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Все про:Коломойский (1165) поджог (659) Гонтарева (780)

 Главный, кого я подозреваю, - Коломойский, - Гонтарева

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в поджогах автомобиля членов ее семьи и своего дома она подозревает давнего олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Вы знаете, что меня обливали грязью, мне угрожали последние пять лет. Перед увольнением была последняя капля, когда вооруженные люди принесли к центральному входу в НБУ гроб с моей "куклой" внутри", - напомнила экс-глава НБУ

Она отметила, что имеет ввиду Игоря Коломойского.

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"У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз", - считает Гонтарева.

На уточнящия вопрос, что Коломойский - главный, кого она подозреваете в произошедшем, Гонтарева ответила "Да".

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Читайте на Цензор.НЕТ: Супрун вступилась за Гонтареву: эта история - не только о ней, она о любом, кто сопротивляется коррупционерам

Источник: https://censor.net.ua/n3149087
 
   
 Топ комментарии
 
А главный, кого все подозревают - сама воровка гонтарева.
Чтоб убеджище в Британии получить
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Если бы Коломойша занялся плотно Гонтаревой её бы спалили вместе с домом, а этот детский сад сама аферистка и устроила чтоб политическое убежище получить
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Про ЧТО базар?
Понятно, что все эти постфактум поджоги ни на какие юридические разбирательства не влияют.
Это просто по пацански - на, ****, получай!
Вполне в стиле Бени.
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Хм. Наоборот, Коломойскому было выгодно, чтобы было тихо, Гонтарева приехала в Украину и тут бы ее допросили. За день до пожара там было 6 охранников, потом их сняли. Нужно было время, чтобы подготовить операцию, заложить несколько очагов возгорания. Как ни крути, все это гонтаревско-порошенковское нагнетание ситуации
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Надо провести следствие, кто конкретно снял охрану. Здесь без начальства охранников не обошлось. От кого они получили команду это вопрос.
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помста збанкрутілої бородатої баби каломойші? Якщо каломойша не схаменеться, не прийде до тями, все це з часом приведе цю бородату бабусю до цугундера.
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Умным людям понятно, что человеку обокравшему вкладчиков банка, а через них весь народ Украины, на более 6 млрд дол. нельзя верить ни в чем. Для непонятливых уточню, что я имею в виду Коломойского. Он заслуживает того, чтобы лишить его гражданства и депортировать в одну из стран, где у него еще гражданства, навсегда без права въезда в Украину. Это один из тех людей из-за которых украинцы самые бедные в Европе. Притом его вина одна из самых больших.
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