 На реформирование ВМС уйдут годы, приоритетным станет развитие инфраструктуры и личного состава, - Загороднюк

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"У нас вообще вопрос развития ВМС - это вопрос очень серьезного пересмотра. Потому что, как известно, вышла из Крыма очень небольшая часть, некоторые из них уволились после этого. И нам надо полностью перестраивать ВМС. То есть это не вопрос только личного состава, это вообще вопрос развития ВМС. Есть новая концепция, которая была разработана некоторое время. Но, к сожалению, мало из этой концепции было реализовано. То есть мы должны ее сейчас полностью вводить. И вообще это полный пересмотр того, каким образом будет ВМС развиваться", - отметил Загороднюк.
Он отметил, что на перестройку ВМС уйдут годы, но начнут ее быстро.
"Потому что приобретение кораблей и вообще инфраструктуры - это очень дорого и очень долго. Если, например, построить один корабль - это несколько лет. Конечно, можно покупать. Как вы знаете, мы получаем корабли из Америки. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами", - подчеркнул министр.
По его словам, приоритетным станет развитие инфраструктуры и личного состава.
"В первую очередь это развитие инфраструктуры. Есть такой вопрос, как развитие боевой инфраструктуры и предотвращение возможности нападения вражеских сил с моря. Это первое. И, конечно, развитие самих кораблей. То есть наращивание возможностей. И также это развитие личного состава, тренировки, изменение доктрины", - рассказал глава Минобороны.
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2019 - 177 700,0
2020 - 28 163 846,6
Источник:https://censor.net.ua/n3149112"
Давай перестраивай за год, а для этого начинай не быстро, а сверхбыстро , а если супербыстро, то следовательно, можешь и за пол-года...