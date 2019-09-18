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 Политика Украины
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Все про:поджог (659) пожар (3710) Порошенко (17784) Гонтарева (780)

 Порошенко о поджоге дома Гонтаревой: Это огромный удар по репутации Украины, тяжело себе представить последствия

Пятый президент Петр Порошенко считает, что поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой будет иметь серьезные международные последствия для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил в кулуарах парламента.

"Тяжело представить себе международные последствия, которые повлечет за собой это преступление. Это огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системы. И это точно то, что нам не нужно во время начала работы миссии МВФ, которая должна утвердить новую программу", - сказал Порошенко.

По мнению Порошенко, акт вандализма в отношении Гонтаревой, а именно поджог автомобиля ее невестки, остался без должного внимания со стороны нынешней украинской власти.

"Сейчас власть должна пройти испытания на то, чтобы у нас в стране не было возвращения к разгулу бандитизма середины 90-х, где эти негодяи привыкли жить", - добавил он.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главный, кого я подозреваю, - Коломойский, - Гонтарева

Источник: https://censor.net.ua/n3149093
 
   
 Топ комментарии
 
А красти разом з Гонтаревою це не удар..брехло барижне
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и тебя свин сожгут. а ты не воруй.
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Так это же Порошенко и подпалил дом, по мнению 73%, они говоря, что у Гонтаревой есть компромат на Петра Алексеевича. И таким образом бывший подельник хочет запугать бедную женщину!!
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наслідки будуть наступні - свиня порошенко сяде на довічне разоб із своїм бугалтером гонтаревою !!!
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только поросенко и гонтаревой выгодно это шапито с поджогами..
пусть поросенко за Иловайск, свынярчуков, взорванные склады ответит, а потом вякать будет))
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Это висяк, потому что один доллар должен быть приравнен к 9 грн , не к 30 грн в 2014году Порошенко о поджоге дома Гонтаревой: Это огромный удар по репутации Украины, тяжело себе представить последствия - Цензор.НЕТ 4513
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я одного не понимаю - откуда у тебя деньги на компьютерный клуб? потому что на СВОЙ комп у такого идиота точно денег быть не может.
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Аваков не справится? Да он же лучший!!!
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Тень Зеленского: как контрабандисты попали в команду "Зе" и кто стоит за увольнениями - obozrevatel.com
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- Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?..
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- Вы ещё не в саду?
- Нет.
- Идите в сад.
- Вы там будете петь?
- Вы там будете слушать.(с)
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Почему-то кремлеботы радуются. Может рановато ?
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Это не заказчик, а организатор. Заказчик сама Валька-стакансутра, очень ей статус беженки получить хочется. Сейчас возьмут исполнителей и вся банда пойдет на первую ходку.
Эта курица на "ЛБ" почти чистуху по телефону наговорила.... И сын который жил в доме, чисто случайно накануне поджога съехал..... ну просто за несколько часов успел "счастливчик"..... Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки - Цензор.НЕТ 5636 И ПоПА "погорелеце" аж с 2017-го года даже ни одной СМСки не написал..... Ну чисто цирк с конями. Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки - Цензор.НЕТ 5636
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А красти разом з Гонтаревою це не удар..брехло барижне
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цыцкин. Іди ** **й !
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сколько украл? Есть где-то доказательства? Хоть что-то кроме бла-бла-бла говорящей жопы бабломойского?
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Да, последствия для воров могут быть тяжёлыми ,войдёт к примеру матрос Железняк и заявит ,что ВАШЕ ВРЕМЯ КОНЧИЛОСЬ а потом ЧК ,подвал ,суд и ВСЁ ... Порошенко о поджоге дома Гонтаревой: Это огромный удар по репутации Украины, тяжело себе представить последствия - Цензор.НЕТ 3153
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Даешь диктатуру клоунов! Она будет жестока. Кто не в желтом парике, к стенке...
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Да, огромное. Надо вводить Военное Положение. По виду не доживет до тюряги.
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І свиня тут як тут .На шахраю і шапка горить .
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****, гандон конченый, ты ещё гнида ******* что-то?! Мразюка парашевская, ты должна снить на нарах в одиночке, *****!!!
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будет и дальше так бомбить - пердак зашивать придется.

