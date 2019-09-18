 Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство

За соответствующее решение проголосовали 347 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.
Законом предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключается статья 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.
Также документом повышается размер сумм неуплаченных налогов, сборов и других обязательных платежей для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения).
а ведь должен же был радоваться... это ж для улучшения моей и нашей жизни... наверное)))
(вот чувствую...что нае...те, кто это и так делал, но боялся.... а теперь может и не боятся))))
Фопам нових штрафів мішок за невибитий чек, а фіктивним фопам велике айаяй.
Давайте зебіки. Розкажіть про то як Гонтарева собі хатинку підпалила. То ж ї є ваше щастя. Щоб не у вас було краще, а у сусіда було гірше.