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 Политика Украины
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Все про:ВР (23673) Антикоррупционный суд (481) Янченко (7)

 Мы разблокировали работу Антикоррупционного суда, чтобы он мог начать работать эффективно, - нардеп Янченко

Нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя антикоррупционного комитета Галина Янченко заявила, что правки в законопроект о начале работы Антикоррупционного суда разблокировали работу суда.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя антикоррупционного комитета Галина Янченко.

"Фактически мы разблокировали его работу для того, чтобы суд мог начать работать эффективно. Напомню, согласно предыдущему законодательству, которое нам было оставлено в наследство, в суд с первых дней его работы должно было быть передано 3,5 тысячи дел. Такое количество дел - на маленький суд, в котором работает всего 38 судей. Мы предложили на начало работы Высшего антикоррупционного суда сосредоточиться исключительно на делах НАБУ и САП - это 200 дел. Их также много, но это по крайней мере реалистично к рассмотрению", - рассказала Янченко.

По словам нардепа, говорится о коррупционных дела по топ-чиновникам.

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Напомним, рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (ВАКС)" (относительно начала работы суда)".

Источник: https://censor.net.ua/n3149110
 
 
 Топ комментарии
 
З нетерпінням чекаю на перші вироки цього суду..
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З нетерпінням чекаю на перші вироки цього суду..
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"По словам нардепа, говорится о коррупционных дела по топ гопстоп-чиновникам"
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В штатах є чудовий суд..
Чекає на Беню.
А як в нас, питання до Бені будуть ?
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щоб він зміг захистити зпаплюжену честь Святого Бенціона
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Алилуя!!! СН разблокировали работу антикоррупционного суда!!!!

Где еще в цивилизованых странах, с верховенством права есть такие суды, а???
Правильно нигде. Потому как в тех странах эффективно работают обычные суды, а у нас имитация бурной деятельности для лохтората, и ведь действует же, посдедние соцопросы показали, СВАТЫ рулят!!!
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головне, щоб збирач гівна, ботоксу та кацапів не відрулив
правда, кацапе?
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все вірно, але одненьке уточнення: не "Свати", а "Слуга народу"
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Ну-ну, відкрили суд. Усіх гарантів, включаючи Зеленського, можна вже судити. Хто на черзі? Давайте почнемо з наймолодшого.
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