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Все про:ветераны (566) марафон (63) Антитеррористическая операция (15811) реабилитация (237) операция Объединенных сил (1602)

 12 воинов-ветеранов из Украины примут участие в старейшем марафоне Европы. Будут преодолевать дистанции в 42, 21 и 4,5 км

12 украинских воинов-ветеранов, которые получили ранения во время боевых действий, примут участие в старейшем марафоне Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили организаторы проекта реабилитации участников боевых действий во время открытой общей тренировки ветеранов АТО/ООС и выдающихся украинских легкоатлетов на НСК "Олимпийский".

"Сейчас идет подготовка к старейшему в Европе марафону, который состоится 6 октября 2019 г. в городе Кошице (Словацкая Республика). В этом забеге Украину представят 12 воинов-ветеранов, которые получили ранения во время боевых действий. Семь человек будут бежать марафон дистанциями 42 и 21 километр, а пятеро ветеранов войны на протезах будут преодолевать 4,5 километра", - проинформировал помощник Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Константин Винниченко.

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Он также поблагодарил посольство Словацкой Республики в Украине и посла за тесное сотрудничество, поддержку украинских ветеранов и нашей страны.

Со своей стороны чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики в Украине господин Марек Шафин заверил присутствующих, что мужественных защитников Украины с нетерпением ждут в Кошице. Посол подчеркнул, что участие украинских защитников в Кошицком марафоне станет доброй традицией и еще больше укрепит дружеские отношения между нашими странами.

Источник: https://censor.net.ua/n3149113
 
   
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Надеюсь натренируются любого кацапа догнать и посадить на бутылку! Приучены они к этому с измальства
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На протезах и костылях?
Очень смешно 🤕
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молодці! хороша новина...
аби ще й Держава допомогала (для бігу потрібні зовсім інші протези, і коштують вони не мало)
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