 Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью грузинскому Первому каналу.
Я не могу сказать вам, должны ли ваши страны подразумеваться в данном процессе вместе или раздельно. Когда вы начнете процесс, это будете решать только вы. Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией", - заявил Тейлор.
Кроме того, он отметил, что в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоящие перед вызовами.
"Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", - подчеркнул Тейлор.
Если бы украинцы отказались от Крыма и Донбасса - это упростило бы..
А это что сейчас? Присоединение Украины к ОРДЛО?
А рашка и отобрала Крым по этой же причине? Нет... такого не может быть!
Раися из за того их ввела... чтобы все заблокировать.... Америку открыл ((((
"спасиб*", "друг".
Отлично показал - с какими оборотами щас вертятся в гробах эти, как их, Рейган и Картер(типо "борцы" с коммунизмом).
У кого-то есть еще иллюзии шо они с Путиным заодно?
.....
А вот это смешно было.... шо кто-то верит в то что канады и англии - очень добрые и ненавидят очень злую Путинщину.
сегодня Украина в НАТО, завтра не вывозим ракеты в кацапию,
а начинаем их немножко пилить.
и все ето постепенно - чем больше Украина в НАТО, тем польше пилим - не нашлось мудрых в Украине тогда, а сегодня она кацапня и сливает уже последнее - гордость и надежду...
Какой-то бред несёт мужик, сразу видно - не читает комменты на Цензоре. Так бы знал, что русня ссытся при виде одного только американского катамарана в Чёрном море. А про остальное - вообще молчу: всё рашинское оружие отстой и ржавый металлолом.
Какой-то бред несёт мужик Источник: https://censor.net.ua/n3149088
Когда это недоразумение наконец издохнет все действительно вздохнут с облегчением, особенно ее соседи.