
/ Якщо би " єті тваі граждане " не ходили б на референдум і не підримували боєвиків то НЯКОЇ війни і НЕ було б ! Пуйлу нінакого було б спертись !! А так Єті твАї граждані ТЕЖ винуваті у війні і вони теж винуваті в загибелі наших патріотів !! Які вибори можуть бути серед них !!
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Стадом баранов, которых тоже большинство и к коим ты себя и относишь Нина Остапенко, управляют несколько собак....
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Власть большинства и демократические выборы это основная суть Западной Демократии куда стремится Украина а ты отброс совка и коммунизма мечтающий о диктатуре порохоботского меньшинства в стране.
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Если Раша не вернет Крым сеичас, потом придется отдавать все оккупированные территории которые она десятилетиями уже привыкла считать своими иначе "ножек Буша " им не ведать. Не в этот раз.
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А колись здавалось, що яременко українець
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Я теж так думав, навіть не так давно. Але з якогось дивавін заразився шмарклями і поЗеленів
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"...включно з окупованими" - це як? Території залишаються окупованими, але вибори там проведуться? А Крим ще відноситься до "окупованих", чи вже всьо?
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и каким образом?!а если куйло не заберет кацапские и войска?
и да.как же Крым?!
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А были ли подобные прецеденты в истории?
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В украинском Крыму тоже будут проводить??

путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2019-09-15/putin-vidit-v-zelenskom-unikalnuyu-vozmojnost-chtobyi-realizovat-svoi-tseli-v-ukraine---andrey-illarionov/27908
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Отмена украинского языка как государственного, военного парада, убрать Бандеру и Шухевича и всякое упоминание об ОУН, "рехферендум" по НАТО и т.п. - все лишь бы вата видела в нем "своего" чувака.
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И как это будет происходить???

У меня такое впечатление, что Зебобики постоянно обкуренные ходят......
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Еще один 3.14**** прощупывают настроения народа молчат будем сдавать страну возмущаются повременим
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Проведуть вибори, оберуть ворожих антиукраїнських депутатів на кшталт гіві і моторол, бойовики-вбивці стануть міліцією, свої суди, прокуратура, широка автономія, а коли дійде черга до контролю за українсько-російським кордоном, влаштують якусь провокацію і скажуть, що ще рано віддавати контроль украм (не справляються).
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