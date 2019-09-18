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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7612) налоги (2653) предприниматели (974)

 "Теперь вывод денег на фиктари в банковских, газовых и прочих схемах не противоречит УК", - Луценко про закон об уменьшении давления на бизнес

Экс-генпрокурор Юрий Луценко убежден, что принятый парламентом закон об уменьшении давления на бизнес развяжет руки злоумышленникам, которые специализируются на выводе денег через фиктивные компании.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Решение ВР о декриминализации фиктивного предпринимательства (ст. 205 УК) означает прекращение любого противодействия хищению бюджетных средств (ст. 191 УК) и неуплате налогов (ст. 212 УК) в особо крупных размерах.

Теперь вывод денег на фиктаря в банковских, газовых, конвертационных или строительных схемах - не противоречат действующему Уголовному Кодексу", - написал Луценко.

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Напомним, сегодня Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

Теперь вывод денег на фиктари в банковских, газовых и прочих схемах не противоречит УК, - Луценко про закон об уменьшении давления на бизнес 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149117
 
   
 Топ комментарии
 
Он яке закінчення епохи бідності "Теперь вывод денег на фиктаря в банковских, газовых и прочих схемах не противоречит УК", - Луценко про закон об уменьшении давления на бизнес - Цензор.НЕТ 9540
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так они ж стараются не для себя....)))) правда ж ? ))))))
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всіх злочинців виправдали.
отак...
то при Петі були злочинні офшори.
при Зелі їм дали зелене світло і нічого вже не скажеш, не покритикуєш.
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так они ж стараются не для себя....)))) правда ж ? ))))))
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Ты не гони мне, Сеня, не гони. Здесь Уголовный розыск, а не баня. Нема ни голых, ни дурных. (с) Фима Полужид
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а заметьте...я имен не называл! ))))))
а с чего Вы взяли что я об уважаемом бене? )))))))

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всіх злочинців виправдали.
отак...
то при Петі були злочинні офшори.
при Зелі їм дали зелене світло і нічого вже не скажеш, не покритикуєш.
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Надо бы еще педофилию и мокруху декриминализовать (а то что-то беда с этим делом последнее время), вот тогда-то "криминогенная" ситуация поправится просто небывало!
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Вам обещали, что "епоха бідності" закончится. Обещание практически выполнено. А вот хэппиэнда эпохи никто не обещал. Это вы себе придумали.
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так они ж когда обещали, не говорили что "эпоха бидности" закончится для всех.
Для Бени закончилась - и уже хорошо, формально обещание выполнено.
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В народе существуют даже разные сленги относительно фиктивных предпринимателей: фиктарь, фунт, олень, лыжник.
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Це феня ! Кум юа , професіонально нею володіє ! Йому буде , та й була , як знахідка !
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Югик-передаст, а кого ты посадил за слепой траст?
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а слепой траст - это преступление? Серьезно?
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нажираться за счёт нищих сограждан это доблесть семьи порошенок
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а как слепой траст связан с мифическим "наживанием за счет нищих сограждан"?
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Смягчение наказания действует и на прошлые нарушения. Ограбление Привата Кало,мойским теперь шутка для квартала73.
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Закончилась эпоха бедности, воруй себе сколько хочешь... пока российский уг не действует, что вопрос времени с таким количеством зебильных малоросов.
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Та ладно, у нас и през почти по фене базарит "Теперь вывод денег на фиктари в банковских, газовых и прочих схемах не противоречит УК", - Луценко про закон об уменьшении давления на бизнес - Цензор.НЕТ 2114
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Что думают по поводу этого разные антикоррупционеры Шабунины.
Их не видно и не слышно.
Пропали, растворились неизвестно в чем. Может в зеленке?
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а разве этот пропойца способен давать юридические оценки? где оно так наблатыкалось юрЮспрЮденции?
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А чего ты паришься? Тебя это как коснётся, убогий?
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Лукавит Юра ,ввиду малообразованности.Могут ввести внесудебую конфискацию с последующим судебным разбирательством и миллиардными штрафами.А садить только на то время ,пока вернёт награбленное с маржой.
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внесудебная конфискация - это конец инвестициям. Не введут.
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"Могут ввести "
Ага. "Могут"
Я ось теж можу читати думки на відстані, стрибати у висоту на 25м і у довжину на 50...
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Так і через підставну фірму те саме - вивів гроші й ліквідував фірму. Чим цей закон взагалі був корисним?
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чмо картавое... молись чтобы не на пожизненное посадили!!!
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Прибігти в коменти про декриміналізацію фіктивно підприємства й розповідати що Луценко "чмо картаве".
Зе - електорат такий Зе-електорат...
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Вне всяких сомнений юГтдически необГазованный юГа конечно же мудак. Но с другой стороны, если ЗЕбанько не пресечёт вывод бабла в офшоры - грош ему цена, а вся его бурная деятельность - не больше, чем шоу дабы продлить «медовый» период ЗЕ-умиления у электоральных лохопедин и лохмандеев (пані та панове). Однако зиму не обманешь, весна покажет кто где срав.
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Да у него почти все активы в кипрских оффшорах. Ага. Присечёт.
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ЧЕм больше наказание по Ук, тем больше откуп мента с прокурорами. Конфискуй и запрет на открытие субъекта предпринимательства.
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А сколько ты раньше их поймал, этих "фиктари"?
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