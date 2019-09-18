 Трудовые книжки должны уйти в историю, начинаем истреблять бумажный оборот в госорганах, - Дубилет

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook, передает информирует Цензор.НЕТ.
"Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота - кадрового (он же HR)", - говорится в сообщении.
По оценке Дубилета, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.
Среди ключевых изменений он называет запрет подачи документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме.
"Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАЗК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть", - отметил Дубилет.
Кроме того, в планах избавиться от копий дипломов, информации о связанных компаниях, копий паспортов, подачи автобиографии.
"Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю. Это, кстати, оценит и бизнес. Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. - в цифру. В цифру нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса", - подчеркнул Дубилет.
"Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростим и сократим в 3-4 раза. Создаем единый реестр госслужащих. Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты", - заявил Дубилет.
По его словам, для этого придется поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ с особым вниманием к кибербезопасности.
"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", - пишет министр.
Напомним, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документообмена.
Тратить миллионы на ручных силовиков и экономить на спичках - вот что это такое.
Валерій Прозапас з Valeriy Prozapas.
16 вересня о 19:24 ·
"Администрация президента будет реорганизована и превратится в Офис президента Украины. Численность работников будет сокращена, соответственно,
ОП будет обходиться налогоплательщикам дешевле, чем АП.
Владимир Зеленский издал соответствующий указ 20 июня. Указ вступает в силу с момента опубликования". (с)
Ху-к + 40 000 000 грн. на 2020 рік.
Мне все більше подобаються ці хлопці.
"ОП будет обходиться налогоплательщикам дешевле, чем АП."
УЖЕ выделили на ОП больше на 40 миллионов больше.
Где обещанное "дешевле"?
Примеры этого "не зря" можно узнать, увидеть?
Поэтому недавнее заявление Рябошапки, что нужно снять неприкосновенность с Порошенко до нового года не что иное как очередное шоу для лохов.
Он мог просить об этом Зе-раду еще вчера.
Законов напринимали уже немеряно, не зря эту Зе-раду уже назвали бешеным принтером.
Какие из принятых законов однозначно хорошие, нужные?
Какой ощутимый позитив от новых глав СБУ, ВСУ и ГПУ?
Зебилы они такие - ложечки нашлись, но осадочек остался.
Например, если в данные, подаваемых вашей конторой в ПФ, вкралась очепятка, то вы об этом не узнаете никак (вы же не проверяете в ПФ, что вам начислил работодатель, хотя возможность такая есть). Сюрприз ожидает вас при выходе на пенсию. И вот тогда, возможно, средний палец придется вам сосать всю оставшуюся жизнь. И все из-за пары копеек на бумагу и её хранение.
Пенсия расчитывают исходя из вносов в ПФ.
Это все привязано к ИНН.
И то что у тебя в книжке 100500лет стажа ничем не поможет если не было взносов.
"Министр" министров высрал на российском языке, получая получку украинской валютой.
......
Мне решительно непонятно - кого и чему оно собралось учить то?
Поучил бы французов на английском таким образом. В тот же день: обследование, заявление, увольнение по слабоумию.
И мы хотим шоб это "служило народу"??
....
сомневаюсь, что полунищий ПФ будет выбрасывать деньги на проф борьбу с кибер хулиганами молчу уже про преступников ))))
У зебильной команді трудовой стаж отсутствует, почему он должен быть у рядовых граждан?