 Трудовые книжки должны уйти в историю, начинаем истреблять бумажный оборот в госорганах, - Дубилет

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook, передает информирует Цензор.НЕТ.

"Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота - кадрового (он же HR)", - говорится в сообщении.

По оценке Дубилета, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.

Среди ключевых изменений он называет запрет подачи документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме.

"Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАЗК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть", - отметил Дубилет.

Кроме того, в планах избавиться от копий дипломов, информации о связанных компаниях, копий паспортов, подачи автобиографии.

"Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю. Это, кстати, оценит и бизнес. Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. - в цифру. В цифру нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса", - подчеркнул Дубилет.

"Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростим и сократим в 3-4 раза. Создаем единый реестр госслужащих. Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты", - заявил Дубилет.

По его словам, для этого придется поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ с особым вниманием к кибербезопасности.

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", - пишет министр.

Напомним, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документообмена.

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