Чем тогда срать-то будешь, неудачник?
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Порох боится, что Гонтарева приедет в Украину и даст против него показания - делает все чтобы запугать Гонтареву, заставить ее и одновременно помочь ей попросить убежище в Англии (вот и повод для Британских властей).
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А это Зоя Боровик (Томашевская), мать Валерии Томашевской, жены Антона Гонтарева. Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки - Цензор.НЕТ 6445 Эта жирная свиноматка и выложила все фото в Однокласниках...... .
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долари фальшифі
може і кокс з тієї ж опери ?
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конечно что это просто понты" но сам формат праздника как бы намекает
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здесь больше

Казино, стриптизерши и приколы с "кокаином
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Да що там по Україні , це удар по всій земній кулі !!!Дивуюсь як витримало , і не зникло земне тяжіння.😆
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Когда Президент Зеленский станет серьёзнее и жёстче?
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Горбатого могила исправит, но не следи за здоровьем!
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Ну, нарешті ми почули гучне Пєтіне: "держіте вора!"
Коли він бував "нє прі дєлах" (а бувало і таке), то сидів нишком "в кущах", поки усе не миналося.
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Пеця очкует, кума если её возьмут за жопу может очень много рассказать и мародере и ко.
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Ясный перец! Кума паровозом идти никак не хочет(статья другая-взрослая), она подельщица выполняла приказы дона Пэдро...
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Зе бобіки: фас! гав ,гав, гав! гонтарєва з парашенкам всєх абакралі! абідєлі честнаго бізєсєна каламойскаго, вовиного насальніка
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навіть якщо зебілус вулгаріс назвати зеленими шмарклями- нічого від того не зміниться! скільки вивіску не міняй,мазгов всеодно не додається Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки - Цензор.НЕТ 7593
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зачем ты соевый снова так себя зебілус вулгаріс назвати зеленими шмарклями назвал?
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Это все, что мог выдать мозг петикантропа в защиту сивого мерина.
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Точно. Само себя подожгла после вызова в прокуратуру по делу о краже 2 млрд (ещё и страховку получит) с целью получения убежища Это страшный удар по банковской системе. Она патологическая брехуха и криминальная психопатка.
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порохрячная свинина невнятно прохрюкала очередную глупую мысль, пердачок подсвинка пылает не по детски, кольцо вокруг мародеров медленно сжимается Порошенко о поджоге дома Гонтаревой: Это огромный удар по репутации Украины, тяжело себе представить последствия - Цензор.НЕТ 3382
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По количеству кацапни на сайте, можно понять серьезность процессов.
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Т.е. те, кто вора называет вором - кацапня? Добавь ещё "атопутиннападе", а то начали все как-то подзабывать главный штамп для тех, кто пытался помешать грабить/мародерствовать.
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Без решения суда, вором может называть человека, дурак, кацап, и ЗЕбил...
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Говорить подобную пафосную хрень может любой дол"оё".Но чаще всего этим всё-таки злоупотребляет сояПрикинь,ты и без решения суда можешь говорить то,что думаешь.Это называется-оценочное суждение.Например,путлера не осудил ни один суд в мире,но мы-то понимаем...Ну а ты-то хоть понял что-нибудь из того,что я сказал?
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В твоем пещерном мире может быть и так, люди примитивные типа тебя, живут штампами, штампами говорят, потому как лишены воображения. Они легко поддаются чужому влиянию, и имеют низкие моральные принципы, всегда готовы всех вокруг обвинять и оскорблять. Поэтому ими постоянно манипулируют, а потом сливают в унитаз как отработанный материал...
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Это надо заскринить.Соя не считает путлера преступником.А тех,кто его так называет,-примитивными людьми с низкими моральными принципами.Что и требовалось доказать.
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Это огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системы Источник: https://censor.net.ua/n3149093
Больший удар финансово-банковская система Украины понесла когда не нашли "Золотой батон".
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Когда выгуляный кнур исчезнет навсегда из публикаций СМИ.Гыдоту конченную на нары!
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Всех приютит Лондон....и Дерипаских и Гонтаревых... Они посвящены, в тамбурские законы....срать через сцепку, и бычки в щель....
Але....через таких *******, нас доят +73+28+.......и до бесконечности
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Якщо "погорєліцу" Хряк і Ко не сховають у Темзі, то "погорєліца" спалить і Хряка і всю його Ко!
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количество идиотов в стране делает перспективы ее существования все более призрачными...
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Это огромный удар по репутации Украины, заявил соевый мародер пряча от журналистов зажигалку и пахнущие керосином руки
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" .....власть должна пройти испытания на то, чтобы у нас в стране не было возвращения к разгулу бандитизма середины 90-х, где эти негодяи привыкли жить. Источник: https://censor.net.ua/n3149093"

