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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (10093) расстрел (326) убийство (5342) ОТГ (50)

 Замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета. ФОТОрепортаж (обновлено)

Убийца расстрелял чиновника в упор на ступеньках поселкового совета при большом количестве свидетелей.

В Запорожской области неизвестный расстрелял из автомата Калашникова заместителя главы Акимовской объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел сегодня утром, 18 сентября, в центре Акимовки – прямо на ступеньках здания поселкового совета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали подозреваемых в заказном убийстве директора "Caparol Украина"

Замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета 01
Замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета 02
Замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета 03

Фото: 061.ua

Замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета 04

Как пишет издание, неизвестный мужчина подошел к чиновнику, что-то ему сказал и несколько раз выстрелил в упор. После того, как пострадавший упал, мужчина сделал контрольный выстрел, после чего скрылся во дворах прилегающих домов.

Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из автомата Калашникова. Убийство произошло на глазах у десятка свидетелей.

Также известно, что на место выехало руководство областной полиции и прокуратуры. В данный момент в области объявлен план "Перехват", ведутся поиски убийцы.

Официально в ГУНП в Запорожской области дополнительных подробностей инцидента пока не озвучивают.

Известно, что Дмитрий Кириллов курировал в ОТГ вопросы гуманитарной сферы.

Напомним, что сегодня, 18 сентября, в Запорожье с рабочей поездкой пребывает глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, который должен представить нового начальника областной полиции, которым назначен экс-глава ГУНП в Сумской области Сергей Лушпиенко.

Позже, УНИАН сообщил, что в Акимовке Запорожской области полицейские обнаружили сожженный автомобиль Daewoo, на котором мог передвигаться убийца замглавы Акимовской объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова.

По их данным, со слов свидетелей стало известно, что неизвестный, расстрелявший заместителя председателя Акимовской ОТГ, скрылся на автомобиле Daewoo. Спустя некоторое время после происшествия, правоохранители нашли сожженную машину недалеко от места убийства. В области введен план "Сирена".

Местное издание "Актуально" сообщило, что злоумышленники сожгли автомобиль Daewoo, на котором передвигались, а оружие, из которого стреляли в упор, выбросили за гаражами.

Также известно, что стрелявшие были в масках.

Замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета 05
Замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета 06
Замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета 07

Источник: https://censor.net.ua/n3149101
 
 
 Топ комментарии
 
Лихие 90е возвращаются. Дальше будет только хуже. Спасибо преЗеденту Украину И.В. Коаломойскому
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Новый министр МВД не виноват! Он еще не освоился на новом месте!!
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ещё закон о продаже земли не принят, а уже начался передел будущей собственности
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Лихие 90е возвращаются. Дальше будет только хуже. Спасибо преЗеденту Украину И.В. Коаломойскому
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Новый министр МВД не виноват! Он еще не освоился на новом месте!!
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точно беня стрелял ? Замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета - Цензор.НЕТ 7603
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Передел нвчался при Яныки, Донецкие отжимали все подряд, даже похоронный бизнес не обошли вниманием. Сейчас продолжается передел сфер влияния - ничего нового.
Убиенный редкий... был поговаривают. В общем зачистили....
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Нет, начинается народный суд, еще веселее вскоре будет. У нас сейчас насчитывается 370 тыс. участников боевых действий, оружия на руках полно. Наши недофеодалы и примкнувшие к ним нахлебники думали что им бесконечно все сходить с рук будет.
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Что думают ветераны АТО/ООС когда они приходят в гос. органы а там их начинают "оприходовать", я думаю все знают. Если власть не начнет меняться в лучшую сторону то мы еще можем получить "сюрприз" в виде уже украинских террористических организаций.
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А там где есть угроза терроризма (не путать из оккупантами и коллаборантами) там есть и паранойя. Да, в Украине уже не пахнет диктатурой, в Украине уже начинает вонять диктатурой и закручиванием гаек несогласным.
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а когда, к примеру, убили Шеремета, ты тоже вопил про лихие 90-е и дякував пети. ? или у тебя просто работа такая ? Дякувальщик ху**в
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**** ну так новые же лица, конец эпохи бедности, сделаем их вместе. Какого куя было во власть лезть чтобы кучму, богатыреву и портнова вернуть попутно всю внешнюю политику просрав?
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Спасибо Тому, кто позволил ему стать ...и СДД......бастарды партноменклатуры
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И тут Беня!! Как вы уже долбо.бы зае.али. Смени пластинку болезный.
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Контрольный выстрел, от оружия избавились, от машины избавились. Похоже на заказ . Тяжело их будет найти
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Головне- міністр на своємі місці. Все під контролем.
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ты под-кацапная соевая ватная копеечная шваль.
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ещё закон о продаже земли не принят, а уже начался передел будущей собственности
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Суровые будни глубинки. Какие страсти кипят в обычном селе. Так даже не глава, а замглавы.
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Ну, приметы надеюсь рассмотреть хоть кто-то успел?С поимкой, полагаю, не задержатся.
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разумеется... неизвестный мужчина...автомат калашникова... шо еще надо? мало ли...
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Неизвестного роста, неизвестного телосложения, неизвестно во что одет был?
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ну зачем же утрировать? Сказано: с автоматом
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Точно. Тепер вся поліція буде шукати за прикметами: невідомий з автоматом.
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Ок, значит на том и остановимся:неизвестный, одетый в автомат))
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Может и задержатся. Это же не бытовое убийство, а похоже готовились.
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Как там ранее в новости было? "Авакова оставили потому что он провел успешную реформу полиции"... И ведь это только начало.
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Это конец... вон в Одессе патрульную уволили, когда она вынесла в публичную плоскость, что полицаи-мусора начали работать по старому. Лучший министр!
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так не просто уволили. Очернили, облили помоями и выгнали... А рюкзаков - целка... и сынок его по-быренькому в любимую Италию улепетнул. Ну, в тот самый майеток, в который его озолотившийся папаша приедет вскоре после увольнения.
Презираю рюкзакова и всю его деятельность еще по банку "базис"... дерьмо-человек...
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О, ви ще не зачепили тему вірменської мафії (Ашота і його команди) та хто її кришує. Як блокуються тендери на будівництво доріг, як штучно блокуються будівничі майданчики, спалюється техніка, захоплюються підприємства....
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Так не полиция же стреляла, а преступники.
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А якби автомат був легалізований ! То такого б і не трапилося !
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"такого би не трапилося", якби у свідків була легальна зброя.
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На месте свидетелей я бы лучше молчал и говорил что ничего не видел. Пускай мусора сами ищут так как только у них есть право на самозащиту и лицензия на применение насилия, как говорил Аваков.
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На месте свидетелей я бы лучше молчал и говорил что ничего не видел.

