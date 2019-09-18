 Рада отказалась отменить закон об импичменте президента: 101 - "за", 249 - воздержались. ВИДЕО

За соответсвующее решении проголосовал лишь 101 нардеп, 249 - нардепов воздержались, 14 - проголосовали "против", передает Цензор.НЕТ.

Первым вопросом в ходе сегодняшнего пленарного заседания Рада рассмотрела проект постановления №1012-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", которую зарегистрировал депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий. Сам закон об импичменте Рада приняла 10 сентября.

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Княжицкий в своем выступлении рассказал, что постановление об отмене принятия во втором чтении законопроекта об импичменте предложено из-за нарушений регламента, допущенных при принятии закона. В частности, не была предоставлена ​​возможность внести предложения и замечания к законопроекту после принятия его в первом чтении.

В итоге, после обсуждения, нардепы отказались отменять принятие во втором чтении и в целом законопроекта об импичменте президента.

Напомним, что ряд политсил требовали предоставить вохможность внести правки в данный законопроект, поскольку, по их мнению, прописанная в нем процедура импичмента является недееспособной. В частности, нардеп от "Батькивщины" Власенко заявил: "Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность". А нардеп от "Голоса" Лозинский отметил: "Закон об импичменте не меняет ничего, а лишь дублирует статьи Конституции и отдельные положения регламента".