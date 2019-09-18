EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1692  75
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2876) госбюджет (650) ГПУ (9351) МВД (7942) Минобороны (5946) СБУ (13842) ГБР (567)

 Госбюджет-2020: финансирование ГБР увеличится на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - 5,5%

МВД, СБУ и Минобороны дополнительных выплат не получат

Расходы госбюджета на Государственное бюро расследований в 2020 году увеличатся на 70%, на Национальное антикоррупционное бюро Украины - на 20%. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно проекту Госбюджета, расходы на Генеральную прокуратуру вырастут на 5,5%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020: на деятельность судебной власти предлагается выделить 17,9 млрд грн

В то же время, увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба безопасности Украины и Управление государственной охраны не предусмотрено.

Госбюджет-2020: финансирование ГБР увеличится на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - 5,5% 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149076
 
 
 Топ комментарии
 
Строится полицейское государство минирашка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Силовики дорвались до корыта. Слава Зеленскому!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Потрох тоже каждый год на эти органы добавлял кратно, поэтому не гони на 73%.
 показать весь комментарий
 
 
Когда зарплаты хотя бы у учителей будут 4 0000 долларов?
 показать весь комментарий
 
 
Досить вже гнати на Пороха, нова влада:
1.Зовсім інша - чесна, справедлива і на порядок більш інтелектуальна.
2.Має в кілька разів більше повноважень ніж було у пороха.
3.не підвладна олігархам.
4.Зробить всіх щасливими за рахунок пониження тарифів, підвищення в рази пенсій і зарплат.
5.Ріст ВВП не нижче 5%.
6.Наступна локшина, яку собі набрилювали 73%-ні. Держбюджет-2020: фінансування ДБР збільшиться на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - на 5,5% - Цензор.НЕТ 2758
 показать весь комментарий
 
 
Ты хочешь сказать, что 73% глупее 8% потрохососов? А чего ж тогда потрошиная гнида так воровала, что вас с 52% осталось аж 8%? Так и с Зе будет, будет так воровать.
 показать весь комментарий
 
Ти мені скажи одне: чому престали красти, а грошей так само нема? Не пиши мені ці проценти, нарід і бариг. Я не сприймаю закон стада і тому прошу дати відповідь на конкретне питання. Де гроші?
 показать весь комментарий
 
 
Посмотри как снижается стоимость доллара. Чи ты тупое?
 показать весь комментарий
 
а цены почему не снижаются? Зарплата не в долларах! Даже если в долларах, то с каждым днём нужно заплатить больше $, чтобы получить свой товар!
 показать весь комментарий
 
 
Меньшинство всегда умнее большинста. Когда все с моста прыгать будут, ты же наверное тоже прыгнишь, ведь большинство не может ошибаться...
 показать весь комментарий
 
 
Дурак не может понимать очевидного. Если бы у нас все были такие умные как 73 %, то мы не находились бы сейчас в такой заднице...
 показать весь комментарий
 
 
Та мы сечас и в такой заднице. Чи ещё не? Украина одна из коррумпированных стран в мире - В МИРЕ *****, с самым бедным населением в Европе, с войной - чи это ещё не задница? Чи задница это, шо?
 показать весь комментарий
 
Так, таких тупорилих 73% лошар, ще Світ не бачив! Ти один із них!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Страну грабят ! (без нас Госбюджет-2020: финансирование ГБР увеличится на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - 5,5% - Цензор.НЕТ 5816) (с) Порохоботы
 показать весь комментарий
 
Ну, если тебя веселит то, что без них тебя грабят циничнее и больше, то веселись, рванина.
 показать весь комментарий
 
 
Ай маладцы. Теперь начинаем понимать для кого закончилась эпоха бедности.
 показать весь комментарий
 
 
хахаха, это точно)) Хотя у Сытника её вообще не было, он помимо хорошей зарплаты, ещё и дела за взятки закрывал, как было с Артемсоль, когда он за 500 тыс. закрыл дело
 показать весь комментарий
 
