 Серб пытался вывезти в Румынию 38 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двойной стенке прицепа грузовика, - ГФС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении ГФС в Закарпатской области в Facebook.
"Сегодня, 18 сентября 2019 года, работники таможни во время углубленного осмотра грузовика "Scania" сербской регистрации в пункте пропуска "Неветленфолу" Закарпатской таможни ГФС обнаружили спрятанные от таможенного контроля сигареты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что гражданин Сербии, перевозя груз из России, 9 рулонов картона, планировал пересечь границу с Румынией. Однако работники таможни учли риски и направили автомобиль на смотровую площадку для углубленного осмотра.
"В результате осмотра в двойной стенке прицепа, в специально обустроенном тайнике было обнаружено 38 тысяч пачек табачных изделий "JIN LING" и "Marbel" без акцизных марок Украины.
Таким образом иностранец совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины со сокрытием от таможенного контроля путем использования специально изготовленных хранилищ", - говорится в сообщении.
Порохоботам - на выход. Зезекать!