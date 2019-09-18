 Глава Волынской ОГА Вахович поддержала блокаду российского угля на Львовщине и просит Зеленского полностью запретить его импорт из РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

"Чтобы закончить войну, нам необходимо понимать, что торговать с тем, с кем воюешь - недопустимо. Также мы не можем экономически поддерживать территории, которые не хотят быть в составе Украины. Фактически мы финансируем их, покупая их ресурс. Пока мы это делаем у них есть возможность продолжать противостояние и убивать наших людей. Украина точно не должна быть тем рынком, где они будут реализовывать свою продукцию", - говорится в обращении.

Кроме того подчеркивается, что "реализация российского угля представляет угрозу для деятельности всех шахт Львовско-Волынского угольного бассейна. В перспективе без работы может остаться около 10 000 граждан, работающих в угольной отрасли региона".

В случае принятия данного обращения Волынь присоединится к блокаде, начатой ветеранами войны на Донбассе во Львовской области.

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В начале сентября на железнодорожной станции в пгт. Сосновка на Львовщине было обнаружено 113 вагонов с российской маркировкой, груженных углем. Эти вагоны находятся в непосредственной близости к угольной обогатительной фабрике "Червоноградская" и теперь блокируются местными активистами, чтобы не допустить российский уголь для дальнейшего обогащения и использования на территории Украины. Несколько областных советов Запада Украины уже отреагировали на эту ситуацию, приняв соответствующие обращения к центральной власти.