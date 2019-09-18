 Порошенко о поджоге дома Гонтаревой: Это огромный удар по репутации Украины, тяжело себе представить последствия

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил в кулуарах парламента.
"Тяжело представить себе международные последствия, которые повлечет за собой это преступление. Это огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системы. И это точно то, что нам не нужно во время начала работы миссии МВФ, которая должна утвердить новую программу", - сказал Порошенко.
По мнению Порошенко, акт вандализма в отношении Гонтаревой, а именно поджог автомобиля ее невестки, остался без должного внимания со стороны нынешней украинской власти.
"Сейчас власть должна пройти испытания на то, чтобы у нас в стране не было возвращения к разгулу бандитизма середины 90-х, где эти негодяи привыкли жить", - добавил он.
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
пусть поросенко за Иловайск, свынярчуков, взорванные склады ответит, а потом вякать будет))
- Нет.
- Идите в сад.
- Вы там будете петь?
- Вы там будете слушать.(с)
Эта курица на "ЛБ" почти чистуху по телефону наговорила.... И сын который жил в доме, чисто случайно накануне поджога съехал..... ну просто за несколько часов успел "счастливчик"..... И ПоПА "погорелеце" аж с 2017-го года даже ни одной СМСки не написал..... Ну чисто цирк с конями.
Чем тогда срать-то будешь, неудачник?
може і кокс з тієї ж опери ?
Казино, стриптизерши и приколы с "кокаином
Коли він бував "нє прі дєлах" (а бувало і таке), то сидів нишком "в кущах", поки усе не миналося.
Больший удар финансово-банковская система Украины понесла когда не нашли "Золотой батон".
Але....через таких *******, нас доят +73+28+.......и до бесконечности
Золотые слова Петр Алексееч!!!!
Добавлено: Сентябрь 18, 2019 Автор: Ирина Вежливая
Бернар-Анри Леви режиссирует Порошенко и Кличко
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К Порошенко прилетел крайне опасный гость, которому запрещен въезд во многих странах мира.
Именно после его появления на Майдане начали гибнуть сакральные жертвы. По сути после его активного участия в Революции, начались ожесточенные бои и страшное кровопролитие.
К Порошенко прилетел французский «дьявол» Бернар-Анри Леви:
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Израильтяне прозвали этого философа исчадием дьявола и пожизненно запретили ему въезд в Израиль.
Кстати говоря, сразу же после прилета Леви в Украину, вчера спалили дом Гонтаревой. Во времена Майдана на следующий день после выступления «философа» убили Жизневского и Нигояна.
Именно ему принадлежат слова:
«Революция требует крови. Благополучие нации дороже пролитой крови нескольких человек.»
Отметим, что Бернара-Анри Леви считают режиссером революции в Югославии, Ливии и Египте. Он же режиссировал самые страшные страницы Майдана.
Появление французского дьявола в Украине крайне опасный сигнал… Его появление всегда сопровождается жесточайшим кровопролитием.
зиматюрьма близко ...
Понятно, что все эти постфактум поджоги ни на какие юридические разбирательства не влияют.
Это просто по пацански - на, ****, получай!
Вполне в стиле Бени.
Прошли годы и тут внезапно побитые гонтареыой якобы коррупционеры решили ей отомстить)))
Какая-то странная вендетта получается. Там ее не было , и вдруг она есть))
А кто разгоняет в Европе зраду? Кто нагнетает ситуацию и делает волны? И кто бы это мог быть ???
Именно оно и есть- брехло мирового уровня - которое не ходит к тому же на допросы в гбр.
ты-бы,полныйПЭ,такие слова сказал когда 4 артарсенала были при тебе высажены в воздух!
оказывается,то была не катастрофа....
и подыгрывают этому ублюдку "новые"лица,типа гепрокурора...
вобщем,спалившихся на этом пожаре все прибывает.