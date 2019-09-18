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 Политика Украины
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 "Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук

Фракция "Голос" в Верховной Раде просит президента Украины Владимира Зеленского обнародовать список кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии, который он намерен подать на утверждение в парламент.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук на пленарном заседании парламента в среду.

"Мы вынуждены были по закону в однодневный срок подать свою кандидатуру, что мы и сделали. Мы подали кандидатуру господина Андрея Гевко, как своего кандидата", - сказал Вакарчук.

Он подчеркнул, что "Голос" ожидает от других фракций и главы государства открытости и прозрачности в вопросе формирования нового состава ЦИК, напомнив, что президент должен был в течение трёх дней определиться со списком претендентов.

"Мы хотели бы ознакомиться с их биографиями, узнать, кто эти люди, пообщаться с ними", - сказал Вакарчук.

"Если у нас государство в смартфоне, давайте в смартфоне, или в Фейсбуке сделаем заявление. Но нам надо идти к прозрачности", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в партии "Голос" предложили кандидатуру Андрея Гевко на должность члена Центральной избирательной комиссии.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложения по новому составу ЦИК поступят от Зеленского в Раду на этой неделе, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3149091
 
 
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А де їх взяти ???? зеля всіх сусідів вже прилаштував...всіх колег по кловунському цеху
в Раду прийшлось навіть косх хромих та божевільних набрати..
настав кадровий голод.. "Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7464
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Вау! "Голос парашена" подал голос! "Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2659
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Центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова провёл социологическое исследование, в результате которого выяснилось, что почти 70% украинцев положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому.
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чо это за фейспалм у свинар стефанчука на фото?
"Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4570
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- Только вы, дорогой товарищ, плюньте на все это. - Как плюнуть?! - Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.(c)
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А де їх взяти ???? зеля всіх сусідів вже прилаштував...всіх колег по кловунському цеху
в Раду прийшлось навіть косх хромих та божевільних набрати..
настав кадровий голод.. "Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7464
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Советские люди закончились, может кого то с оккупированной зоны пригласят в состав ЦИК,а украинцы всё равно сейчас заняты,ведь московских оккупантов нужно кому то сдерживать. "Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4994
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Увы, но боюсь выбирать будут не по национальности или патриотизму, а по личной преданности "ручных цуциков"
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вова ж он за мір:Командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі проводяться підготовчі заходи з відведення військ.

Пряма мова Кравченка: "На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено начальником генерального штабу Збройних сил, міністром оборони та главою держави.
Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку".
Деталі: Кравченко також розповів про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте та Петровське.
Він додав, що в Станиці Луганській наразі тривають підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту. Вже підготовлено майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів, розширено та відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги.
Крім того планується запустити додатковий автобус, щоб полегшити перетин лінії зіткнення.https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/18/7226624/
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Ось так Зєєєля "поборов" корупцію на митниці!
"Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5493

Хтось дасть відповідь: якщо курупцию побороли, то куди поділися митні платежі?
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Сейчас всё идёт на Кривбасс ..ой не так на Донбасс
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Контробасисты сидят в засаде и рисуют схемы. Пока не получается.
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Слава - клоуны, - они все на одно лицо - под гримом ничего нет.
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Казав раніше і кажу зараз що Вакарчук наївний хлопчина.
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Прахоботы конченые снова набежали с высерами своими тупыми.
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