Золотые слова Петр Алексееч!!!!
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А кстати что там с той машиной которая сбила Гонтареву, нашли? Скотланд Ярду следовало бы поторопиться, а то ж это такой удар по репутации Англии...
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Она вообще-то никуда и не терялась. За рулём представитель исламского мира какой-то. Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки - Цензор.НЕТ 8703
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Сразу видно кому это шоу приносит выгоду.Пядро в каждой такой теме вылазит и начинает гадить Украине по полной.После того как этого кнуравышвырнули с трона,решило гадить.Ну ничего надеюсь его скоро приземлят на кичу.
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Что-то мне подсказывает не долго Сатановской осталось... Слишком дофига знает...
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Ничего, петюня, и тебя вылечат. Ещё будешь по утрам овсянку в камере кушать.
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Экстренно: к Порошенко прилетел «дьявол». Что происходит?

Добавлено: Сентябрь 18, 2019 Автор: Ирина Вежливая

Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки - Цензор.НЕТ 8261

Бернар-Анри Леви режиссирует Порошенко и Кличко

Просмотров: 9 012
К Порошенко прилетел крайне опасный гость, которому запрещен въезд во многих странах мира.
Именно после его появления на Майдане начали гибнуть сакральные жертвы. По сути после его активного участия в Революции, начались ожесточенные бои и страшное кровопролитие.
К Порошенко прилетел французский «дьявол» Бернар-Анри Леви:





Врач Заворотнюк: "Я предупреждал ее, что при диабете сахар выше 7.5 ммоль/л обязательно приведет к




Врачи назвали настоящую причину сахарного диабета! Как оказалось...
 Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки - Цензор.НЕТ 8261
Израильтяне прозвали этого философа исчадием дьявола и пожизненно запретили ему въезд в Израиль.
Кстати говоря, сразу же после прилета Леви в Украину, вчера спалили дом Гонтаревой. Во времена Майдана на следующий день после выступления «философа» убили Жизневского и Нигояна.
Именно ему принадлежат слова:
«Революция требует крови. Благополучие нации дороже пролитой крови нескольких человек.»
Отметим, что Бернара-Анри Леви считают режиссером революции в Югославии, Ливии и Египте. Он же режиссировал самые страшные страницы Майдана.
Появление французского дьявола в Украине крайне опасный сигнал… Его появление всегда сопровождается жесточайшим кровопролитием.
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вот и свиночолый полтянулся, фирташ потирает руки ...
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Ну это страшнее чем, если бы шоколадная фабрика сгорела?
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Ну если у гонтареврй пройдёт этот финт с самоподжогом во имя Лондона форевер, то после первого ноль первого и у порошинки начнут гореть какие-нибудь сараи
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Про ЧТО базар?
Понятно, что все эти постфактум поджоги ни на какие юридические разбирательства не влияют.
Это просто по пацански - на, ****, получай!
Вполне в стиле Бени.
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Беня шахматист и никогда дураком не был. Подозревать его в поджогах- смешно. Все равно как вы лепили из Саакашвили агента хремля. И кто вам только методички пишет? Уже про путеннападет и то было правдоподобнее)))
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Странно, ничего никогда не жгли, в том числе даже рашкино консульство целое. И тут такое))
Прошли годы и тут внезапно побитые гонтареыой якобы коррупционеры решили ей отомстить)))
Какая-то странная вендетта получается. Там ее не было , и вдруг она есть))
А кто разгоняет в Европе зраду? Кто нагнетает ситуацию и делает волны? И кто бы это мог быть ???
Именно оно и есть- брехло мирового уровня - которое не ходит к тому же на допросы в гбр.
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вот паззл и сложился-заказчик завершает двуденный гонтовой по пожарищу.
ты-бы,полныйПЭ,такие слова сказал когда 4 артарсенала были при тебе высажены в воздух!

оказывается,то была не катастрофа....

и подыгрывают этому ублюдку "новые"лица,типа гепрокурора...
вобщем,спалившихся на этом пожаре все прибывает.
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Не то, что с чувством глубоко удовлетворения, а с превеликим удовольствием переживу ещё более «огромный удар по репутации Украины», если сгорит берлога Порохатого Шоколатье вместе с владельцем. И совсем не «тяжело себе представить последствия» - кому-кому, а неимоверно тяжело будет моей печени (есть мнение, шо не только моей).
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