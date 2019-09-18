 Госбюджет-2020: финансирование ГБР увеличится на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - 5,5%

Расходы госбюджета на Государственное бюро расследований в 2020 году увеличатся на 70%, на Национальное антикоррупционное бюро Украины - на 20%. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно проекту Госбюджета, расходы на Генеральную прокуратуру вырастут на 5,5%.
В то же время, увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба безопасности Украины и Управление государственной охраны не предусмотрено.
1.Зовсім інша - чесна, справедлива і на порядок більш інтелектуальна.
2.Має в кілька разів більше повноважень ніж було у пороха.
3.не підвладна олігархам.
4.Зробить всіх щасливими за рахунок пониження тарифів, підвищення в рази пенсій і зарплат.
5.Ріст ВВП не нижче 5%.
6.Наступна локшина, яку собі набрилювали 73%-ні.
почему их не сиквестировали и не передали эти деньги ВСУ?
война заканчивается?
или это теперь священная корова нового президента?
что за х? где информация по нацгвардии?
псы. а прокурорским педро итак в прошлом году прилично подкинул
5% мля псы. Сашко Белый наверное в гробу перевернулся(
Очевидно, что ******* боится украинцев больше, чем кацапов. Кстати, Ялынкович тоже этим страдал. Не помогло...
Будут сажать патриотов, добровольцев, бойцов ВСУ, протестующих.
а зебіли гадали, що вчителям добавлять...
пічалька...
То кого зеБкоманда хоче БІЛЬШЕ переслідувати КОРУПЦІОНЕРІВ чи простих громадян ??
Га зебіли ??? Ось вам і поліцейська держава - налицо , дякуемо зебілам !!!
ни с путиным, ни с коррупцией, ни с бедностью....
гбр и портнов... вы за это голосовали 73))))