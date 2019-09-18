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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3626) НАТО (6449) США (15354) Тейлор (99)

 Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор

Присутствие России на оккупированных территориях Грузии и Украины влияет на вступление этих стран в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью грузинскому Первому каналу.

Я не могу сказать вам, должны ли ваши страны подразумеваться в данном процессе вместе или раздельно. Когда вы начнете процесс, это будете решать только вы. Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией", - заявил Тейлор.

Кроме того, он отметил, что в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоящие перед вызовами.

"Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", - подчеркнул Тейлор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/n3149088
 
 
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Спасибо КЭП, теперь кацапы точно уйдут домой
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Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6411

Раися из за того их ввела... чтобы все заблокировать.... Америку открыл ((((
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Кароче для зебобов, шоб не утруждались и не читали статью, поясню тремя словами слова это мужика: "Про нато забудьте" Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9801
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Спасибо КЭП, теперь кацапы точно уйдут домой
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Задай себе вопрос :ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ВОЙНУ РАЗВЯЗАЛИ??
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там много причин, напомню что у ***** рейтинг до войны упал ниже плинтуса.
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Кароче для зебобов, шоб не утруждались и не читали статью, поясню тремя словами слова это мужика: "Про нато забудьте"
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в НАТО не берут новых членов у кого есть не разрешенные территориальные притенении, это в их статуте прописано. Так что этот Тейлор ничего нового не сказал.
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шо там по Турции с Кипром, кацапчик?
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Вот поэтому она их никогда не покинет добровольно, только если мордва сама не распадется на мелкие государства.
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шото не видать пороходебилов с криками шо если б был сейчас соевый уже в нато б вступили .......на покрову
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ты путаешься в терминологии, сынок. не существует каких-то "пороходебилов", есть порохоботы. а слово дебилы используется в виде анаграммы с Зе - зебилы. Тут вся соль в коллективных умственных способностях электората зелинского, поэтому возникло такое выражение.
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ну как же не существует Якщо РФ покине окуповані Крим і Донбас, це спростить процес вступу України в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7882 весь цензор забит пороходебилами Якщо РФ покине окуповані Крим і Донбас, це спростить процес вступу України в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5417... да и зедебилами тоже Якщо РФ покине окуповані Крим і Донбас, це спростить процес вступу України в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1825
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Можно и читать так: если бы украинцы отвоевали Крым и Донбасс - это бы упростило..
Если бы украинцы отказались от Крыма и Донбасса - это упростило бы..

А это что сейчас? Присоединение Украины к ОРДЛО?
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Ось і все! Тут є лише один вихід, США та Британія як військовий стратегічний партнер. З базами та всілякими плюшками типу про і т.д.
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А якщо навіть і не покине, то все одно, вступ до НАТО можливий.
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Если мы откажемся от Крыма. А я б ради НАТО отказался. Потому что, если не вступим в НАТО, скоро лишимся и выхода в море со стороны Одессы.
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Добавлю: Если Крым к нам вернется по воле кремля, в НАТО мы уже не вступим. По двум причинам: дебильное население полуострова и политика кремля. У нас его снова отберут, если мы попытаемся наладить диалог с Западом. Нам его отдадут только, чтоб держать нас опять на коротком поводке, типа договора по Севастополю. Надо делать выбор сегодня и подгонять ВС под стандарты НАТО в ускоренном режиме.
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Прям сенсация))))

А рашка и отобрала Крым по этой же причине? Нет... такого не может быть!
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Ось тут і зарита собака. Кацапи в особі пуцина НІКОЛИ ДОБРОВІЛЬНО не відпустять Україну ні в ЄС, ні в НАТО, бо тоді вони просто згинуть, як єдина імперія. Отже ніяке відведення військ не звільнить ні Донбас, ні тим більше Крим.
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Капитан оевидность... А если бы не было воров то и не нужно было бы ставить замки в дверях
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Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6411

Раися из за того их ввела... чтобы все заблокировать.... Америку открыл ((((
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Тейлор Вы верите в ту фантастику что несете рашастан и отвод это бред
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То есть прямой приказ Путину, зная что он услышит и сделает наоборот.
"спасиб*", "друг".
Отлично показал - с какими оборотами щас вертятся в гробах эти, как их, Рейган и Картер(типо "борцы" с коммунизмом).

У кого-то есть еще иллюзии шо они с Путиным заодно?
.....

А вот это смешно было.... шо кто-то верит в то что канады и англии - очень добрые и ненавидят очень злую Путинщину.
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Если бы Украину взяли в НАТО когда мы сдавали ядерное оружие то сейчас бы не были под рашистской окупацией
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было бы очень мудро, если уже сдавать 3й по силе ядернный арсенал, то не под бумажку, которой все уже подтерлись.
сегодня Украина в НАТО, завтра не вывозим ракеты в кацапию,
а начинаем их немножко пилить.
и все ето постепенно - чем больше Украина в НАТО, тем польше пилим - не нашлось мудрых в Украине тогда, а сегодня она кацапня и сливает уже последнее - гордость и надежду...
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Поетому Рашка и пытается впихнуть дамбас на условиях особого статуса или автономии чтобы Украина не смогла вступить в НАТО или в ЕС даже без крыма
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"Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией", - заявил Тейлор."

Какой-то бред несёт мужик, сразу видно - не читает комменты на Цензоре. Так бы знал, что русня ссытся при виде одного только американского катамарана в Чёрном море. А про остальное - вообще молчу: всё рашинское оружие отстой и ржавый металлолом.

Какой-то бред несёт мужик Источник: https://censor.net.ua/n3149088
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На постсовке свое грязное, кровавое рыло везде сует и везде гадит только паРаша.
Когда это недоразумение наконец издохнет все действительно вздохнут с облегчением, особенно ее соседи.
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Тейлор, мудак тупой, ну вот кто тебя за язык тянул. Тут лучше промолчать было! Керосину в костёр подлил.
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Они там тоже шо то курят. Или такие наивные, или дурку валяют.
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Намек Пуйлу, оставайся на месте и все будет как ты хотел, феерический дядя!!
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