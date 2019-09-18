 "Теперь вывод денег на фиктари в банковских, газовых и прочих схемах не противоречит УК", - Луценко про закон об уменьшении давления на бизнес

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Решение ВР о декриминализации фиктивного предпринимательства (ст. 205 УК) означает прекращение любого противодействия хищению бюджетных средств (ст. 191 УК) и неуплате налогов (ст. 212 УК) в особо крупных размерах.
Теперь вывод денег на фиктаря в банковских, газовых, конвертационных или строительных схемах - не противоречат действующему Уголовному Кодексу", - написал Луценко.
Напомним, сегодня Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.
а с чего Вы взяли что я об уважаемом бене? )))))))
отак...
то при Петі були злочинні офшори.
при Зелі їм дали зелене світло і нічого вже не скажеш, не покритикуєш.
Для Бени закончилась - и уже хорошо, формально обещание выполнено.
Их не видно и не слышно.
Пропали, растворились неизвестно в чем. Может в зеленке?
Ага. "Могут"
Я ось теж можу читати думки на відстані, стрибати у висоту на 25м і у довжину на 50...
Зе - електорат такий Зе-електорат...