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 Политика Украины
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 Новый состав ЦИК Рада может назначить в четверг, мы предложили 12-13 кандидатов, - замглавы фракции СН Корниенко

Верховная Рада в четверг может рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии, парламентская фракция "Слуга народа" предложила президенту Украины 12-13 кандидатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Мы ожидаем, когда президент внесет. У него есть три дня. Три дня начались в понедельник. Фактически - понедельник, вторник, среда. Завтра утром должно быть", - сказал Корниенко.

Он не стал называть фамилии претендентов от "Слуги народа" на должности членов ЦИК, однако уточнил, что среди них есть члены отправленного в отставку состава Центризбиркома. В то же время, по словам первого замглавы фракции, в предложениях "Слуги народа" нет членов этой партии.

"Было 30-35 кандидатур. Из них 12-13 мы отобрали", - подытожил Корниенко.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149099
 
 
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А как же квоты для всех фракций? Или пошутили?!
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А они им нужны? то не фракции, то уже КЛОУНЫ.
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" Вся рада - цирк! И люди в нем зелены..."
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Смотрю я на фото этого чувака...и складывается впечатление что он в больничной пижаме...и судя по роже находится на лечении в ЛТП...
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главное, чтобы свадебный фотограф и няня туда попали, профессионалам везде дорога и зеленый свет.
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Ну и видок у этих *новых лиц* прямо скажу - непрезентабельный . Ну да то таке, а когда работать начнете реально на благо страны и народа, а не на Бенин каганат и переподчинение финансовых потоков?
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