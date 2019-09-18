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 Общество
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Все про:неприкосновенность (940) опрос (1741) Центр Разумкова (86)

 Отмену неприкосновенности поддерживают 90% украинцев, а сокращение количества нардепов в Раде - 87%, - опрос Центра Разумкова

90% украинцев старше 18 лет поддерживают принятие парламентом закона, отменяющего неприкосновенность народных депутатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, по данным опроса, 90% респондентов поддерживают принятие Верховной Радой закона, отменяющего неприкосновенность народных депутатов. Большинство респондентов поддерживают законодательные инициативы: "полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии" (поддерживают 89% опрошенных ), "полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае голосования депутатом вместо другого депутата или предоставления депутатом возможности проголосовать вместо него другому депутату "(87%), "сокращение количества депутатов Верховной Рады Украины с 450 до 300 "(87%), "предоставление народу права законодательной инициативы" (71%), "закрепление в Конституции положения, что Верховная Рада Украины избирается исключительно по пропорциональной избирательной системе "(64%), "закрепление в Конституции полномочий Президента Украины образовывать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований" (58%), "закрепление в Конституции полномочий Президента образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, назначать на должности и увольнять с должностей их членов"(55%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельностью Зеленского довольны 70% украинцев, а новосозданной Рады - 44%, - опрос Центра Разумкова

Относительное большинство (46%) опрошенных поддерживает вывод Национальной гвардии из системы Министерства внутренних дел и ее переподчинении непосредственно Президенту Украины (не поддерживают эту инициативу 26%).

66% респондентов поддерживают предложенное Президентом Украины принятия закона о детенизации и легализации добычи янтаря до 1 декабря 2019 г. (не поддерживают 14%), 47% поддерживают предложение Президента относительно принятия закона о детенизации и легализации игорного бизнеса до 1 декабря 2019 г. (не поддерживают 34%).

Лишь 31% поддерживают предложение о принятии закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 г. (не поддерживают 49%). Предложение группы депутатов обязать операторов предоставлять услуги мобильной связи на основе заключения договора по паспорту и с предоставлением абонентом личных данных поддерживают только 32% респондентов, не поддерживают 46%.

67% опрошенных считают, что заседание Кабинета Министров должны проводиться в открытом режиме, с доступом средств массовой информации, только 17% - в закрытом режиме, без доступа представителей средств массовой информации.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/n3149104
 
 
 Топ комментарии
 
классно Зе власти иметь собственное агентство социологических исследований имени Председателя Рады....

Россу в глаза зе массы можно лить потоками... )))
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А табличку умножения из поддерживающих не знают 73 %
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Совет форумчанПравила форума
 
А табличку умножения из поддерживающих не знают 73 %
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Дивно.... а чому не 99%.

Популізм, зазвичай, більше % збирає.
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Разума нет у народа. Но когда придется обращаться к депутату за помощью своих проблем, решать-то он уже не будет. Оказавшись вообще без защиты, вся его деятельность сведется к отсылке запросов. Ругаться и рвать глотку ради недоумков, у которых возникла проблема ,он уже не будет. Факс с запросом пошлет, но не более. И все будет в рамках закона. По сути, оставив депутата без какой-либо защиты, народ себя оголил перед проблемами, с которыми рано или поздно придется столкнуться.
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І багато депутатів знаєш, що "рвут глотку ради недоумков,"?
Я не знаю жодного з таких, тільки тих, хто "рвут глотку" та користуються "недоумками" для задоволення власних абміцій,
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Да, знаю. Люди обращались и им помогали. Не сразу, но было. Сейчас и этого уже не будет. Люди останутся с проблемами сам-на-сам. Ну и кроме этого, отсутствие защиты депутата как явления приводит к тому, что депутата приберут, если он будет депутатом, а не бараном. Это плохо как для него, так в конце концов и для тебя. Такое уже было.
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Биомассе сложно переваривать информацию больше 2 предложений, обязательно нужно добавлять картинки, а если по телевизору-шутки и рояль. Населению можно по итогам года снять кино, сериал, про работу ВР с песнями, свадьбой, мордобоем, и этого хватит. Реальные вещзи оно всеравно не понимает.
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классно Зе власти иметь собственное агентство социологических исследований имени Председателя Рады....

Россу в глаза зе массы можно лить потоками... )))
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Ну так пусть шоколадники закажу другой соцопрос и другой фирме. Денег Петьке жалко что ли?
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У цьому випадку це може бути навіть правдою. Люди не розуміють ні того, що єдиним потенційним їхнім представником у Раді є мажоритарщик, ні того, що недоторканість депутатів у варунках існування абсолютної більшості є умовною: зняти її з конкретного депутата за конкретний злочин можна коли завгодно, ні того, що зменшення кількості депутатів означує зменшення шансів на отримання якоїсь конкретної допомоги "на місцях".
Демократія в таких незрілих суспільствах призводить до хаосу. А вже в часі війни гратись у демократію під тиском західних партнерів (тих самих, що змусили Україну безплатно віддати кацапам зброї на десятки, коли не сотні мільярдів долярів) було, м'яко кажучи, нерозумним.
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И снова "Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3149104"
Такое впечатление, что это одни и те же люди. Эта цифра кочует в опросах Центра Разумкова из опроса в опрос уже раз 6-й на моей памяти.
Фальсификаторы хреновы.
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Почему фальсификаторы? У них есть список для опроса, который они считают репрезентативным, и одним и тем же задают разные вопросы.
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А вот интересно - сколько старше 18 проголосуют за отмену призыва в армию?
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Ага! Бесплатный сыр поддерживает 99 процентов населения. Почему 99 а не все 100? Потому что 1 процент - это производители сыра.
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Подобные "соцопросы" сродни путинскому "референдуму" в Крыму. Украинскую социологию квартальные ублюдки превращают на крайнюю ступень популизма.
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Отмену безумных льгот тадепутам и прочему чиновничью поддерживают 100% населения .
Вот только ничего не слышно по этому поводу ...
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Всеодно з тих нардепів ніхто не працює..кнопки натискати вчились..там взагалі треба 100 дердепів залишити..50 щоб працювали а 50 щоб у них же крали
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