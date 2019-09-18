 Госбюджет-2020: финансирование ГБР увеличится на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - 5,5%

Расходы госбюджета на Государственное бюро расследований в 2020 году увеличатся на 70%, на Национальное антикоррупционное бюро Украины - на 20%. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно проекту Госбюджета, расходы на Генеральную прокуратуру вырастут на 5,5%.

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В то же время, увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба безопасности Украины и Управление государственной охраны не предусмотрено.