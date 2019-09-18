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 Политика Украины, За рубежом
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 Украинская делегация решила вернуться к работе в ОБСЕ после консультаций с партнерами, - МИД

Украинская делегация, которая устроила демарш на совещании ОБСЕ в Варшаве 17 сентября из-за высказываний пророссийских представителей о "российском" Крыме, решила продолжить работу.

Об этом сообщает МИД Украины в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"После консультаций с партнерами делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании. Демарш также позволил мобилизовать наших партнеров - с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады и ряда стран ЕС, включая Словакию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарию и Грузию", - говорится в сообщении.

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Украинская делегация решила вернуться к работе в ОБСЕ после консультаций с партнерами, - МИД 01

Напомним, делегация Украины 17 сентября покинула зал заседаний, где в рамках совещания ОБСЕ обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

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Источник: https://censor.net.ua/n3149100
 
 
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Жёстче надо быть панове - ЖЁСТЧЕ ,уважение надо заслужить ...
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Сглотнули за всю страну...и снова к СТАНКУ!
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Жёстче надо быть панове - ЖЁСТЧЕ ,уважение надо заслужить ...
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наверное им сказали, что зарплату платить не будут от и прибежали на работу в погоне за длинным евро Українська делегація вирішила повернутися до роботи в ОБСЄ після консультацій з партнерами, - МЗС - Цензор.НЕТ 9089
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Під "партнерами" мається на увазі кацапський МЗС?
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Отводи войска до Днепра, старший приказал!!!
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осталось тока узнать кто сегодня у Украины партнеры...
кацапов, франчуков и немчуков не предлагать - у них сп2 - ето партнеры врага.
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