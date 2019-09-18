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 Политика Украины, Общество
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Все про:госбюджет (650) субсидия (502) Юлия Соколовская (2)

 В проекте госбюджета на 2020 год заложено достаточно средств для всех получателей субсидий, - Соколовская

В проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628,6 млн грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так она прореагировала на появившиеся в СМИ публикации об уменьшении расходов на субсидии, что якобы приведет к сокращению количества получателей в новом отопительном сезоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Появился текст проекта Госбюджета на 2020 год

Соколовская отметила, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неправильной интерпретации фактов.

По словам министра, расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и сейчас в госбюджете-2019 на них запланировано около 47 млрд грн, которых достаточно. "То есть, фактически никакого "сокращения" нет. Власть не собирается отказывать получателям субсидий!", - подчеркнула Юлия Соколовская.

"Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн - действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам. Поэтому еще раз подчеркиваю: "сокращение" расходов не приведет к сокращению получателей!", - резюмировала Соколовская.

Также читайте: В госбюджете на 2020 год на субсидии предусмотрено почти 48 млрд гривен, - Маркарова

В проекте госбюджета на 2020 год заложено достаточно средств для всех получателей субсидий, - Соколовская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149086
 
 
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А зачем богачам субсидии? И тарифы теперь же снизят? Ведь теперь нет этого грабительского Ротердам+...
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какие субсидии? Конец эпохи бедности на дворе
В проекте госбюджета на 2020 год заложено достаточно средств для всех получателей субсидий, - Соколовская - Цензор.НЕТ 4151
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Значит,те кто платит за себя,еще должен заплатить за того кто не желает платить?
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К сокращению приведет, хотя бы то, что уменьшены нормы еще товарищем Гройсманом, у некоторых выросли доходы и вылетают, но и безработным не видать субсидий.
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Брешет как дышит. Как же нет сокращений если субсидии забрали более чем у половины получателей????? При этом тарифы возросли на десятки процентов, а зарплаты и пенсии на единицы. Какая-то странная у них арифметика.
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Размеры субсидий уменьшились искусственно, урядом гнойсмана, когда он уменьшил нормы потребления для субсидиантов и сократил их количество более чем в двое. Газ, свет, вода скоро их потребляемое количество для погашения субсидией будет равно 0 или 0,1 куба, кВт,..
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Похоже что эта власть, как и все предыдущие попередники, держат граждан Украины за дураков. Ничему их история не научила.
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Ви були у провінції? Управління праці і соцзахисту, де видають субсидіні папірці, бачили? Стільці ще радянські, стертий до чорноти паркет 1970-их років, фанерні перегородки, працівниці, які ніколи не піднімають телефони,натовпи бабусь, які чекають, чекають. Ну хіба ж у мільярдних виплатах на субсидії справа? Де обі-обіцяний рівень життя, гідних пенсій? Треба ж для цього щось робити нашим трускавецьким студентам! А не блдукати серед імпічментів і втрати недорканності
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