 
Зебобики увеличивают финансирование только тем кто будет удерживать их личную власть...на безопасность и оборону Украины им плевать...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
брехло ты как и Партия пЕСсиков. На национальную безопасность и оборону Украины будет выделено всего 245 млрд. грн. Вот поэтому ваш патрон Петуня проиграл власть из-за того что брехал всем
 показать весь комментарий
 
Зебобик глазки раззуй...и посмотри кому увеличивается финансирование....
 показать весь комментарий
 
 
Електрики не буде - мєнтам закупають ********* палички, а у зебілів не буде грошей на шерстяні світри. Держбюджет-2020: фінансування ДБР збільшиться на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - на 5,5% - Цензор.НЕТ 1880
 показать весь комментарий
 
 
Теперь Труба узнает кто сливал информацию Портнову.
 показать весь комментарий
 
 
А нахрена збільшувати фінінсування на оборону коли вазелін домовиться з ****** десь по Дніпру. Всі діла.
 показать весь комментарий
 
 
да да еще и русский язік сделаем по конституции Украині первым государственным языком Украины
 показать весь комментарий
 
 
не... не украины... чуть иначе это назовут )))
 показать весь комментарий
 
 
В прошлом году мы посеяли 100 га пшеницы - все з'їв довгоносик. В этом году мы засеяли 30 га пшеницы - се з'їв довгоносик. В следующем году мы засеем 1000 га пшеницы - нехай він подавиться! В Украине спецслужбі єто довгоносики.
 показать весь комментарий
 
 
Про офис преЗЕдента и ВР напишите, там тоже покращення. Остальным хрен на рыло...
 показать весь комментарий
 
 
а НГУ? где они в табличке?
почему их не сиквестировали и не передали эти деньги ВСУ?
война заканчивается?
или это теперь священная корова нового президента?
что за х? где информация по нацгвардии?
псы. а прокурорским педро итак в прошлом году прилично подкинул
5% мля псы. Сашко Белый наверное в гробу перевернулся(
 показать весь комментарий
 
Зеля,начинай собирать вещички,посадок нет,а проглоты-взяточники,которые должны сажать, подставляют уже третье горло для жрачки.
 показать весь комментарий
 
лучше бы не повышали финансирование НАБУ, а уволили его главу, ведь Сытник уже не однократно был замешан в скандалах, чего только стоит скандал в оборонном комплексе, где были замешаны его сотрудники.
 показать весь комментарий
 
 
его сотрудники были замешаны? да без Сытника ничего не происходит. он главный крышеватель, а его заму, который подписывал для Оптимы бумажки только погрозили пальчиком, вот и все наказание
 показать весь комментарий
 
 
ну тут я с вами согласен, без ведома Сытника ничего бы не делалось. Так Сытник ещё пытался выгораживать Углаву и оправдывать его, поэтому только пальчиком и погрозили.
 показать весь комментарий
 
На ВСУ экономят, силовикам отдают.

Очевидно, что ******* боится украинцев больше, чем кацапов. Кстати, Ялынкович тоже этим страдал. Не помогло...
 показать весь комментарий
 
 
Коли обіцяні арешти і "посадки" будуть? Мабуть не дочекаємось.
 показать весь комментарий
 
Посадки будут обязательно.
Будут сажать патриотов, добровольцев, бойцов ВСУ, протестующих.
 показать весь комментарий
 
 
Они в 19 году ничего не делали и ничего в бюджет не вернули, конечно нужно увеличивать. Вы еще Нефтегазу зарплаты поднимите.
 показать весь комментарий
 
Это премия антикоррупционным органам от антиукраинской власти за саботаж борьбы с коррупцией.
 показать весь комментарий
 
 
дармоеды из гбр станут жить еще сытнее а пенсы пусть тихо доживают на свои копейки
 показать весь комментарий
 
