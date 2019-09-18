 "Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук на пленарном заседании парламента в среду.
"Мы вынуждены были по закону в однодневный срок подать свою кандидатуру, что мы и сделали. Мы подали кандидатуру господина Андрея Гевко, как своего кандидата", - сказал Вакарчук.
Он подчеркнул, что "Голос" ожидает от других фракций и главы государства открытости и прозрачности в вопросе формирования нового состава ЦИК, напомнив, что президент должен был в течение трёх дней определиться со списком претендентов.
"Мы хотели бы ознакомиться с их биографиями, узнать, кто эти люди, пообщаться с ними", - сказал Вакарчук.
"Если у нас государство в смартфоне, давайте в смартфоне, или в Фейсбуке сделаем заявление. Но нам надо идти к прозрачности", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в партии "Голос" предложили кандидатуру Андрея Гевко на должность члена Центральной избирательной комиссии.
13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.
свинарстефанчука на фото? ВакарчукаОстапа понесло
в Раду прийшлось навіть косх хромих та божевільних набрати..
настав кадровий голод..
Пряма мова Кравченка: "На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено начальником генерального штабу Збройних сил, міністром оборони та главою держави.
Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку".
Деталі: Кравченко також розповів про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте та Петровське.
Він додав, що в Станиці Луганській наразі тривають підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту. Вже підготовлено майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів, розширено та відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги.
Крім того планується запустити додатковий автобус, щоб полегшити перетин лінії зіткнення.https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/18/7226624/
Хтось дасть відповідь: якщо курупцию побороли, то куди поділися митні платежі?
Мендель зізналася, що розлучилася з хлопцем через роботу на Зеленського