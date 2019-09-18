 Коломойский про обвинения Гонтаревой: Готовлюсь защищать свою честь в украинском суде

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил LB.ua, комментируя обвинения Гонтаревой в свой адрес.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

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Он уточнил, что речь идёт о защите чести и достоинства в украинском суде.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду", - добавил бизнесмен.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.