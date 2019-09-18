EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4816  32
Все про:ВР (23673) налоги (2653) предприниматели (974)

 Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

За соответствующее решение проголосовали 347 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Законом предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключается статья 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2020 впервые за всю историю Украины позволяет не менять налоговую базу, - Верещук

Также документом повышается размер сумм неуплаченных налогов, сборов и других обязательных платежей для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения).

Источник: https://censor.net.ua/n3149095
 
 
 Топ комментарии
 
Все просто. Ты через фиктивные фирмы вывел из Приватбанка 6,5 млрд$, раньше за это ###, а теперь -дякую, дуже дякую, дуже дуже дякую....
 показать весь комментарий
 
Тепер мухлювання не буде каратись. Бгггг.
 показать весь комментарий
 
А что это означает ? Бардак будет и дальше ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кароче нужно теперь еще евробляхи легализировать, ну а тем кто уже заплатил, ну не повезло кароче, забудьте Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство - Цензор.НЕТ 7694
 показать весь комментарий
 
 
Насправді на Донбасі будуть створювати фіктивні підприємства, через які будуть виводити кошти держб"бюджету. Декриміналізація статті - перестрахування на майбутнє. А зате ФОПи на вільній території будуть виставлені, як лимон. Грандіозний кидок.Масштабний.
 показать весь комментарий
 
 
Поясню для тупых. Эту норму надо либо вводить для всех, а не только для запрещенных видов деятельности, либо отменять, т.к. под эту лавочку просто гнали на неугодных.
 показать весь комментарий
 
А что это означает ? Бардак будет и дальше ?
 показать весь комментарий
 
 
Та щось немає жодного в цій гілці... Але було б кумедно їх послухати стосовно цього питання.
 показать весь комментарий
 
 
ну вы просто валите их, как на экзамене - им еще не раздали сценарий с репликами Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво - Цензор.НЕТ 9145
 показать весь комментарий
 
 
Все просто. Ты через фиктивные фирмы вывел из Приватбанка 6,5 млрд$, раньше за это ###, а теперь -дякую, дуже дякую, дуже дуже дякую....
 показать весь комментарий
 
 
Тепер мухлювання не буде каратись. Бгггг.
 показать весь комментарий
 
 
Борщову?, объявить благодарность?!))))
 показать весь комментарий
 
 
Пойду срочно ТОВ "Рога и копыта" регистрировать! Пока место не занято
 показать весь комментарий
 
 
Теперь за обналичку денег ничего не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Не, с новым министром МВД точно ничего не будет. Он похож на старого при злочинной владе то что.
 показать весь комментарий
 
Срочно регистрируем ООО "АКВОЛАБЕАН" (читать наоборот) - и погнали бабло косить!!!))))
 показать весь комментарий
 
 
"Проверяющие" всех мастей утратили весомую часть кормой базы
 показать весь комментарий
 
 
Придурок! Кто тебя проверяет после чистки сортира? В бизнесе уже никто никого давно не проверяет!!! Открыть фирму 2 дня, закрыть 5. Налоговая уже 10 лет по инету.
 показать весь комментарий
 
 
Та зеботу нужно что-то высрать... они налоги не платили и платить не собираются.
 показать весь комментарий
 
 
а можно и не закрьівать, а просто в лугандон перепродать
 показать весь комментарий
 
вот чего не радуюсь... наверное магнитная буря ))))
а ведь должен же был радоваться... это ж для улучшения моей и нашей жизни... наверное)))
(вот чувствую...что нае...те, кто это и так делал, но боялся.... а теперь может и не боятся))))
 показать весь комментарий
 
 
Як же я ору з зебнів.
Фопам нових штрафів мішок за невибитий чек, а фіктивним фопам велике айаяй.

Давайте зебіки. Розкажіть про то як Гонтарева собі хатинку підпалила. То ж ї є ваше щастя. Щоб не у вас було краще, а у сусіда було гірше.
 показать весь комментарий
 
 
Я так розумію, хто накрав - наприклад з бюджету, чи просто з банку виніс. Йому тепер можна відкрити яку-небудь фірму, щоб прикрити прибуток. І йому за це не впаяють статтю. За відкриття фіктивної фірми, яка може й не працює зовсім, і прибутку не приносить, а просто шахрай прикривається нею, що він заробив гроші на ній, а не шахрайським способом. Тобто, перевіряти такі фірми не будуть. То це не закон - фігня якась. Стаття пуста по собі, й крім приватного інтересу, - нічого не несе. Вона що є - що її нема. Але кожен тепер може відкрити фірму й признати себе директором. Кожен може стати президентом, навіть ваш кіт, який любить марші ексгібіціоністів і зоофілів.
 показать весь комментарий
 
 
"исключается статья 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности......" Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво - Цензор.НЕТ 1925


 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх