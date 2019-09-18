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 Политика Украины
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Все про:ВР (23673) импичмент (369)

 Рада отказалась отменить закон об импичменте президента: 101 - "за", 249 - воздержались. ВИДЕО

Верховная Рада отказалась отменить свое решения о принятии в целом как закона проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент).

За соответсвующее решении проголосовал лишь 101 нардеп, 249 - нардепов воздержались, 14 - проголосовали "против", передает Цензор.НЕТ.

Первым вопросом в ходе сегодняшнего пленарного заседания Рада рассмотрела проект постановления №1012-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", которую зарегистрировал депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий. Сам закон об импичменте Рада приняла 10 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон об импичменте не меняет ничего, а лишь дублирует статьи Конституции и отдельные положения регламента, - нардеп от "Голоса" Лозинский

Княжицкий в своем выступлении рассказал, что постановление об отмене принятия во втором чтении законопроекта об импичменте предложено из-за нарушений регламента, допущенных при принятии закона. В частности, не была предоставлена ​​возможность внести предложения и замечания к законопроекту после принятия его в первом чтении.

В итоге, после обсуждения, нардепы отказались отменять принятие во втором чтении и в целом законопроекта об импичменте президента.

Напомним, что ряд политсил требовали предоставить вохможность внести правки в данный законопроект, поскольку, по их мнению, прописанная в нем процедура импичмента является недееспособной. В частности, нардеп от "Батькивщины" Власенко заявил: "Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность". А нардеп от "Голоса" Лозинский отметил: "Закон об импичменте не меняет ничего, а лишь дублирует статьи Конституции и отдельные положения регламента".

Источник: https://censor.net.ua/n3149085
 
 
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Потому что он хороший президент.
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судя по названию,пострадает только ПЕС
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Если закон об импичменте принят, то почему тогда зеленскому не проводят импичмент? Рада отказалась отменить закон об импичменте президента: 101 - "за", 249 - воздержались - Цензор.НЕТ 7472
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Потому что он хороший президент.
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А що ЗЕмноводні під визначення тварин не підпадають?
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по сравнению с петром алексеичем!))
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Зеленский не ворует как поросенко и не торгует с оккупантами, за что ему импичмент?
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это когда поросенко был на посту главноворующего?
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Зеленский продал права на показ его медиапродуктов подсанкционному Яндексу, так что полным ходом торгует "на крови"
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Потому что, в отличие от того закона, который принят предыдущей Радой и который Зеля засцал подписывать, этот скорее не об импичменте, а о защите президента от импичмента.
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По требованию петикантропов, которое все на цензоре?
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а навіщо вони його переголосовували ?
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Принят с нарушениями регламента. Спецом заранее заложена возможность его отмены в нужный момент через суд.
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Как это "отмены в нужный момент через суд"? Разве у нас не прошла потужная судебная реформа Петра Лексеича? Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента: 101 - "за", 249 – утрималися - Цензор.НЕТ 4694
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так то Петр Лексеич вчера 41 судью назначил?
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Правильно. Хай це лайно про неможливість імпічменту лишається. Буде привіт Холопам Народу в морду його тикати.
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Зеленский предал Украину - как раз под импичмент подходит.
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Ленка делает Зеленскому такооой импичмент, что Вова просто не мог не взять её замуж..
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Ну ты и такого не умеешь. Поэтому и шляешься одна.
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Дидовик! .. ты известный на сайте сепар, который после ампутации мозгов подрабатывает на Донецких дорогах "смокталкой-трассовичкой", и предлагаешь "апалченцам скидка 15%"..
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"249 - нардепов воздержались" Рада отказалась отменить закон об импичменте президента: 101 - "за", 249 - воздержались - Цензор.НЕТ 3084 Щось новеньке. Чому така невпевненність?
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СНОВА порохоБОТЫ поднимают бучу НА "корабле" - КТО же порохоБОТАМ мешал НА протяжении ПЯТИ лет принять СВОЙ закон ОБ импичменте!???
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закон был принят прежней радой. зеля и зелебоБики просто НЕ ЗАМЕТИЛИ ))))))))
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Зебілка Аня ! - Процедуру імпічменту прописали в постанові про слідчі комісії в минулому складі Ради ! Але твій преЗедент її не підписав !!! А замість того зебдепутати прийняли закон ,котрий подав президент - ну не смішно - президент подає закон про СВІЙ імпічмент !! Той закон котрий приняли зеБдепутати прописаний ТАК , що той імпічмент ПРАКТИЧНО НЕМОЖЛИВО виконати ! То є фількіна грамота від клоуна зебілам !
Ось чому інші депутати й хотіли внести поправки - а зебіли НЕДАЛИ це зробити !!
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это закон не об импичменте, а о нэдаторконности Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента: 101 - "за", 249 – утрималися - Цензор.НЕТ 5357
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День рождения Зе-мамы
Ми йдемо до влади, щоб Порошенко не перетворився на Путіна - казали вони.
Ми йдемо до влади, щоб її десакралізувати - казали вони.
Тепер кожен президент - казали вони.

Подивіться, хто ще не бачив: ссылка на ютуб

Моя країна не бачила ще більш огидної ..........
І ці люди - не українці. Українці - не раби.

Mason Lemberg
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да.. давненько такого подлиза очка не видел... До конца не досмотрел, блеванул Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента: 101 - "за", 249 – утрималися - Цензор.НЕТ 2031
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Хахаха, лохи вас развели , вы это уже поняли или ещё нет ? Хахаха
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Привет Украине ! К тебе пришла диктатура
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Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский родился 25 января 1978 г., жена Елена
Никола́е Чауше́ску родился 26 января 1918 г., жена Елена
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