Надеюсь, свидетели твоего убийства так и скажут.
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Вообще бы с перепугу друг друга постреляли бы из легального оружия. Нечаянно.
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Вот Вам и рехформы Зе - бандитизм уже перещеголял уже "лихие" девяностые.
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Убийца иностранец 100%. Потому что оружие гражданам Украины запрещено. Ну что лохи помогла вам ваша паллюция? Что скажите запретники огнестрельного оружия? А еще у нас нет наркоманов потому что у нас и конопля запрещена.
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Наркоманов у нас больше нет, бо преЗЕдент "не наркоман".
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Іще , нема запоребрикових агентів , бо подвійне громадянство , заборонене конституцією !😈
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По информации "Занозы", убитый - сын криминального авторитета из 90-х.
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Як би Сабаков знав то попередив би, це все підлеглі на місцях винуваті..він просто не знав що поліції не існує..він не знає що замість поліції ми маємо ОЗУ.
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Ето сделали мусора. Я слышал как сам Аваков говорил что лицензию на насилие выдают только мусорам.
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Дак вони ж, шефу, спортили статистику ! То були самі самовбивства при загадкових обставинах , а тут посеред дня , у всіх на очах !
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На первых трёх фотонграфиях - а где все??? Заступника голови Акимівської ОТГ в Запорізькій області Кирилова розстріляли в упор з автомата на вході в будівлю селищної ради - Цензор.НЕТ 1475 Накрыли и разошлись?
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Для хорошего фото попросили разройтись
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Казалось бы, причем тут Коломойский...

Банда ЗЕлемойского в расцвете. Привет 90-е!!!
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а ты в какой ? или вы все "законопослушники" святого пэтра ? а..... тех кого убили при пэтре, убили ахенты кремля, а тех кого при Зеленском , то банда Зеленского . Так ?
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Поговори с каким-нить мудаком своего уровня развития и положения.
Со мной не надо.
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Сейчас у порохоботов переклинило мозг и порвалась методичка. Вроде и оружия у граждан нету и евробляхи запретили и Петя рехвормы с Рюкзаковым провел, а убийства все равно каждый день.
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Ну нашел виноватых. Порошенко уже больше 100 дней не Президент. Все начальники уже поменяны. Теперь новая власть за все в ответе
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Буденні новини з України! Замовні вбивства, підпали, побиття, втрати на війні! Здається, в 90-х було спокійніше! Закономірний результат роботи слуг, які раптом стали панами!
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это только начало...пока зеЛуную падаль не погоним на ростов.будет будет только хуже
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А где срач про евробляхи ? Или Ланосы Жигули и Таврии тоже хлам , сжигать даже не жалко хоть и на укр. регистрации ?
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