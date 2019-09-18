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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1165) суд (22545) Гонтарева (780)

 Коломойский про обвинения Гонтаревой: Готовлюсь защищать свою честь в украинском суде

Олигарх Игорь Коломойский после обвинений со стороны экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой намерен защищать свою честь в суде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил LB.ua, комментируя обвинения Гонтаревой в свой адрес.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

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Он уточнил, что речь идёт о защите чести и достоинства в украинском суде.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду", - добавил бизнесмен.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3149107
 
 
 Топ комментарии
 
суд в руках коломойського
я вже знаю кому він допоможе Коломойский на обвинения Гонтаревой: Готовлюсь защищать свою честь в украинском суде - Цензор.НЕТ 9030
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ніт, бо там все по чесному і Беню запроторять років на 20 з конфіскацією.
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Олигарх Игорь Коломойский после обвинений со стороны экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой намерен защищать свою честь в суде. Источник: https://censor.net.ua/n3149107
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Давайте подавайте у суд штату Делавер Коломойский про обвинения Гонтаревой: Готовлюсь защищать свою честь в украинском суде - Цензор.НЕТ 4419
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Не стыдно палится, выкладывая картинки с доменной зоны .ru?
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да засуньте её эту гонтареву в клетчатую сумку и привезите вместе с багажом в Киев, пусть дает показания как она выводила деньги за кордон. а Коломойский уже получил под дых потеряв контроль над супер банком, отцепитесь от него, очередь ахметова пришла, долбите его.
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а ЧТО там нужно защищать??
право подозревать и высказывать подозрения есть у каждого, тем более потерпевшего...
неужели суд примет к производству эту глупость??? впрочем. портнов примет
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Коломойский про обвинения Гонтаревой: Готовлюсь защищать свою честь в украинском суде, уже купил шесть судей (на случай отвода) и 16 свидетелей!
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Захищай свою честь в суді Британії, а не портянському суді, гниль.
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Что там МВФ скажет ,если суд выиграет Коломойский? Простит Гончаруку обещание найти с ним компромис? Даст в долг, чтоб расчиталась Украина с Беней ? Первая больше срака у новой власти ... И это уже начало...
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Теперь бы в соцопросах самый раз спросить ,как нарИд Украины относится к этой сраки
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Пожизненное с конфискацией? Ну как бы, решение суда будет не предвзятым🙄
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Це такі суди олігархівські, в яких крайнього ніколи не знайдеш. Українські суди ще смішніші українських законів.
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ЗЕбобы...времена ОВОЩА вернулись...
Эти твари с вами возится как ссыкло Батя не будут...
Кровь и нищета ждут вас))
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ...
Хавайте)))
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Понятное дело, что в карманном УКРАИНСКОМ, В другие страны выезжать ссыкотно - загребут и отправят в США. Будешь там доказывать, что не помогал отмыть 450 лярдов, ага.
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Как можно защищать то,чего уже давным давно нет и никогда не будет?
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Шютник аднака!
Каломойша откровенно стебается со всей страны.
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Як ти можеш захищати те, чого в тебе немає?
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В міжнародних і іноземних судах у Бєні якось не зростається,зате тут він на коні.
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Та по-моему, у него везде срастается. В америке пока немножко буксует.
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сорри, а какую такую честь он будет защищать? и в каком суде? своем карманном? барышевский суд или какой?
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Як Ігорьвалерійович довіряє українським судам. Зебіли, то як, суди, вже, добре реформовані? Авакон не рюкзаков? Ну і т.д.
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Слово, суд да дело.В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/ Окружной админсуд Киева восстановил люстрированного Голомшу в должности первого замгенпрокурора/Судья Донец. Позорно оправдана судья-взяточница. /Вовк отрицает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка/ Вместо скандального судьи Вовка Окружной админсуд Киева возглавил судья Келеберда, удовлетворивший иск Коломойского о национализации "Приватбанка"/Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского/ Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство./ Зато "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Дайте ему яду,такая мразь не должна ходить по нашей земле
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