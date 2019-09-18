 В проекте госбюджета на 2020 год заложено достаточно средств для всех получателей субсидий, - Соколовская

Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так она прореагировала на появившиеся в СМИ публикации об уменьшении расходов на субсидии, что якобы приведет к сокращению количества получателей в новом отопительном сезоне.

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Соколовская отметила, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неправильной интерпретации фактов.

По словам министра, расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и сейчас в госбюджете-2019 на них запланировано около 47 млрд грн, которых достаточно. "То есть, фактически никакого "сокращения" нет. Власть не собирается отказывать получателям субсидий!", - подчеркнула Юлия Соколовская.

"Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн - действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам. Поэтому еще раз подчеркиваю: "сокращение" расходов не приведет к сокращению получателей!", - резюмировала Соколовская.

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