EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  659  16
Материалы по теме:
Все про:ВМС (729) Минобороны (5946) реформы (3390) Загороднюк (19)

 На реформирование ВМС уйдут годы, приоритетным станет развитие инфраструктуры и личного состава, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о планах реформирования Военно-морских сил Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"У нас вообще вопрос развития ВМС - это вопрос очень серьезного пересмотра. Потому что, как известно, вышла из Крыма очень небольшая часть, некоторые из них уволились после этого. И нам надо полностью перестраивать ВМС. То есть это не вопрос только личного состава, это вообще вопрос развития ВМС. Есть новая концепция, которая была разработана некоторое время. Но, к сожалению, мало из этой концепции было реализовано. То есть мы должны ее сейчас полностью вводить. И вообще это полный пересмотр того, каким образом будет ВМС развиваться", - отметил Загороднюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первый приоритет - евроатлантическая интеграция, - глава Минобороны Загороднюк. ФОТОрепортаж

Он отметил, что на перестройку ВМС уйдут годы, но начнут ее быстро.

"Потому что приобретение кораблей и вообще инфраструктуры - это очень дорого и очень долго. Если, например, построить один корабль - это несколько лет. Конечно, можно покупать. Как вы знаете, мы получаем корабли из Америки. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами", - подчеркнул министр.

По его словам, приоритетным станет развитие инфраструктуры и личного состава.

"В первую очередь это развитие инфраструктуры. Есть такой вопрос, как развитие боевой инфраструктуры и предотвращение возможности нападения вражеских сил с моря. Это первое. И, конечно, развитие самих кораблей. То есть наращивание возможностей. И также это развитие личного состава, тренировки, изменение доктрины", - рассказал глава Минобороны.

Также смотрите: Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3149112
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, да, да .... Это сказки для зебилов. А это реальность:

16.09.19 Бюджет 2020: ні армія ні МВС більше грошей не отримає, зате фінансування РНБО збільшиться у 158 разів.
 показать весь комментарий
 
 
Рада національної безпеки і оборони України

2019 - 177 700,0

2020 - 28 163 846,6
 показать весь комментарий
 
 
По мнению малороссов кормить чужую армию все же дешевле чем свою?
 показать весь комментарий
 
 
Та ви шо ? Та невже? А від Поршенка зрадо*ляді хотіли реформованих ВМС тут і зараз. А тут виявляється потрібні роки.)))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
А як же крейсер Україна? Перед виборами так кричали, так кричали..
 показать весь комментарий
 
"Он отметил, что на перестройку ВМС уйдут годы, но начнут ее быстро.
Источник:https://censor.net.ua/n3149112"

Давай перестраивай за год, а для этого начинай не быстро, а сверхбыстро , а если супербыстро, то следовательно, можешь и за пол-года...
 показать весь комментарий
 
 
Щодо фото - позаду строю моряків , той самий сейнер , котрий петя втюхав під виглядом розвідувального судна..
 показать весь комментарий
 
А что, zебанутые уже что-то лучшее имеют? Ну так покажи!
 показать весь комментарий
 
а разве сывочолый не построил нам москитный флот на своей кузне???
 показать весь комментарий
 
Москитный флот на то он и москитный что его никто не видит а по документам он есть и из бюджета постоянно ресурсы сосет

 показать весь комментарий
 
Простой такой вопрос: а время на это есть?
 показать весь комментарий
 
 
Ето правильно. Сначала нужно построить квартиры и бордели для моряков а потом уже приступать к постройке кораблей. У нас же моряки кроме фонтанов и моря не видели.
 показать весь комментарий
 
имхо после того как петр алексеич назначил главкомом ВМС Украины танкиста закончившего ташкентское училище на море нам ничего не страшно ... та и владимиру александровичу он походу сподобився
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх