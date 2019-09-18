 Харьковская экоинспекция поддержала экоинсталляцию об исчезновении животных второго Биеннале молодого искусства. ФОТО

Тема нынешнего Биеннале звучит как "Кажется, я захожу в наш сад". Основной тезис художественных высказываний — роль каждого человека в соблюдении порядка в мире, заботе о нашем общем саде.
Инсталляцию Василины Буряник "Фрагменты организмов", как и еще 45 художественных проектов, можно будет увидеть каждый день в течение полутора месяцев в первом зале основного экспозиционного пространства биеннале - историческом здании гостиницы "Харьков". Эти пространства отеля не использовались более 10 лет и были расчищены специально для экспозиции: сегодня ревитализация зданий считается более экологичной, чем строительство новых.
Василина Буряник по специальности дизайнер, занимается экспериментальным текстилем, исследует его возможности и необычные способы использования. Ее инсталляция "Фрагменты организмов" выглядит как экспозиция естественнонаучного музея - в заполненных соляным раствором аквариумах якобы содержатся части вымерших животных. Но если присмотреться, становится видна иллюзия - художница создает "экспонаты" из ткани.
В "формалине" можно увидеть образы существ, жизнь которых поддерживается искусственно, и их исчезновение приведет к ощутимым последствиям для локальной природной среды - фрагменты гребенчатого тритона и спины зубра, крылья дятла и микроорганизмы. С каждой последующей реализацией Василина Буряник добавляет новые нюансы в пластически-образное решения инсталляций, говорят кураторы биеннале: автор исследует динамические трансформации ткани под воздействием воды, кристаллизацию, пигментацию.
"Это все - организмы из Красной книги Украины. И мой проект заглядывает в будущее - эти животные пока живы, но очень скоро они могут исчезнуть. Останутся только их фрагменты в таких вот банках, - объясняет автор. - Я бы хотела, чтобы зритель понял это, и сделал свой вклад в сохранение этих удивительных существ. Чтобы помог предотвратить такое будущее".
По мнению Василины Буряник, сегодня такие возможности есть - много государственных, общественных и международных организаций занимаются исчезающими видами, и рады будут помощи сознательных граждан.
В экоинспекции Харьковской области заботы о исчезающих видах животных - одна из основных задач, говорит Евгений Оберемок. Специалисты учреждения следят за соблюдением в регионе законодательства о воспроизводстве и охране объектов животного мира, следят за численностью диких животных и воспроизведением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, охраняют среды их обитания.
"Каждый год тема сохранения исчезающих видов не теряет актуальности - отмечает Евгений Охапка. - С одной стороны, это хорошо, потому что такая актуальность направляет усилия государства и общества на сохранение многих видов, к сожалению, исчезающих. С другой стороны, Красная Книга Украины все еще изобилует названиями животных, балансирующих на грани исчезновения. Каждый шанс напомнить об этом надо использовать. Особенно, если это - молодое современное искусство".
Справка. Экспозиция в гостинице "Харьков" будет работать с 11:00 до 20:00 ежедневно, здесь будут представлены 28 проектов из основной программы.
Всего в рамках Биеннале состоится более 50 событий (в четырех программах: основной, параллельной, детской и основной) на 16-ти локациях в городе. В основной программе участвуют 45 художников и художниц со всей Украины.
Кураторы: Дарья Скрынник-Мисько, Анастасия Евсеева, Борис Филоненко. Вход на все локаций основной программы Биеннале свободный. Полное расписание - по ссылке.
Биеннале основано Министерством культуры Украины, в 2019 проходит при поддержке Украинского культурного фонда, Харьковской облгосадминистрации и Харьковского городского совета. Главным организатором в Харькове стала Харьковская муниципальная галерея, организационными партнерами - PR-агентство "Bagels & Letters" и ЦСИ "ЕрмиловЦентр".
Тварини вже бієннале влаштовують... шах та матюччя, анти-дарвіністи.
Правильно було б якось так:
Харьковская экоинспекция поддержала экоинсталляцию второго Биеннале молодого искусства, посвященную проблеме исчезновения животных.
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Але "акуляки пера" зробили новину про потужний еволюційний прорив, який одразу був кимось жорстоко придушений
Уралс упал ниже 52 за бочку
Но при этом JPMorgan улучшил взгляд по рублю
Оценка по рублю повышена до 'выше рынка', банк также открыл шорты по паре ZAR/RUB.