 
а, так не вчителям, а кишеньковим "розслідувачам"?
а зебіли гадали, що вчителям добавлять...
пічалька...
 показать весь комментарий
 
 
Наборот - ЗЕлюпинцы отменили повышение ЗП учителям, которое планировал на 2020 год Порох.
 показать весь комментарий
 
 
Из недавнего прошлого: "....Кабинет министров Украины, 10 июля 2019 года, одобрил реформу оплаты труда педагогов.... В 2020 году оклад молодых воспитателей детских садов вырастет на 68%, опытных воспитателей - на 41%, молодых учителей - на 53%, опытных учителей - на 37%, молодых мастеров профобразования - на 85%, опытных мастеров - на 50%. Опытные учителя будут получать не менее 10500 гривен. Правительство приняло решение о том, что воспитатели будут иметь отпуск 56 дней вместо 42 дней."
 показать весь комментарий
 
 
А теперь уже "не на разі". Обрыбятся учителя. Выборы прошли уже давно.
 показать весь комментарий
 
 
НАБУ підвищили фінансування на 19,7 % а ДБР аж на 71,2 % !
То кого зеБкоманда хоче БІЛЬШЕ переслідувати КОРУПЦІОНЕРІВ чи простих громадян ??
Га зебіли ??? Ось вам і поліцейська держава - налицо , дякуемо зебілам !!!
 показать весь комментарий
 
 
миллиарды прожираются и пилятся, а коррупция на месте
 показать весь комментарий
 
Мені хочеться натовкти кожного зебіка носом у текст бюджету 2020. Якщо перестали красти, то чому цей бюджет не відрізняється від свинарчуківських? Здається вас вкотре на*пали. Гарного дня!
 показать весь комментарий
 
 
Труба-портной-Йанык-хйло - зебилы-протрироты вы сделали это вместе
 показать весь комментарий
 
 
101 на армію і 72 мвд? А може почекають всі служби а все на армію? Чи війни немає?
 показать весь комментарий
 
 
так логічно. воювати сцикли не збираються, армія то тяжолоє наслєдія парашенки. от дбр плотрібен, тре ж якось пєцю та посадити
 показать весь комментарий
 
 
кому-кому, а Ситнику давно пора збільшити платню, а то йому, бідолаці, немає чим і за відпочинок розплатитись))
 показать весь комментарий
 
 
НАБУ? це там, де директора суд визнав корупціонером? я думав, його знімуть з посади, а виходить, навпаки - більше розкоші буде..
 показать весь комментарий
 
 
Это теперь Сытник себе ещё больше зарплату сделает))) Или закупит новую партию тактических носков по ещё большей цене)))
 показать весь комментарий
 
 
так в нього й так нормальна з.п. - 140 тис. грн, мало???
 показать весь комментарий
 
ну видимо ему было мало, раз он за взятки дела закрывал, вспомните Артемсоль, и отдыхает за чужой счет Держбюджет-2020: фінансування ДБР збільшиться на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - на 5,5% - Цензор.НЕТ 7508
 показать весь комментарий
 
судя по табличке - у зеленки главная задача борьба с порошенко
ни с путиным, ни с коррупцией, ни с бедностью....
гбр и портнов... вы за это голосовали 73))))
 показать весь комментарий
 
Ну да, они ж такие полезные, нужно увеличивать им финансирование

Держбюджет-2020: фінансування ДБР збільшиться на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - на 5,5% - Цензор.НЕТ 9648
 показать весь комментарий
 
 
А ще вони уміють гарно відпочивати в Сарнах різних. Треба їм допомогти, щоб по 100 тис могли заплатити самі за себе
 показать весь комментарий
 
 
По приказу Портнова - все бабки его Трубе!
 показать весь комментарий
 
 
Це могли таке придумати тільки жиди в сговорі з ху"лом,під час війни забути про армію
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх