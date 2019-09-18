EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  3533  68
Все про:документ (301) электронные документы (39) Дмитрий Дубилет (12)

 Трудовые книжки должны уйти в историю, начинаем истреблять бумажный оборот в госорганах, - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что в его планах в течение 6-9 месяцев "истребить" бумажные процессы в сфере HR госорганов.

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook, передает информирует Цензор.НЕТ.

"Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота - кадрового (он же HR)", - говорится в сообщении.

По оценке Дубилета, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.

Среди ключевых изменений он называет запрет подачи документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме.

"Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАЗК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть", - отметил Дубилет.

Кроме того, в планах избавиться от копий дипломов, информации о связанных компаниях, копий паспортов, подачи автобиографии.

"Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю. Это, кстати, оценит и бизнес. Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. - в цифру. В цифру нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса", - подчеркнул Дубилет.

"Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростим и сократим в 3-4 раза. Создаем единый реестр госслужащих. Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты", - заявил Дубилет.

По его словам, для этого придется поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ с особым вниманием к кибербезопасности.

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", - пишет министр.

Напомним, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документообмена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет

Трудовые книжки должны уйти в историю, начинаем истреблять бумажный оборот в госорганах, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149081
 
   
 Топ комментарии
 
Все правильно, нет бумаг - нету доказательств преступлений. А так файл в корзину отправил и пипец. Знают шо их потом будут шманать, готовятся на перед
 показать весь комментарий
 
Иканамисты.

Валерій Прозапас з Valeriy Prozapas.
16 вересня о 19:24 ·

"Администрация президента будет реорганизована и превратится в Офис президента Украины. Численность работников будет сокращена, соответственно,
ОП будет обходиться налогоплательщикам дешевле, чем АП.


Владимир Зеленский издал соответствующий указ 20 июня. Указ вступает в силу с момента опубликования". (с)

Ху-к + 40 000 000 грн. на 2020 рік.
Мне все більше подобаються ці хлопці.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это не бред, 50 - 100 миллионов. Кто то хорошо нагревает на этом. Умняги и там думают, что бред.
 показать весь комментарий
 
 
на бумаге? Поддержка производителей бумаги неплохая. А греть руки на пачках бумаги - это смешно.
 показать весь комментарий
 
Все правильно, нет бумаг - нету доказательств преступлений. А так файл в корзину отправил и пипец. Знают шо их потом будут шманать, готовятся на перед
 показать весь комментарий
 
 
В корзину как раз таки легко отправить обычную бумажку, или устроить пожар под прикрытием как Гонтарева. А все электронные реестры защищены и видно каждого, кто там вносит любые изменения.
 показать весь комментарий
 
 
То-то во всех странах существуют архивы. Где столетиями в пылюке лежат дела на что либо. Все дураки кругом, одни нофилеты умные, потому что не будут красть, потому что монобанк Трудовые книжки должны уйти в историю, начинаем истреблять бумажный оборот в госорганах, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9665
 показать весь комментарий
 
 
Паперовий архів (чи архів на оптичних носіях) потрібен. Зараз є багато електромагнітної зброї, включаючи "EMP bomb" - миттєве виведення з ладу електроніки і знищення інформації на наркопичувачах. Хто у них розробляє стратегію оборони?
 показать весь комментарий
 
 
Вон у Леры типа сгорел дом. точно также горят и бумаги. Т.ч. наличие бумаг ничего не означает. А банковская безналичка - это что? Там то же нет бумаг, но деньги есть.
 показать весь комментарий
 
Это бред потому, что Слуга Урода увеличивает финансирование силовикам настолько, что можно этой бумагой всю Украину за эти деньги обклеить.

Тратить миллионы на ручных силовиков и экономить на спичках - вот что это такое.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Напиши это своему президенту - *****. У вас в паРаше ситуация на порядок хуже, но ты же молчишь, вот и тут заткнись ************.
 показать весь комментарий
 
50-100 миллионов - это НИЧТО. 1,5 - 3 грн на человека. И нагреться на этой бумаге не сможет даже презЕдентская котельная.
 показать весь комментарий
 
 
Зебобки экономят на спичках...но подкидывают миллионы трубаДурам портнова....
 показать весь комментарий
 
 
Ты, убогий, читай, мелочь 50 - 100 миллионов. Это ты мелочь и спички не стоишь.
 показать весь комментарий
 
А в туалет с чем? Хотя... Не благодарите. Государство тратит 50-100 млн на канцелярию, начинаем истреблять бумажный оборот в госорганах, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9369
 показать весь комментарий
 
 
Иканамисты.

Валерій Прозапас з Valeriy Prozapas.
16 вересня о 19:24 ·

"Администрация президента будет реорганизована и превратится в Офис президента Украины. Численность работников будет сокращена, соответственно,
ОП будет обходиться налогоплательщикам дешевле, чем АП.


Владимир Зеленский издал соответствующий указ 20 июня. Указ вступает в силу с момента опубликования". (с)

Ху-к + 40 000 000 грн. на 2020 рік.
Мне все більше подобаються ці хлопці.
 показать весь комментарий
 
 
Если конкретно, то у Порошенко в АП работало 416 сотрудников. В Оффисе президента 142 (на 30 июля), но наверно ещё не все вакансии укомлектованы, потому что ранее заявляли в новом Оффисе будет 650 сотрудников. Ещё наверно рано делать выводы на эту тему.
 показать весь комментарий
 
Было заявление:
"ОП будет обходиться налогоплательщикам дешевле, чем АП."



УЖЕ выделили на ОП больше на 40 миллионов больше.
Где обещанное "дешевле"?
 показать весь комментарий
 
 
Ещё рано делать выводы. Бюджет не утверждён, кто чего выделил не известно. На что пойдут деньги: на новый оффис, на диджилитализацию (даже во сне такое не могу представить, что это такое); как они будут обновлять рабочие места, всё это можно только по факту посмотреть. Пока можно сказать, команда активная, зря штаны не протирает. К чему эта активность приведёт можно будет узнать только к Новому году, а лучше к лету.
 показать весь комментарий
 
Очень заинтересовало "зря штаны не протирает".

Примеры этого "не зря" можно узнать, увидеть?
 показать весь комментарий
 
Они буквально за пару месяцев узурпировали власть в стране. Провели закон о снятии неприкосновенности с депутатов, заменили правительство, почти всех прокуроров, руководителей СБУ, ВСУ. Принятие законов в Раде требует длительных процедур, но приоритеты уже обозначены и в течении полугода Рада примет новые законы. Поэтому я и говорю надо подождать до Нового года, чтобы осмыслить нововведения.
 показать весь комментарий
 
Неприкосновенность не такое уж большое препятствие для привлечения за возможные преступления при имеющемся Зе-большинстве в Раде. Снимается на раз-два при необходимости. Можно делать это уже сегодня, не дожидаясь нового года, когда закон вступит в действие.
Поэтому недавнее заявление Рябошапки, что нужно снять неприкосновенность с Порошенко до нового года не что иное как очередное шоу для лохов.
Он мог просить об этом Зе-раду еще вчера.

Законов напринимали уже немеряно, не зря эту Зе-раду уже назвали бешеным принтером.
Какие из принятых законов однозначно хорошие, нужные?
Какой ощутимый позитив от новых глав СБУ, ВСУ и ГПУ?
 показать весь комментарий
 
 
А кассовые чеки будем продолжать клеить в книжки и хранить до следующего пришествия?
 показать весь комментарий
 
Чеки в КУРО никто не клеит Только Z-отчеты. Да и то с прошлого года это уже не обязательно.
 показать весь комментарий
 
 
Главное, чтобы потом кто-то тупо не вывез пару десятков серверов со всей информацией на основании того, что это он их лично арендовал, а теперь возвращает.
 показать весь комментарий
 
 
хаха, Порошенко когда ушел, забрал аппаратуру. она бьіла арендована, а Зе команду кондратий хватил. потом разобрались, что и не сервера вовсе, а проосто аппаратуру.
 показать весь комментарий
 
 
ну мониторы то да, но зебил намекает именно на сервера
Зебилы они такие - ложечки нашлись, но осадочек остался.
 показать весь комментарий
 
ну он читал Зебил-новости. вот по примке моста в Днепре их ютуб канал, один из, тоже в заголовке вьісрал, что Зе не принял мост, а в реале то совсем другое.
 показать весь комментарий
 
 
Яценюк начинал с сокращения автопарка. Если не нужно возить бумаги из одной структуру в другую, зачем тогда автопарки в каждой гоструктуре .
 показать весь комментарий
 
Прикольненько. Т.е. если вам, например, не начислили положенную пенсию, то никакими бумажками вы свои претензии подтвердить не сможете. Лучше бы на коксе экономили, экономы ху*вые, авось бреда в державе было бы поменьше.
 показать весь комментарий
 
 
Не ошибся, **...........й. ***** ты, мужского рода. ДЫТЫНКО, ты хоть у своей мама спроси Значение слов. УБЛЮДОК НЕДОНОШЕННЫЙ.
 показать весь комментарий
 
А твоя папа проститутка. А ты какаешь через рот. Наверно, потому что кушаешь через попу.
 показать весь комментарий
 
Доводь через страну в смартфонє Трудовые книжки должны уйти в историю, начинаем истреблять бумажный оборот в госорганах, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4917, хоча більшість пенсів той смартфон і в руках на тримали.
 показать весь комментарий
 
Ага, "страна в смартфоне" - это круто, на это все зебилы дрочат. Только есть одно "но": доказывать придется тогда, когда "страна в смартфоне" уже показала тебе средний палец.
Например, если в данные, подаваемых вашей конторой в ПФ, вкралась очепятка, то вы об этом не узнаете никак (вы же не проверяете в ПФ, что вам начислил работодатель, хотя возможность такая есть). Сюрприз ожидает вас при выходе на пенсию. И вот тогда, возможно, средний палец придется вам сосать всю оставшуюся жизнь. И все из-за пары копеек на бумагу и её хранение.
 показать весь комментарий
 
Та мені в принципі пофігу, я на пенсії. За державу обидно.(С)
 показать весь комментарий
 
 
Я вас умоляю, сколько каждый год архивов горит? Целыми райсудами горят. Так-что бумага не годится. Вот на скрижалях бы, или глиняных табличках...
 показать весь комментарий
 
В компании, в которой я работаю, электронный документооборот вводился в 2007-2008 годах, если кому-то интересно получить инфу за эти или другие годы, то можно зайти в архив. В архиве хранится вся хрень, которую успели наворочать коллеги за все эти годы. Самое любопытное этот архив никогда не сгорит в пожаре.
 показать весь комментарий
 
В этой области я, видимо, разбираюсь получше Вашего. Поэтому поверьте на слово: ерунду говорите.
 показать весь комментарий
 
так не у триманні справа, до кожного пенса треба студента, школяра - личного асистента - шоб кнопочки нажимав. в взагалі-то "держава у смартфоні" це як раз для для держави. смертним буде по-іншому запропоновано.
 показать весь комментарий
 
Так а при чем тут трудовая книжка к пенсии?
Пенсия расчитывают исходя из вносов в ПФ.
Это все привязано к ИНН.
И то что у тебя в книжке 100500лет стажа ничем не поможет если не было взносов.
 показать весь комментарий
 
 
Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет Источник: https://censor.net.ua/n3149081\\\\\\\\\\\

"Министр" министров высрал на российском языке, получая получку украинской валютой.
......

Мне решительно непонятно - кого и чему оно собралось учить то?
Поучил бы французов на английском таким образом. В тот же день: обследование, заявление, увольнение по слабоумию.
И мы хотим шоб это "служило народу"??
....


 показать весь комментарий
 
 
И бонус - "электронка" уязвима для..... правильно, пресловутых "российских кулхацкеров". Даже Трампа продвинули, а тут - взломать(смеюсь - сами коды дадут) "укропских" "министров" = два рюмка кофе за работу и ящик боярки отпраздновать.
 показать весь комментарий
 
 
Да, для торговцев тонером и чернилами это опа.
 показать весь комментарий
 
 
Міністр не володіє державною мовою ?
 показать весь комментарий
 
 
тобто реформи починаються з економії паперу )))
 показать весь комментарий
 
 
а если "вирус" или хакеры? как доказать что ты не верблюд (с)???
сомневаюсь, что полунищий ПФ будет выбрасывать деньги на проф борьбу с кибер хулиганами молчу уже про преступников ))))
 показать весь комментарий
 
 
Трудовые книжки в историю? Это ж сколько народу без пенсии останется....
 показать весь комментарий
 
 
Зебобики совсем дурью обкурились.
 показать весь комментарий
 
 
Отак...сгорят рукописи ...и начнется новая эра, от Президенства зеленских
 показать весь комментарий
 
Все верно!
У зебильной команді трудовой стаж отсутствует, почему он должен быть у рядовых граждан?
 показать весь комментарий
 
 
Які широченні можливості відкриваються перед молодою та перспективною БеКомандою🙂 Наші уявлення про можливості иудейських пройдисвітів вийдуть на новий рівень😀
 показать весь комментарий
 
Ти спочатку піди на курси української мови, держслужбовець сраний.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх