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 Политика Украины, Общество
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Все про:блокада (1546) Волынь (646) Россия (73886) уголь (760)

 Глава Волынской ОГА Вахович поддержала блокаду российского угля на Львовщине и просит Зеленского полностью запретить его импорт из РФ

Глава Волынской областной Рады Ирина Вахович зарегистрировала проект постановления "Об Обращении депутатов Волынского областного совета к Президенту Украины Зеленскому В.А., Председателю Верховной Рады Украины Разумкову Д.А., Председателю Службы безопасности Украины Баканову И.Г., Генеральному прокурору Украины Рябошапке Р.Г . о запрете ввоза на территорию Украины угля происхождением из Российской Федерации и оккупированных территорий".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

"Чтобы закончить войну, нам необходимо понимать, что торговать с тем, с кем воюешь - недопустимо. Также мы не можем экономически поддерживать территории, которые не хотят быть в составе Украины. Фактически мы финансируем их, покупая их ресурс. Пока мы это делаем у них есть возможность продолжать противостояние и убивать наших людей. Украина точно не должна быть тем рынком, где они будут реализовывать свою продукцию", - говорится в обращении.

Кроме того подчеркивается, что "реализация российского угля представляет угрозу для деятельности всех шахт Львовско-Волынского угольного бассейна. В перспективе без работы может остаться около 10 000 граждан, работающих в угольной отрасли региона".

В случае принятия данного обращения Волынь присоединится к блокаде, начатой ветеранами войны на Донбассе во Львовской области.

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В начале сентября на железнодорожной станции в пгт. Сосновка на Львовщине было обнаружено 113 вагонов с российской маркировкой, груженных углем. Эти вагоны находятся в непосредственной близости к угольной обогатительной фабрике "Червоноградская" и теперь блокируются местными активистами, чтобы не допустить российский уголь для дальнейшего обогащения и использования на территории Украины. Несколько областных советов Запада Украины уже отреагировали на эту ситуацию, приняв соответствующие обращения к центральной власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3149105
 
   
 Топ комментарии
 
Роттердам + =1700гр/т, Роттердам-- =2700гр/т.
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Ну так то ж злочинна влада була, а это уже молодая команда реформаторов!
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Новий Главбарига сприйме це як жарт.
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Беня пошел ва-банк.

решил посраться с Ахметовым. А все от жадности, патриот х..ев
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Людський розум має певні межі, а дурість людська безмежна.
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А мамонтам ледниковый период не он часом устроил?)
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а как же теперь мыролюбные реформисты кормиться будут?
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Ну так то ж злочинна влада була, а это уже молодая команда реформаторов!
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Это раньше была торговля на крови и роттердам, теперь все кошерно.
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Зеленский,прекращай торговлю на крови,сколько можно наживаться на войне!
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Шта?
ЗЕлюпа будет блокировать закупки угля на Роисе Коломойским?

Они вобще думают, что предлагают? У них много лишних квартир и родственников, которые могут попасть под машину или сгореть?
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Щось незрозуміла логіка. Газ з Росії не купуємо - зате купуємо вугілля у ОРДЛО. Тут дуже багато двояких наслідків, негативних і позитивних, у бізнесі з воюючою стороною. В кінці кінців, торгівля з воюючою стороною нічого корисного не несе, окрім зрад, а отже має бути поза законом.
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а как быть с ядерным топливом для АЭС?
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Напоминаю идиоту: война гибридная по определению. Вдуплился, пацак?. Без чего мы не можем обойтись, то покупаем.
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в кінці кінців вони застаріють і їх треба буде переобладнувати під ******* касети. А ще Азаров обіцявся побудувати завод по збагаченню. Як завжди - одні брехливі обіцянки й руки з жопи.
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Поддерживаю Вахович. Но для Зеленого Барыги торговля на крови - это главное после офшоров
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дык всем известно, что уголёк не из росс, а из ордло.
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А когда будет постановление "О запрете ввоза на территорию Украины природного газа происхождением из Российской Федерации"??? Что за дискриминация энергоносителей?
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