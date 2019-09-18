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 Политика Украины
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Все про:Мирошниченко Юрий (344) ЦИК (3328) Шуфрич (849) Батькивщина (1821) Оппозиционная платформа - За життя (7)

 "Батькивщина" предложила кандидатуру Глущенко на должность члена ЦИК, а ОПЗЖ - Мирошниченко и Дубовика

Фракции Оппозиционная платформа - За життя и Батькивщина предложили президенту Владимиру Зеленскому внести в Верховную Раду кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии

Нардеп Нестор Шуфрич рассказал журналистам в кулуарах парламента о кандидатах от ОПЗЖ: "Мы подали списки. Мы предложили двух юристов: Сергея Дубовика, он был секретарем избирательной комиссии, и Юрия Мирошниченко", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько сообщил, что его фракция подала президенту одну кандидатуру - Виктории Глущенко.

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Сергей Дубовик занимает должность заместителя главы секретариата ЦИКа, а в 2004-2007 годах был членом Центризбиркома.

Юрий Мирошниченко - нардеп 5-8 созывов бывший член Партии регионов. 41-й номер списка ОПЗЖ на досрочных парламентских выборах-2019.

Виктория Глущенко работает в секретариате ЦИК.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3149111
 
 
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Нехай Мірошніченка оберуть - він плакав на Майдані.
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мертведчука главой ЦИК нужно сделать, а то реванша не будет!!!
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мертвечуку нужно другое сделать, расстрел через повешенье например
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Від БЮТу- РИГ мірошніченко. Смерди далі
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Мирошниченко давайте - он плачет зачётно "Батькивщина" предложила кандидатуру Глущенко на должность члена ЦИК, а ОПЗЖ - Мирошниченко и Дубовика - Цензор.НЕТ 6209 !!!
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Полный ОПЗЖ( Простите за мой французский
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Мирошниченко буде ще той член ЦВК. Був представником Зека єнакуєвського в парламенті.
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Яб на твоём месте вообще в этой теме и не показывался
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