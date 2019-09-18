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Все про:Закарпатье (1642) контрабанда (1821) сигареты (649) ГФС (3420)

 Серб пытался вывезти в Румынию 38 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двойной стенке прицепа грузовика, - ГФС. ФОТОрепортаж

Закарпатские таможенники обнаружили спрятанные в грузовике 38 тысяч пачек сигарет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении ГФС в Закарпатской области в Facebook.

"Сегодня, 18 сентября 2019 года, работники таможни во время углубленного осмотра грузовика "Scania" сербской регистрации в пункте пропуска "Неветленфолу" Закарпатской таможни ГФС обнаружили спрятанные от таможенного контроля сигареты", - сказано в сообщении.

Серб пытался вывезти в Румынию 38 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двойной стенке прицепа грузовика, - ГФС 01

Отмечается, что гражданин Сербии, перевозя груз из России, 9 рулонов картона, планировал пересечь границу с Румынией. Однако работники таможни учли риски и направили автомобиль на смотровую площадку для углубленного осмотра.

Серб пытался вывезти в Румынию 38 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двойной стенке прицепа грузовика, - ГФС 02

"В результате осмотра в двойной стенке прицепа, в специально обустроенном тайнике было обнаружено 38 тысяч пачек табачных изделий "JIN LING" и "Marbel" без акцизных марок Украины.

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Серб пытался вывезти в Румынию 38 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двойной стенке прицепа грузовика, - ГФС 03

Таким образом иностранец совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины со сокрытием от таможенного контроля путем использования специально изготовленных хранилищ", - говорится в сообщении.

Серб пытался вывезти в Румынию 38 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двойной стенке прицепа грузовика, - ГФС 04
Фото: ГФС/Facebook

Серб пытался вывезти в Румынию 38 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двойной стенке прицепа грузовика, - ГФС 05

Источник: https://censor.net.ua/n3149094
 
 
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Хитрожопые сербы, как и мокшане, думают что всех в мире могут *******)))) дебилы!!!
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То ли не довёз, то ли не донёс...

Порохоботам - на выход. Зезекать!
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Обеспечение монополии табачным магнатам - главная задача украинских силовых структур!!!
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